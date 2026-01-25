ETV Bharat / state

आगरा में आजाद समाज पार्टी की रैली; सांसद चंद्रशेखर, बोले- सरकार बनने पर गरीबों को मुफ्त शिक्षा और इलाज मिलेगा

जीआईसी मैदान में रविवार दोपहर आजाद समाज पार्टी की रैली का आयोजन किया गया.

आगरा में आजाद समाज पार्टी की रैली में सांसद चंद्रशेखर
आगरा में आजाद समाज पार्टी की रैली में सांसद चंद्रशेखर (Photo credit: social media account)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 25, 2026 at 6:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा : जीआईसी मैदान में रविवार दोपहर आजाद समाज पार्टी की रैली हुई. जिसे “संवैधानिक अधिकार बचाओ, भाईचारा बनाओ” नाम दिया गया. रैली में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर भी पहुंचे. उन्होंने भाजपा सरकार पर जुबानी हमला बोला.

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार धर्म के नाम पर लोगों को लड़ा रही है. उन्होंने कहा कि यूजीएस का आज विरोध हो रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि केवल वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जो वर्षों से शोषित-वंचितों का हक मारते आ रहे हैं.

उन्होंने कहा कि मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि यदि संशोधन वापस हुआ तो दलित वर्ग सड़कों पर उतरेगा. उन्होंने आरोप लगाया कि आज की भीड़ देखकर ही प्रशासन ने राम लीला मैदान में रैली नहीं होने दी. उन्होंने दावा किया कि यूपी में आजाद समाज पार्टी की सरकार बनने पर झूठे मुकदमे वापस लिए जाएंगे.

उन्होंने दावा किया कि गरीबों को मुफ्त शिक्षा और इलाज मिलेगा. उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय आजाद समाज पार्टी के साथ खड़े हो जाएं. 15 दिन में माहौल बदलने वाला है. यूपी में हमारी सरकार बनी तो बहन और बेटियों की तरफ बुरी नजर रखने वालों को किसी लायक नहीं छोड़ेंगे.



आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर सांसद ने कहा कि यूपी में सरकार बनने पर 5 किलो राशन मिले या नहीं मिले. लेकिन अच्छी शिक्षा, अच्छा उपचार और रोजगार मिलेगा. समाज एकजुट हो जाए तो यूपी में हम 300 सीट जीतेंगे. आप सब हिम्मत मत हारो, एक बार बाबा साहब अंबेडकर के बच्चे को ताकत देकर देखो, प्रदेश में गुंडागर्दी का माहौल ठंडा हो जाएगा.

बता दें कि आजाद समाज पार्टी की रैली पहले आगरा किला के सामने रामलीला मैदान पर होनी थी. मगर, रविवार को जीआईसी मैदान पर आयोजित रैली में भीड़ उमड़ पड़ी. पुलिस ने बमुश्किल हालात पर काबू पाया. यह देखकर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर ने मंच से कहा कि सभी शांत हो जाएं. इतने साल से तो कष्ट सहते आ रहे हो, थोड़ा और सह लो. आज पीड़ा सहोगे तो सैकड़ों साल पीड़ा आपके आस-पास नहीं आ पाएगी.



यह भी पढ़ें : 'SIR को लेकर पार्लियामेंट में हुई बहस'; चंद्रशेखर बोले- क्या चुनाव आयोग राज्य सरकार को कर रहा है रिपोर्ट...?

TAGGED:

आजाद समाज पार्टी
MP CHANDRASHEKHAR AZAD
MP CHANDRASHEKHARS STATEMENT
AZAD SAMAJ PARTY RALLY IN AGRA
AGRA NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.