रतलाम में जनगणना की शुरुआत, मजदूर से लेकर बंजारों तक सब गिने जाएंगे
मध्य प्रदेश के सभी जिलों के साथ रतलाम में भी जनगणना 2027 की तैयारियां शुरू. फील्ड में उतरेंगे गणक.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 2, 2026 at 12:20 PM IST
रतलाम : भारत की जनगणना 2027 के अंतर्गत आज से रतलाम जिले में जनगणना का मैदानी कार्य शुरू हो गया है. जनगणना प्रगणक फील्ड में पहुंचकर मकान सूचीकरण और नक्शा काटने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं. इस जनगणना में हर एक उस व्यक्ति को शामिल करने की योजना बनाई गई है, जो भारत देश में रहता है. इसके लिए ऐसे सभी गांव, मजरे-टोले,फलिया और खेतों पर बने मकानों तक को सूचीकरण में शामिल किया जा रहा है. इसके अतिरिक्त आवासहीन, मजदूरी के लिए पलायन कर गए लोग व घुमक्कड़ और बंजारों को भी भारत सरकार की जनगणना 2027 में शामिल किया जाएगा.
इस तरह होगा जनगणना का पहला चरण
दरअसल, भारत सरकार के जनगणना कार्य निदेशालय के आदेश का परिपालन करते हुए सभी राज्यों में जनगणना होगी. मध्य प्रदेश में भी डिजिटल तरीके से जनगणना होगी. राष्ट्रीय महत्व के इस कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा किया जाना है. इसे लेकर रतलाम कलेक्टर मिशा सिंह ने बताया, '' आज से हमारी जनगणना की टीम फील्ड में उतरकर मकान की सूचीकरण एवं नक्शा काटने के कार्य की शुरुआत कर रही है. नक्शा काटने की कार्यवाही पूर्व की तैयारी में ही पूर्ण कर ली गई है. इसके बाद इसके फाइनल मिलान की कार्यवाही की जाती है.''
कलेक्टर ने आगे बताया, '' मकान की सूचीकरण और नक्शा काटने की कार्यवाही के दौरान ही सघन आबादी क्षेत्र, खेतों पर बने मकान, बिखरी हुई आबादी और फलिया तक को शामिल कर लिया जाता है, जिसमें सभी मकान चाहे वह कहीं भी बने हो शामिल हो जाते हैं. पहले चरण की इस कार्यवाही के पूर्ण हो जाने के बाद दूसरे चरण में स्थायी और पलायन कर गए लोगों को भी जनगणना में शामिल कर लिया जाता है.''
जनगणना को लेकर क्या बोले पलायन पर आए मजदूर
देश में जनगणना का कार्य पूरे उत्साह के साथ जारी है और अपनी खुद की जनगणना के लिए भी हर कोई उत्साहित है. हालांकि घुमक्कड़ प्रजाति, आवासहीन लोग या पलायन पर आए मजदूर इस बारे में ज्यादा नहीं जानते. मजदूरी करने आए जीवन डामोर और शोभा बाई को भले ही जनगणना के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है. पर उनका कहना है कि जिस तरह वह वोट डालने वापस अपने गांव जाते हैं इस प्रकार जानकारी मिलने पर या सूचना दिए जाने पर वह जरूर अपनी गणना करवाने के लिए अपने गांव और फलिया में लौटेंगे.
पास में ही खड़े नंदू डामर ने बताया, '' जनगणना से हमारे होने की जानकारी सरकार को मिलेगी. हम किस स्थिति में रह रहे हैं, यह भी सरकार को पता चलेगा और सरकार हमारे लिए कोई योजना बनाएगी.''
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बहरहाल आज से जनगणना प्रगणक फील्ड में उतरकर जनगणना के पहले चरण का कार्य शुरू कर चुके हैं जिसके लिए वे गांव-गांव और खेतों पर बने हर मकान तक दस्तक दे रहे हैं.