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आजाद को EVM नहीं बैलेट पसंद है! इंडिया गठबंधन को लेकर भी साफ किया रुख!

बरेली में सांसद चंद्रशेखर आजाद ( Photo Credit; ETV Bharat )

बरेली : आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कई मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को रोजगार और बेहतर शिक्षा की जरूरत है, लेकिन सरकार का फोकस इन मुद्दों के बजाय ऐसे विषयों पर है, जिनसे जनता का ध्यान बुनियादी समस्याओं से हटता है.

बरेली में सांसद चंद्रशेखर आजाद (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, सांसद चंद्रशेखर आजाद बुधवार को जनपद पहुंचे थे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की और कई मुद्दों पर खुलकर जवाब दिया. इस दौरान चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि युवाओं को रोजगार देने के वादे तो किए गए, लेकिन रोजगार के पर्याप्त अवसर दिखाई नहीं दे रहे हैं, जबकि शिक्षा और रोजगार पर ठोस काम होना चाहिए. उन्होंने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई, हाफ एनकाउंटर और मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाशने जैसे मुद्दे लगातार चर्चा में रहते हैं. उनके मुताबिक, इन विषयों के बजाय सरकार को रोजगार, शिक्षा और आम लोगों की आर्थिक परेशानियों पर ध्यान देना चाहिए. सांसद चंद्रशेखर आजाद की सभा (Photo Credit; ETV Bharat) इस दौरान सांसद चंद्रशेखर ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के युवाओं को रिक्शा चलाने की सलाह पर भी सरकार को घेरा. साथ ही कहा कि युवाओं को सम्मानजनक रोजगार और आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए. "जहां भी अन्याय होगा, आवाज उठाएंगे" सांसद ने कहा कि दलित, पिछड़े और मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों के साथ जहां भी अन्याय होगा, उनकी पार्टी आवाज उठाएगी. उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष को इस बात की चिंता है कि यदि ये वर्ग एकजुट होकर अपने अधिकारों की बात करने लगे तो राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि आजाद समाज पार्टी कमजोर और वंचित वर्गों के सवालों को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है.