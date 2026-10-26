रायबरेली में सांसद चंद्रशेखर की इंडिया गठबंधन को नसीहत, बोले- आजाद समाज पार्टी के बिना भाजपा को हराना संभव नहीं
स्वामी प्रसाद मौर्य पर तंज कसते हुए कहा कि यह लोग गठबंधन के नाम पर गले लगकर पीठ में छुरा घोंपने का काम करते हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 4:19 PM IST|
Updated : October 26, 2026 at 4:38 PM IST
रायबरेली : आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष व नगीना से सांसद चंद्रशेखर सोमवार को रायबरेली पहुंचे. यहां उन्होंने झलकारी बाई की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किये. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और ओबीसी अगर कोई बयान देते हैं, तो उसको पलटवार के लिए तैयार रहना पड़ता है. लोकतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकता है. लोकतंत्र में सभी को अधिकार है.
उन्होंने कहा के सामाजिक न्याय पर आज जो भाषा शैली बदली है, तमाम वीडियो इधर-उधर के चला रहे हैं. जनता वैसे ही सबको जवाब देगी. उन्होंने कहा कि अभी होर्डिंग जो लगे थे उसमें सावधान रहना चाहिए. भाजपा यदि ऐसे हार्डिंग लगा रही है, तो नजर रखनी चाहिए. भाजपा को यदि विपक्ष हराना चाहता है, तो आजाद समाज पार्टी के बिना यह संभव नहीं है.
सांसद चंद्रशेखर ने कहा, अभी एमएलसी चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, उसमें विपक्ष और सरकार में कितना अंतर है और हारने के लिए कौन महत्वपूर्ण है यह सामने आएगा. नीले पटके वाले लोग ही इसके लिए काम करेंगे. लोकसभा में जो उन्होंने काम किया वह विधानसभा में भी यही काम करेंगे. इंडिया गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी जिधर भी रहेगी उसके नौजवान संघर्षशील कार्यकर्ता व माताओं बहनों का हमें आशीर्वाद मिलेगा.
स्वामी प्रसाद मौर्य के इंडिया गठबंधन में शामिल होने पर सांसद चंद्रशेखर ने कहा, यह वह लोग हैं जो गठबंधन के नाम पर गले लगकर पीठ में छुरा घोंपने का काम करते हैं. मायावती के आकाश आनंद के बाहर करने की सवाल पर कहा कि किसी भी पार्टी में आना-जाना लगा रहता है. चुनाव नजदीक आते ही लोग इधर उधर होते हैं. पार्टी का बेस उसका कार्यकर्ता होता है. उनकी पार्टी का कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों पर संघर्ष कर रहा है.
यह भी पढ़ें : दिल के लिए धीमा जहर बन रहा नमक; अचार और पापड़ बढ़ा रहे हार्ट अटैक का खतरा, डॉक्टरों ने किया अलर्ट