बाराबंकी में सांसद चंद्रशेखर पर हमला, जूते-पत्थर फेंके गए, 8 गाड़ियां क्षतिग्रस्त, गोंडा जा रहे थे
मामले में सांसद चंद्रशेखर ने पुलिस को तहरीर दी है. आरोप लगाया है कि पुलिस की मौजूदगी में उनके काफिले पर हमला हुआ है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 13, 2026 at 9:28 PM IST
बाराबंकी : गोंडा जा रहे नगीना सांसद एवं आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर पर बाराबंकी में कुछ लोगों ने हमला कर दिया. चंद्रशेखर ने आरोप लगाया है कि इस हमले में 13 से 14 लोग घायल हुए हैं और 7 से 8 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं. हमले के बाद चंद्रशेखर गोंडा नहीं जा सके. उन्होंने बाराबंकी मुख्यालय पहुंचकर मामले में तहरीर दी है.
सांसद चंद्रशेखर रविवार को गोंडा जिले में विनोद कुमार साहनी और रमेश कोरी के परिजनों से मिलने तथा सांत्वना देने जा रहे थे. आरोप है कि रामनगर थाना क्षेत्र के बुढ़वल चौराहे पर जब उनका काफिला पहुंचा तो वहां पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया और दाहिने मोड़ से जाने को कहा. वहीं पर कुछ लोग तख्तियां लिए खड़े थे जिनके हाथों में पत्थर थे.
लोगों ने जूते और पत्थरों से हमला बोल दिया. जिसमें उनके काफिले में चल रहे सनी की गाड़ी का शीशा टूट गया. इसके अलावा कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं. हमले में कई कार्यकर्ता जख्मी हो गए. एक कार्यकर्ता के आंख में चोट लगी है. हमले से आक्रोशित चंद्रशेखर कार्यकर्ताओं के साथ एसपी कार्यालय पहुंच गए. उन्होंने मामले में दो तहरीर दी है.
एक तहरीर चंद्रशेखर ने दी है और दूसरी तहरीर उनके कार्यकर्ता सनी की तरफ से दी गई है. चंद्रशेखर का आरोप है कि यह सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ है. हमने तहरीर देकर पुलिस से कहा है कि मामले की जांच की जाय. अगर कल तक कार्यवाही नहीं होगी तो मंगलवार से पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा.
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