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आजाद को EVM नहीं बैलेट पसंद है! इंडिया गठबंधन को लेकर भी साफ किया रुख!

बरेली में चंद्रशेखर आजाद ने कहा- युवाओं को रोजगार और शिक्षा चाहिए, बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाने में लगी सरकार

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बरेली में सांसद चंद्रशेखर आजाद (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 30, 2026 at 4:21 PM IST

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बरेली : आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कई मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को रोजगार और बेहतर शिक्षा की जरूरत है, लेकिन सरकार का फोकस इन मुद्दों के बजाय ऐसे विषयों पर है, जिनसे जनता का ध्यान बुनियादी समस्याओं से हटता है.

बरेली में सांसद चंद्रशेखर आजाद (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, सांसद चंद्रशेखर आजाद बुधवार को जनपद पहुंचे थे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की और कई मुद्दों पर खुलकर जवाब दिया. इस दौरान चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि युवाओं को रोजगार देने के वादे तो किए गए, लेकिन रोजगार के पर्याप्त अवसर दिखाई नहीं दे रहे हैं, जबकि शिक्षा और रोजगार पर ठोस काम होना चाहिए. उन्होंने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई, हाफ एनकाउंटर और मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाशने जैसे मुद्दे लगातार चर्चा में रहते हैं. उनके मुताबिक, इन विषयों के बजाय सरकार को रोजगार, शिक्षा और आम लोगों की आर्थिक परेशानियों पर ध्यान देना चाहिए.

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सांसद चंद्रशेखर आजाद की सभा (Photo Credit; ETV Bharat)

इस दौरान सांसद चंद्रशेखर ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के युवाओं को रिक्शा चलाने की सलाह पर भी सरकार को घेरा. साथ ही कहा कि युवाओं को सम्मानजनक रोजगार और आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए.

"जहां भी अन्याय होगा, आवाज उठाएंगे"

सांसद ने कहा कि दलित, पिछड़े और मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों के साथ जहां भी अन्याय होगा, उनकी पार्टी आवाज उठाएगी. उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष को इस बात की चिंता है कि यदि ये वर्ग एकजुट होकर अपने अधिकारों की बात करने लगे तो राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि आजाद समाज पार्टी कमजोर और वंचित वर्गों के सवालों को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है.

इंडिया गठबंधन पर क्या है विचार?

वहीं, इंडिया गठबंधन को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि गठबंधन में शामिल दलों के बीच संवाद बना रहना चाहिए. सभी दलों की बैठक होनी चाहिए और आपसी चर्चा के जरिए आगे की रणनीति पर विचार किया जाना चाहिए. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह गठबंधन 2024, 2022 और 2017 में भाजपा को सत्ता से बाहर नहीं कर पाया.

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बरेली में सांसद चंद्रशेखर आजाद (Photo Credit; ETV Bharat)

बसपा पर क्या बोले चंद्रशेखर आजाद ?

बसपा प्रमुख मायावती की ओर से उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप और आलोचना सामान्य बात है. बसपा से कई अच्छे लोगों को बाहर किया गया और समाज इस बात को जानता है. उन्होंने कहा कि वह मायावती के साथ मिलकर काम करना चाहते थे, लेकिन मायावती इसके लिए तैयार नहीं हैं. चंद्रशेखर के मुताबिक, समाज के कई लोग चाहते हैं कि बसपा और आजाद समाज पार्टी साथ मिलकर संघर्ष करें.

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बरेली में सांसद चंद्रशेखर आजाद (Photo Credit; ETV Bharat)

चंद्रशेखर आजाद ने सहारनपुर और मुरादाबाद के मस्जिद मामलों पर कहा कि उनकी पार्टी ऐसे मामलों में संविधान और न्याय के पक्ष में खड़ी रहेगी. संभल और गौतमबुद्धनगर से जुड़े न्यायिक मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि अदालतों के आदेशों से उन्हें न्याय व्यवस्था पर भरोसा कायम रहने का संदेश मिलता है. संवैधानिक रास्ते से न्याय मिलने की उम्मीद बनी हुई है.

"बैलेट पेपर से हो वोटिंग"

चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उनकी पार्टी का मुख्य उद्देश्य वंचित, कमजोर और पीड़ित वर्गों की समस्याओं को राजनीतिक मंच पर मजबूती से उठाना है. उन्होंने कहा कि जहां भी लोगों के साथ अन्याय होगा, आजाद समाज पार्टी उनके पक्ष में आवाज उठाएगी. उन्होंने कहा कि ईवीएम के प्रति जनता में अविश्वास हो गया है, इसलिए चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से हो, जनता का वोट ईवीएम से चोरी हो रहा है.

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