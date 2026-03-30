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सीतापुर में सांसद चंद्रशेखर का बड़ा बयान, कहा- यूजीसी पर रोलबैक किया तो होगा पुरजोर विरोध

यूजीसी पर स्टे कराकर दलित शोषित समाज को विशेष अधिकारों से वंचित करने का प्रयास कर रही केंद्र सरकार- आजाद

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यूजीसी पर चंद्रशेखर का बड़ा बयान (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 30, 2026 at 11:15 AM IST

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सीतापुर: आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष एवं नगीना सांसद चन्द्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने सीतापुर में प्रदेश बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगलराज कायम है और सभी लोग इससे निजात पाना चाहते हैं. आजाद ने आगे कहा कि यूपी की बीजेपी सरकार घबरायी हुई है इसीलिए वह पंचायत चुनाव समय पर कराने के बजाय आगे के लिए टाल रही है. साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है.

पिछले 6 महीने से आसपा कर रही चुनाव की तैयारी

दरअसल चंद्रशेखर आजाद रविवार को लखीमपुर में पार्टी की रैली करने के बाद सीतापुर पहुंचे थे. जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि वह पिछले करीब 6 माह से 2027 में होने जा रहे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं. लखीमपुर में उनकी आठवीं रैली है जिसकी सफलता देखकर लोग घबरा उठे हैं.

आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर (Video Credit; ETV Bharat)

वर्तमान सरकार से लोग आक्रोशित

सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि यूपी में सिर्फ जंगलराज ही नहीं, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, फर्जी एनकाउंटर, नौकरियों की भर्ती में गड़बड़ी से लोग आक्रोशित हैं. अब खुद बीजेपी के विधायक कैमरे के सामने ऐसे गम्भीर आरोप लगा रहे हैं. जिससे स्थिति का अनुमान स्वयं ही लगाया जा सकता है. इन चीजों से निजात के लिए जनता विकल्प की तलाश कर रही है. हम जनता को अच्छा विकल्प देने का प्रयास करेंगे.

यूजीसी के रोलबैक का हर स्तर पर होगा विरोध

आजाद ने आगे कहा कि केन्द्र सरकार यूजीसी को लेकर आरक्षित समाज को गुमराह कर रही है. वह कोर्ट से यूजीसी पर स्टे कराकर दलित शोषित समाज को विशेष अधिकारों से वंचित करने का प्रयास कर रही है. जबकि हकीकत ये है कि आज भी उच्च शिक्षण संस्थानों में इस वर्ग के लोंगो के साथ दोयम दर्जे का बर्ताव किया जा रहा है. अगर कोर्ट के जरिये इस पर रोक लगाने की कोशिश की गई तो हर स्तर पर इसका पुरजोर विरोध किया जायेगा.

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