आगरा में आजाद समाज पार्टी की रैली; सांसद चंद्रशेखर, बोले- सरकार बनने पर गरीबों को मुफ्त शिक्षा और इलाज मिलेगा
जीआईसी मैदान में रविवार दोपहर आजाद समाज पार्टी की रैली का आयोजन किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 25, 2026 at 6:32 PM IST
आगरा : जीआईसी मैदान में रविवार दोपहर आजाद समाज पार्टी की रैली हुई. जिसे “संवैधानिक अधिकार बचाओ, भाईचारा बनाओ” नाम दिया गया. रैली में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर भी पहुंचे. उन्होंने भाजपा सरकार पर जुबानी हमला बोला.
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार धर्म के नाम पर लोगों को लड़ा रही है. उन्होंने कहा कि यूजीएस का आज विरोध हो रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि केवल वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जो वर्षों से शोषित-वंचितों का हक मारते आ रहे हैं.
जहाँ गिरे थे परम पूज्य बाबा साहेब के आँसू , 70 साल बाद उसी आगरा की धरती पर आयोजित “संवैधानिक अधिकार बचाओ, भाईचारा बनाओ” महारैली को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने के लिए आप सभी का हृदय से आभार।— Chandra Shekhar Aazad (@BhimArmyChief) January 25, 2026
आगरा की सम्मानित जागरूक जनता को कोटि-कोटि साधुवाद। pic.twitter.com/gmaHb3H5sq
उन्होंने कहा कि मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि यदि संशोधन वापस हुआ तो दलित वर्ग सड़कों पर उतरेगा. उन्होंने आरोप लगाया कि आज की भीड़ देखकर ही प्रशासन ने राम लीला मैदान में रैली नहीं होने दी. उन्होंने दावा किया कि यूपी में आजाद समाज पार्टी की सरकार बनने पर झूठे मुकदमे वापस लिए जाएंगे.
उन्होंने दावा किया कि गरीबों को मुफ्त शिक्षा और इलाज मिलेगा. उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय आजाद समाज पार्टी के साथ खड़े हो जाएं. 15 दिन में माहौल बदलने वाला है. यूपी में हमारी सरकार बनी तो बहन और बेटियों की तरफ बुरी नजर रखने वालों को किसी लायक नहीं छोड़ेंगे.
आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर सांसद ने कहा कि यूपी में सरकार बनने पर 5 किलो राशन मिले या नहीं मिले. लेकिन अच्छी शिक्षा, अच्छा उपचार और रोजगार मिलेगा. समाज एकजुट हो जाए तो यूपी में हम 300 सीट जीतेंगे. आप सब हिम्मत मत हारो, एक बार बाबा साहब अंबेडकर के बच्चे को ताकत देकर देखो, प्रदेश में गुंडागर्दी का माहौल ठंडा हो जाएगा.
बता दें कि आजाद समाज पार्टी की रैली पहले आगरा किला के सामने रामलीला मैदान पर होनी थी. मगर, रविवार को जीआईसी मैदान पर आयोजित रैली में भीड़ उमड़ पड़ी. पुलिस ने बमुश्किल हालात पर काबू पाया. यह देखकर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर ने मंच से कहा कि सभी शांत हो जाएं. इतने साल से तो कष्ट सहते आ रहे हो, थोड़ा और सह लो. आज पीड़ा सहोगे तो सैकड़ों साल पीड़ा आपके आस-पास नहीं आ पाएगी.
