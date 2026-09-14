नौरादेही और गुजरात भी बनेगा चीतों का नया ठिकाना, विदेश से लाए जाएंगे 12 चीते
गांधी सागर पहुंचेगी मादा चीता, दो नए घरों में भी तैयारियां तेज, दक्षिण अफ्रीका से आएंगे 12 चीते. बृजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 14, 2026 at 10:42 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश के कूनों में चीतों की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है. इसको देखते हुए अब चीता प्रोजेक्ट के फेज 2 का मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है. इसके तहत भारत में जन्मे 18 चीतों को गांधीसागर सहित तीन स्थानों पर शिफ्ट किया जाएगा. इसकी शुरूआत मादा चीते से होने जा रही है. 17 सितंबर को मादा चीते को गांधी सागर अभ्यारण में छोड़ा जाएगा. इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन भी मौजूद रहेंगे. पीएम मोदी के जन्मदिन पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद रहेंगे.
गांधी सागर लाये जाएंगे करीब 10 चीते
कूनो के बाद मंदसौर जिले में स्थित गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य चीतों के लिए दूसरा सुरक्षित ठिकाना बन चुका है. कूनो से गांधी सागर में दो नए चीते प्रभास और पावक को 20 अप्रैल 2025 को शिफ्ट किया गया था. इसके बाद 17 सितंबर को एक चीता धीरा को भी यहां भेजा गया था अब एक और मादा चीता को गांधी सागर भेजा रहा है. दरअसल, प्रदेश में 2023 में चीतों को लाए जाने के बाद से प्रदेश में चीतों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इनकी इनब्रीडिंग को देखते हुए अब चीतों को दूसरे स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है. एसडीओ अमित राठौर कहते हैं कि "गांधीसागर में भेजे गए चीते यहां के माहौल में अच्छी तरह से रच बस गए हैं. प्रभास और पावक के भाई होने की वजह से दोनों नए माहौल में आसानी से ढल गए. यह दोनों करीब 32 हजार किलोमीटर से ज्यादा की दौड़ लगा चुके हैं.
दक्षिण अफ्रीका से लाए जाएंगे 12 चीते
प्रदेश में चीतों की संख्या 48 है. इनमें 19 चीते अफ्रीकी मूल के हैं, जबकि 29 चीतों ने भारत में ही जन्म लिया है. उधर, अब 12 और चीतों को लाने की तैयारी की जा रही है. यह चीते दक्षिण अफ्रीका से लाए जाएंगे. माना जा रहा है कि चीतों की खेप दिसंबर के पहले लाई जा सकती है. चीतों को लाने की तारीख अगले एक माह में तय कर ली जाएगी. इन चीतों को कूनो में रखा जा सकता है. मध्य प्रदेश में फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका से 12 और नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे. प्रदेश में कूनो के बाद गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में चीतों को रखा गया है. गांधी सागर में 64 वर्ग किलोमीटर का बोमा और प्रे बेस तैयार किया गया है. गांधी सागर में करीब 10 चीतों को रखा जा सकता है.
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नौरादेही और गुजरात भी बनेगा नया ठिकाना
गांधीसागर के अलावा चीतों को गुजरात के बन्नी सेंचुरी ओर रानी दुर्गावर्ती टाइगर रिजर्व नौरादेही भी भेजे जाने की तैयारी है. इन दोनों ही स्थानों पर चीतों को रखे जाने की प्रारंभिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. बन्नी सेंचुरी में सवाना जैसी परिस्थितियों वाला सॉफ्ट रिलीज एनक्लोजर तैयार किया गया है. यहां के घास के मैदान चीतों को खासे पसंद आ सकते हैं. कच्छ जिले में मौजूद बन्नी ग्रासलैंड एशिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक घास का मैदान है. यहां 600 हेक्टेयर में बाड़ा तैयार किया गया है और चीतल, सांभर जैसे शाकाहारी जानवरों की संख्या बढ़ाई गई है. उधर, नौरादेही में 35 किलोमीटर चैनलिंग फैसिंग का काम भी अंतिम चरण में है.