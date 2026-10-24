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मुजफ्फरनगर में सांसद चंद्रशेखर बोले- गठबंधन के रास्ते खुले, इस बार नहीं बंटने देंगे वोट

सांसद चंद्रशेखर ने जनसभा को किया संबोधित. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मुजफ्फरनगर : विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी हैं. शनिवार को मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के मोरना में आजाद समाज पार्टी की जनसभा नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद भी पहुंचे. चंद्रशेखर ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, ईवीएम और मतदाता सूची को लेकर कई सवाल उठाए.

मीरापुर विधानसभा क्षेत्र से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी की ओर से आयोजित इस जनसभा में चंद्रशेखर आजाद ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पार्टी की रणनीति के संकेत दिए. उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के साथ गठबंधन के सभी रास्ते अभी खुले हैं. कोशिश है कि विपक्षी वोटों का बंटवारा न हो.