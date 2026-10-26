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रायबरेली में सांसद चंद्रशेखर की इंडिया गठबंधन को नसीहत, बोले- आजाद समाज पार्टी के बिना भाजपा को हराना संभव नहीं

रायबरेली में सांसद चंद्रशेखर. ( Photo Credit; ETV Bharat )

रायबरेली : आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष व नगीना से सांसद चंद्रशेखर सोमवार को रायबरेली पहुंचे. यहां उन्होंने झलकारी बाई की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किये. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और ओबीसी अगर कोई बयान देते हैं, तो उसको पलटवार के लिए तैयार रहना पड़ता है. लोकतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकता है. लोकतंत्र में सभी को अधिकार है.

उन्होंने कहा के सामाजिक न्याय पर आज जो भाषा शैली बदली है, तमाम वीडियो इधर-उधर के चला रहे हैं. जनता वैसे ही सबको जवाब देगी. उन्होंने कहा कि अभी होर्डिंग जो लगे थे उसमें सावधान रहना चाहिए. भाजपा यदि ऐसे हार्डिंग लगा रही है, तो नजर रखनी चाहिए. भाजपा को यदि विपक्ष हराना चाहता है, तो आजाद समाज पार्टी के बिना यह संभव नहीं है.