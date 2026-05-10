सहारनपुर में घायलों से अस्पताल मिलने पहुंचे सांसद चंद्रशेखर; बोले- "दोषियों पर कार्रवाई हो, नहीं तो आजाद समाज पार्टी मजबूत स्टैंड लेगी"
नगीना सांसद चन्द्रशेखर आजाद ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर नाराजगी जाहिर की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 10, 2026 at 10:30 PM IST
सहारनपुर : आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष एवं नगीना सांसद चन्द्रशेखर आजाद रविवार को लालवाला गांव में हुए बवाल में घायलों से मिलने एसबीडी जिला अस्पताल पहुंचे. इस दौरान उन्होंने घायलों का हालचाल जाना. उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान अस्पताल की व्यवस्था पर नाराजगी जताई. इस दौरान अस्पताल परिसर में सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात रहा.
नगीना सांसद चन्द्रशेखर आजाद ने रविवार को घायलों का हालचाल लेने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पर नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा कि घायल शनिवार शाम चार बजे से अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन उनके आने से ठीक पहले दोपहर में सीटी स्कैन कराया गया. सांसद ने आरोप लगाया कि कई घायलों के सिर और आंखों में गंभीर चोटें होने के बावजूद समय पर इलाज नहीं दिया गया. उन्होंने कहा कि
उन्होंने आरोप लगाया कि यहां घायलों के साथ लापरवाही हो रही है. कुछ मरीजों को यह कहकर वापस भेज दिया गया कि सोमवार को आना, एक्सरे नहीं होगा. मेडिकल रिपोर्ट में चोटों का सही उल्लेख तक नहीं किया गया. सांसद चंद्रशेखर ने पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि सहारनपुर के उस गांव में भय का माहौल हो गया है, यह बड़ा चिंताजनक है. उन्होंने आरोप लगाया कि पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है कि घायलों को न्याय न मिले.
उन्होंने कहा कि जिनके चोट लगी है उनकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिये. उन्होंने कहा कि किसके प्रेशर में घायलों का ट्रीटमेंट रोका गया है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर घायलों के मुकदमे दर्ज नहीं हुए, इनकों मुआवजा नहीं मिला, जिसकी जमीन है उसको सौंप दी जाए. उन्होंने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई हो. अगर कार्रवाई न हुई तो आजाद समाज पार्टी मजबूत स्टैंड लेगी.
सांसद के अस्पताल पहुंचने से पहले जिला अस्पताल को पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया गया था. सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम सदर, एएसपी, सीओ समेत कई थानों की पुलिस फोर्स अस्पताल में तैनात रही. अस्पताल गेट से लेकर मेडिकल वार्ड तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे.
यह था मामला : गांव लालवाला में एक जमीन के घेर को लेकर लंबे समय से दो पक्षों के बीच विवाद चला आ रहा था. बीते शनिवार को इसी बात को लेकर दोनों पक्ष अचानक आमने-सामने आ गए थे और देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई थी. मामला पथराव तक पहुंच गया था जिससे पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया था. स्थानीय लोगों ने स्थिति बिगड़ती देख तुरंत डायल 112 और स्थानीय पुलिस को मामले की सूचना दी थी.
यह भी पढ़ें : सहारनपुर में नगीना सांसद चन्द्रशेखर हाउस अरेस्ट; लालवाला गांव जाने से रोके गये, बोले- "निर्दोष को सजा न मिले और दोषी पर कार्रवाई हो"
यह भी पढ़ें : सहारनपुर: देवबंद के लालवाला गांव में जमीन विवाद में पथराव, पुलिस बल तैनात