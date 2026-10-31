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लखनऊ में चंद्रशेखर बोले- कॉलेजियम खत्म कर बने न्यायिक सेवा आयोग, तभी मिलेगी हिस्सेदारी

लखनऊ में चंद्रशेखर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त करने की मांग उठाई है. उन्होंने कहा कि आईएएस और पीसीएस की तर्ज पर राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर पर न्यायिक सेवा आयोग का गठन होना चाहिए, ताकि न्यायपालिका में समाज के सभी वर्गों की समुचित भागीदारी सुनिश्चित हो सके.

वह अधिवक्ताओं के कल्याण और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) एवं भीम आर्मी भारत एकता मिशन (लीगल सेल) के तत्वावधान में गांधी भवन प्रेक्षागृह, कैसरबाग में आयोजित तृतीय अधिवक्ता सम्मेलन को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करने पहुंचे थे.

आजादी के आंदोलन का उल्लेख करते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि अलग-अलग विचारधाराओं के बावजूद उस दौर के अनेक शीर्ष नेता कानून और वकालत की पृष्ठभूमि से आए थे. उन्होंने बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर, सरदार वल्लभभाई पटेल, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया. लखनऊ में चंद्रशेखर की रैली. (Photo Credit: ETV Bharat) उन्होंने कहा कि जब काले कोट वाले संवैधानिक साथी किसी संगठन या आंदोलन से जुड़ते हैं, तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है. चंद्रशेखर ने देशभर में, खासकर उत्तर प्रदेश में, अधिवक्ताओं पर हमले, मारपीट, दुर्व्यवहार, चैंबरों में तोड़फोड़ और हत्याओं की बढ़ती घटनाओं को अत्यंत चिंताजनक बताया. उन्होंने कहा कि हापुड़, गाजियाबाद और लखनऊ समेत कई स्थानों की घटनाएं अधिवक्ताओं की सुरक्षा, सम्मान और उनके विधिक कार्यों में बाधा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती हैं. उनके अनुसार अधिवक्ता केवल मुवक्किलों के प्रतिनिधि नहीं, बल्कि न्याय, संविधान और विधि के शासन के अहम प्रहरी हैं. उनकी सुरक्षा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्याय व्यवस्था के लिए अनिवार्य है, क्योंकि ऐसे हमलों से न्याय पाने की प्रक्रिया और आम नागरिकों के संवैधानिक अधिकार भी प्रभावित होते हैं. उन्होंने प्रभावी कानून, ठोस सुरक्षा व्यवस्था और समयबद्ध न्याय की आवश्यकता पर जोर दिया. संविधान की ताकत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसी ने एक प्राइमरी हेडमास्टर के बेटे को देश की सबसे बड़ी पंचायत (संसद) तक पहुंचने का अवसर दिया. इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, एसआईआर (SIR) के दौरान वोटों को लेकर उठे सवालों और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के संदर्भ में भी इशारों-इशारों में सवाल उठाए.