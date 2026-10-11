जब जनता ने सड़क पर रोककर पूछा सवाल, स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए चंद्रप्रकाश

जब जनता ने सड़क पर रोककर पूछा सवाल, स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए चंद्रप्रकाश
गिरिडीह में सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी को जनता के सवालों का सामना करना पड़ा. लोगों ने उनके काफिले को रोक लिया.
Published : October 11, 2026 at 8:48 PM IST
गिरिडीह: पीरटांड में रविवार को आजसू के कार्यक्रम के बाद सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी और पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो का काफिला नावाडीह गांव के पास रुक गया. स्थानीय लोगों ने सड़क की समस्या को लेकर काफिले को रोक लिया और सीधे सवाल पूछ डाले.
नावाडीह में सड़क की पुरानी समस्या
नावाडीह गांव में सड़क की हालत लंबे समय से खराब है. गांव वाले इससे परेशान हैं. रविवार को जब उन्हें पता चला कि आजसू के कार्यक्रम में सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी भी आए हैं और कार्यक्रम के बाद वे इसी रास्ते से गुजरेंगे, तो स्थानीय युवा सड़क पर डट गए.
काफिले को रोककर युवाओं ने याद दिलाए वादे
जैसे ही सुदेश महतो और सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी का काफिला पहुंचा, लोगों ने उसे रोक दिया. युवाओं ने सांसद से सवाल पूछना शुरू किया. उन्होंने कहा कि चुनाव के समय सांसद ने वादा किया था कि सड़क बनाई जाएगी. यह भी कहा गया था कि हारें या जीतें, सड़क दुरुस्त होगी. लेकिन जीतने के बाद सांसद ने कभी इस गांव की तरफ रुख ही नहीं किया.
सुदेश महतो उतरे, फिर सांसद ने दी सफाई
ग्रामीणों को सड़क पर उतरा देख आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो अपनी गाड़ी से उतरे और लोगों से बात करने लगे. कुछ क्षण बाद उन्होंने सांसद से कहा, “एक बार मौसा बात कर लीजिए.” इसके बाद सांसद भी अपनी एसयूवी से उतरे. उन्होंने कहा, “सुनो-सुनो, हमलोग का काम टेंडर और अनुशंसा करना है. काम तो ठेकेदार को ही करना है ना.” लोगों ने जवाब में कहा कि आपने तो वादा किया था. बाद में सुदेश महतो द्वारा समझाने पर लोगों ने सड़क छोड़ दी और काफिला आगे निकल गया.
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