ETV Bharat / state

हापुड पहुंचे सांसद चंद्रशेखर, बोले- भ्रष्टाचारी चुनाव आयोग लूटपाट कर रहा है, वोट चोरी हो रही है

सांसद चंद्रशेखर ने हापुड़ में की जनसभा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

हापुड़ : आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद शनिवार को हापुड़ पहुंचे. दिल्ली रोड स्थित रामलीला मैदान में जनसभा की. उन्होंने कहा कि हापुड़ अब इस बुरे हालात में नहीं रहना चाहता. हापुड़ बदलाव चाहता है. अच्छी सड़कें, बिजली पानी की व्यवस्था, अच्छे स्कूल, रोजगार, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, साफ सफाई के साथ हापुड़ विकास चाहता है.

उन्होंने कहा, केंद्र और प्रदेश सरकार ने साढ़े नौ साल में हापुड़ को अपमानित करने का काम किया है. किसानों का भला हुआ ना युवाओं का और महिलाओं का. हापुड़ बदलाव चाहता है और बदलाव की पहली तस्वीर आज है. यह लोकतंत्र है और जनता का मन है कि चुनाव बैलट पेपर से होने चाहिए. जब बहुसंख्यक लोग चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो विवाद ही खत्म हो जाता है.

सांसद चंद्रशेखर ने सरकार पर साधा निशाना. (Video Credit; ETV Bharat) सांसद चंद्रशेखर ने कहा, सरकार को बैलेट पेपर से चुनाव कराने चाहिए और अपनी लोकप्रियता बैलेट पेपर पर साबित करनी चाहिए. कानून व्यवस्था का यह हाल है कि यहां न दिन के उजाले में लोग सुरक्षित हैं और ना रात के अंधेरे में. यह एक तरह का जंगलराज है. प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ट्रिपल मर्डर हुआ है. यहां भी दीपक के परिवार को न्याय नहीं मिला. जनता परेशान है सरकार पीठ थपथपा रही है, जनता इस बार सबक सिखाएगी.