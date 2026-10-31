लखनऊ में चंद्रशेखर बोले- कॉलेजियम खत्म कर बने न्यायिक सेवा आयोग, तभी मिलेगी हिस्सेदारी
कहा कि जब काले कोट वाले संवैधानिक साथी संगठन या आंदोलन से जुड़ते हैं, तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 10:24 AM IST
लखनऊ: आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त करने की मांग उठाई है. उन्होंने कहा कि आईएएस और पीसीएस की तर्ज पर राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर पर न्यायिक सेवा आयोग का गठन होना चाहिए, ताकि न्यायपालिका में समाज के सभी वर्गों की समुचित भागीदारी सुनिश्चित हो सके.
वह अधिवक्ताओं के कल्याण और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) एवं भीम आर्मी भारत एकता मिशन (लीगल सेल) के तत्वावधान में गांधी भवन प्रेक्षागृह, कैसरबाग में आयोजित तृतीय अधिवक्ता सम्मेलन को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करने पहुंचे थे.
आजादी के आंदोलन का उल्लेख करते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि अलग-अलग विचारधाराओं के बावजूद उस दौर के अनेक शीर्ष नेता कानून और वकालत की पृष्ठभूमि से आए थे. उन्होंने बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर, सरदार वल्लभभाई पटेल, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया.
उन्होंने कहा कि जब काले कोट वाले संवैधानिक साथी किसी संगठन या आंदोलन से जुड़ते हैं, तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है. चंद्रशेखर ने देशभर में, खासकर उत्तर प्रदेश में, अधिवक्ताओं पर हमले, मारपीट, दुर्व्यवहार, चैंबरों में तोड़फोड़ और हत्याओं की बढ़ती घटनाओं को अत्यंत चिंताजनक बताया.
उन्होंने कहा कि हापुड़, गाजियाबाद और लखनऊ समेत कई स्थानों की घटनाएं अधिवक्ताओं की सुरक्षा, सम्मान और उनके विधिक कार्यों में बाधा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती हैं. उनके अनुसार अधिवक्ता केवल मुवक्किलों के प्रतिनिधि नहीं, बल्कि न्याय, संविधान और विधि के शासन के अहम प्रहरी हैं.
उनकी सुरक्षा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्याय व्यवस्था के लिए अनिवार्य है, क्योंकि ऐसे हमलों से न्याय पाने की प्रक्रिया और आम नागरिकों के संवैधानिक अधिकार भी प्रभावित होते हैं. उन्होंने प्रभावी कानून, ठोस सुरक्षा व्यवस्था और समयबद्ध न्याय की आवश्यकता पर जोर दिया.
संविधान की ताकत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसी ने एक प्राइमरी हेडमास्टर के बेटे को देश की सबसे बड़ी पंचायत (संसद) तक पहुंचने का अवसर दिया. इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, एसआईआर (SIR) के दौरान वोटों को लेकर उठे सवालों और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के संदर्भ में भी इशारों-इशारों में सवाल उठाए.
उन्होंने यह भी कहा कि अलग-अलग संगठनों और विचारधाराओं के अपने राष्ट्रीय ग्रंथ हो सकते हैं, लेकिन वह भारत के संविधान को ही अपना राष्ट्रीय ग्रंथ मानते हैं.
अधिवक्ताओं को भरोसा दिलाते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि 2027 में आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) की सरकार बनने पर अधिवक्ताओं के मान-सम्मान, सुरक्षा तथा सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों को मजबूत करने के लिए रखी गई 15 सूत्रीय मांगों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा.
विशिष्ट अतिथियों में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह यादव, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश श्यामबिहारी वर्मा, सेवानिवृत्त जिला जज बाबूप्रसाद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एडवोकेट रामेश्वर पवन पटेल शामिल रहे.
कार्यक्रम की अध्यक्षता आजाद समाज पार्टी के लीगल सेल के नेशनल चेयरमैन एडवोकेट मोहन श्याम आर्य ने की. आयोजन लीगल सेल के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट रजनीश गौतम और उनकी टीम ने किया.
15 सूत्रीय मांगें
- प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण: बहुजन समाज (एससी-एसटी, ओबीसी व अल्पसंख्यक वर्ग) की न्यायपालिका में उचित भागीदारी के लिए आरक्षण प्रणाली लागू हो.
- न्यायिक सेवा आयोग: आईएएस-पीसीएस की तर्ज पर न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर पर आयोग बने.
- अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट: सभी अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए यह कानून लागू हो.
- एफआईआर की प्रक्रिया: अधिवक्ताओं के खिलाफ एफआईआर से पहले संबंधित जिला बार एसोसिएशन को सूचित किया जाए या निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया के तहत उसकी संस्तुति ली जाए.
- मूलभूत सुविधाएं: जूनियर-सीनियर सभी अधिवक्ताओं को पर्याप्त चैंबर, पेयजल, बिजली व अन्य जरूरी सुविधाएं मिलें.
- जूनियर अधिवक्ताओं को सहायता: कम से कम तीन वर्ष तक 5,000 रुपए मासिक स्टाइपेंड, साथ ही गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण और ई-लाइब्रेरी की व्यवस्था.
- पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा: 60 वर्ष पूरे कर चुके तथा दिव्यांग अधिवक्ताओं को 10,000 रुपए मासिक पेंशन.
- मृत अधिवक्ताओं के परिवारों को मदद: प्रैक्टिस के दौरान मृत अधिवक्ताओं के बच्चों को उच्च स्तर तक निःशुल्क शिक्षा और विधवाओं को पेंशन.
- महिला अधिवक्ताओं के लिए सुविधाएं: अलग चैंबर आरक्षित हों और जरूरी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं.
- टोल टैक्स में छूट: आवागमन सुगम बनाने के लिए सभी अधिवक्ताओं को छूट मिले.
- मेडिकल इंश्योरेंस: प्रैक्टिस कर रहे अधिवक्ताओं का बीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए हो और इसका लाभ परिवार के सदस्यों को भी मिले.
- असामयिक निधन पर आर्थिक मदद: परिवार और आश्रितों को कम से कम 10 लाख रुपए की सहायता तत्काल दी जाए.
- सरकारी वकीलों में आरक्षण: सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सरकारी वकीलों की नियुक्ति में आरक्षण लागू हो.
- पार्किंग की व्यवस्था: प्रदेश के सभी जनपद और तहसील न्यायालयों में अधिवक्ताओं के वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग हो.
- सुरक्षा एवं त्वरित न्याय: अधिवक्ताओं की हत्याओं और हमलों को रोकने के लिए समुचित सुरक्षा दी जाए तथा ऐसे मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कर छह माह के भीतर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए.
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