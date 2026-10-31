हापुड पहुंचे सांसद चंद्रशेखर, बोले- भ्रष्टाचारी चुनाव आयोग लूटपाट कर रहा है, वोट चोरी हो रही है
नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा. कहा- इस बार जनता जवाब देगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 6:56 PM IST
हापुड़ : आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद शनिवार को हापुड़ पहुंचे. दिल्ली रोड स्थित रामलीला मैदान में जनसभा की. उन्होंने कहा कि हापुड़ अब इस बुरे हालात में नहीं रहना चाहता. हापुड़ बदलाव चाहता है. अच्छी सड़कें, बिजली पानी की व्यवस्था, अच्छे स्कूल, रोजगार, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, साफ सफाई के साथ हापुड़ विकास चाहता है.
उन्होंने कहा, केंद्र और प्रदेश सरकार ने साढ़े नौ साल में हापुड़ को अपमानित करने का काम किया है. किसानों का भला हुआ ना युवाओं का और महिलाओं का. हापुड़ बदलाव चाहता है और बदलाव की पहली तस्वीर आज है. यह लोकतंत्र है और जनता का मन है कि चुनाव बैलट पेपर से होने चाहिए. जब बहुसंख्यक लोग चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो विवाद ही खत्म हो जाता है.
सांसद चंद्रशेखर ने कहा, सरकार को बैलेट पेपर से चुनाव कराने चाहिए और अपनी लोकप्रियता बैलेट पेपर पर साबित करनी चाहिए. कानून व्यवस्था का यह हाल है कि यहां न दिन के उजाले में लोग सुरक्षित हैं और ना रात के अंधेरे में. यह एक तरह का जंगलराज है. प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ट्रिपल मर्डर हुआ है. यहां भी दीपक के परिवार को न्याय नहीं मिला. जनता परेशान है सरकार पीठ थपथपा रही है, जनता इस बार सबक सिखाएगी.
सपा की रैली में शामिल होने पर चंद्रशेखर ने कहा, हम उनकी रैली का हिस्सा नहीं हैं. गठबंधन अगर होगा तो डंके की चोट पर होगा. जनता कह रही है सरकार बनाएंगे. चुनाव आयोग भ्रष्टाचारी है. चुनाव आयोग लूटपाट कर रहा है. चीफ इलेक्शन कमीशन को इस्तीफा देना चाहिए. वोट चोरी हो रही है, इस मुद्दे पर मेरा विपक्ष को समर्थन है.
सांसद ने कहा, अब चुनाव आ रहा है तो यह लोग हिंदू-मुस्लिम पर बात करेंगे. रोजगार पर बात नहीं करेंगे, बिजली के दामों पर बातें नहीं करेंगे, किसानों की आय पर बात नहीं करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा और रोजगार पर बात नहीं करेंगे. मुख्यमंत्री के जनपद में जहां से वह चीफ मिनिस्टर हैं एम्स की डायरेक्टर को प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा यह है, यह है उनका विकास. इस विकास का जवाब जनता देगी. सरकार पंचायत चुनाव नहीं कर पाई.
यह भी पढ़ें : मथुरा में संस्कृत के 40 विद्यालय, पढ़ा रहे 68 शिक्षक, 184 पदों पर 10 साल से नहीं हुई भर्ती, जर्जर बिल्डिंग में बच्चे पड़ रहे 'देवभाषा'