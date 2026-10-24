मुजफ्फरनगर में सांसद चंद्रशेखर बोले- गठबंधन के रास्ते खुले, इस बार नहीं बंटने देंगे वोट
जनसभा में सांसद चंद्रशेखर ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, ईवीएम और मतदाता सूची को लेकर कई सवाल उठाए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 9:26 PM IST
मुजफ्फरनगर : विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी हैं. शनिवार को मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के मोरना में आजाद समाज पार्टी की जनसभा नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद भी पहुंचे. चंद्रशेखर ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, ईवीएम और मतदाता सूची को लेकर कई सवाल उठाए.
मीरापुर विधानसभा क्षेत्र से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी की ओर से आयोजित इस जनसभा में चंद्रशेखर आजाद ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पार्टी की रणनीति के संकेत दिए. उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के साथ गठबंधन के सभी रास्ते अभी खुले हैं. कोशिश है कि विपक्षी वोटों का बंटवारा न हो.
उन्होंने मीरापुर उपचुनाव में पार्टी को मिले करीब 24 हजार वोटों का जिक्र करते हुए आगामी चुनाव में 50 हजार से अधिक वोट मिलने की उम्मीद जताई और रविंद्र भाटी की जीत का दावा किया. सांसद चंद्रशेखर ने किसानों के गन्ना मूल्य, युवाओं के रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे भी उठाए. उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, मजदूरों और किसानों को साथ लेकर एक मजबूत गठबंधन बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है.
गन्ने का भाव 600 रुपये करने की मांग : सांसद चंद्रशेखर ने किसानों के मुद्दे पर केंद्र और प्रदेश सरकार को घेरते हुए गन्ने के मूल्य को लेकर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में गन्ने के भाव में कितनी वृद्धि हुई है, सरकार को इसका जवाब देना चाहिए. उन्होंने सवाल किया कि जब चीनी का भाव 60 रुपये प्रति किलो तक हो सकता है, तो गन्ने का मूल्य 600 रुपये प्रति क्विंटल क्यों नहीं हो सकता?
मतदाता सूची और एसआईआर पर उठाए सवाल : चंद्रशेखर ने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कुछ नामों और विवरणों का उदाहरण देते हुए मतदाता सूची की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए. उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया का जिक्र करते हुए कहा कि मतदाता सूची से जुड़ी विसंगतियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए.
उन्होंने फॉर्म-6 को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि सरकार को इन मुद्दों पर जवाब देना चाहिए. पीलीभीत से सामने आ रही रिपोर्टों का हवाला देते हुए चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की. चंद्रशेखर आजाद ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग दोहराई. उन्होंने कहा कि निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की बुनियादी आवश्यकता है और जनता का विश्वास बनाए रखना जरूरी है.
जामिया और विपक्षी एकजुटता का भी किया जिक्र : चंद्रशेखर ने जामिया का जिक्र करते हुए वहां चुनाव कराने की मांग कर रहे विद्यार्थियों का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि वह पीड़ितों से मिलते हैं और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कई मुद्दों पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं.
वहीं, हालिया एमएलसी चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों ने अलग-अलग चुनाव लड़कर अपनी स्थिति स्पष्ट की है और चुनाव परिणामों से राजनीतिक परिस्थितियों का आकलन किया जा सकेगा. उन्होंने यह भी कहा कि विपक्षी दलों को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर विचार करना चाहिए.
यह भी पढ़ें : यूपी में ऑनलाइन फूड स्टोर्स पर UPFSDA का एक्शन, गाजियाबाद में जेप्टो वेयरहाउस में मिले कॉकरोच, चार स्टोर्स के लाइसेंस सस्पेंड