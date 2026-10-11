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जब जनता ने सड़क पर रोककर पूछा सवाल, स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए चंद्रप्रकाश

ग्रामीणों के सामने चंद्रप्रकाश चौधरी और सुदेश महतो ( Etv Bharat )

गिरिडीह: पीरटांड में रविवार को आजसू के कार्यक्रम के बाद सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी और पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो का काफिला नावाडीह गांव के पास रुक गया. स्थानीय लोगों ने सड़क की समस्या को लेकर काफिले को रोक लिया और सीधे सवाल पूछ डाले.

नावाडीह में सड़क की पुरानी समस्या