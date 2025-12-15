ETV Bharat / state

बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे मंत्री, प्रतिमा बागरी के बाद विजय शाह ने बढ़ाईं मोहन सरकार की मुश्किलें!

मध्य प्रदेश सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे मोहन कैबिनेट के मंत्री. सोफिया कुरैशी पर बयान के बाद विजय शाह ने लाड़ली बहनों को दी धमकी.

MP MINISTER CONTROVERSIAL STATEMENT
बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे मोहन सरकार के मंत्री (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 15, 2025 at 7:38 PM IST

6 Min Read
भोपाल: जिस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपने 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां जनता के बीच पहुंचा रहे थे. ठीक उसी समय एक मंत्री सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना पर विवादित बयान देकर सरकार की कोशिशों पर पलीता लगाने की तैयारी में थे. अपने नाते रिश्तेदारों की वजह से विवादों में आई एक दूसरी मंत्री की दो टूक सरकार पर भारी पड़ रही है. उधर एक तीसरे मंत्री मौजूदा मुख्यमंत्री की तारीफ में अपनी ही पार्टी के बाकी मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल को बेकार कह गए.

अलग अलग विभागों की समीक्षा के साथ मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर चुके मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जल्द मंत्रिमंडल विस्तार कर सकते हैं. राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चाएं हैं कि मोहन सरकार के शुरुआती 2 साल में विपक्ष से ज्यादा तो उनके मंत्रियों ने ही सरकार की मुश्किलें बढ़ाई हैं. इन मंत्रियों के ये बयान इत्तेफाकन हैं या इसके पीछे कोई सियासी रणनीति भी है.

Vijay Shah insulted Ladli Behna
विजय शाह ने किया लाड़ली बहनों का अपमान (ETV Bharat)

मोहन सरकार में मंत्री बढ़ा रहे मुश्किलें?

मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के मंत्री ही क्या सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं. जब मोहन सरकार अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे होने का जश्न मना रही है. तब एक के बाद एक 3 मंत्रियों ने विवादित बयान दिए हैं. बयान भी ऐसे जिसमें कहीं सत्ता का दंभ है. कहीं बीजेपी के सबसे मजबूत वोट बैंक पर ही सवाल. एक मंत्री ने तो अपनी ही पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्रियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है. क्या ये किसी रणनीति के तहत खेले जा रहे हैं दांव हैं.

Pratima Bagri statement
अपने बयानों में घिरी मंत्री प्रतिमा बागरी (ETV Bharat)

अपने मंत्रियों के बयानों से घिरी भाजपा सरकार

संगठन में अनुशासन की जो घुट्टी अध्यक्ष बदलने के साथ ही हेमंत खंडेलवाल ने पिलाई थी. क्या वो बेअसर हो गई है. वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश भटनागर कहते हैं "मंत्री प्रतिमा बागरी का मामला ही दूसरा है. लिहाजा वो अपने को डिफेंड कर रही थीं और मीडिया से बातचीत में भी, जो उन्होंने कहा वो उनका बचाव ही था. ये अलग बात है कि उनका हर दांव उल्टा पड़ रहा है. दूसरे मंत्री विजय शाह मोहन सरकार में मंत्री बनने के बाद बेबाक हुए हैं ऐसा नहीं है. उनका पुराना रिकॉर्ड देख लीजिए विवादित बयानों की उनकी पूरी श्रृंखला है."

'बदजुबानी से बाज नहीं आ रहे मध्य प्रदेश के मंत्री'

प्रकाश भटनागर कहते हैं, "जबकि नारायण सिंह कुशवाहा जरूर शिकार हुए है. वे मुख्यमंत्री मोहन यादव की प्रशंसा करने के चक्कर में उल्टे घिर गए. लेकिन ये जरूरी है कि जब पार्टी और मोहन सरकार 2 वर्ष के कार्यकाल का जश्न मना रही है. तब इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए. बीजेपी जिस तरह की अनुशासित पार्टी रही है. उसमें ये सरकार के साथ पार्टी की छवि को भी आघात है."

जानिए 48 घंटे में हुई विवादित बयानों की बौछार

13 दिसंबर 2023 को डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. 13 दिसंबर से ही मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से सरकार की किरकिरी कराते मंत्रियों के बयान सामने आने लगे. मंत्री नारायण सिंह कुशवाह तो अपनी सरकार की उपलब्धियां ही गिना रहे थे, लेकिन शाजापुर में मोहन सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए मंत्री ने बाकी बीजेपी राज के कार्यकाल में बने 3 मुख्यमंत्रियों जिनमें उमा भारती, दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर और केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल पर सवाल खड़े कर दिए.

2 YEARS COMPLETED MOHAN GOVT
अपने ही बयान से घिरे मंत्री नारायण सिंह कुशवाह (ETV Bharat)

शाजापुर में अपने प्रभार वाले जिले में मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने कहा कि "मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से पहले वाले सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के काम बेकार थे. जब उन्हें ये समझ आया कि उन्होंने गलत कह दिया है तो संभल कर बोले उनका तात्पर्य 2003 के पहले की सरकारों को लेकर था."

इस्तीफे के सवाल पर मंत्री का बवाल

मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई और बहनोई पर गांजे की तस्करी के जो आरोप लगे थे. उसके बाद मीडियो को दिए पहले बयान में उन्होंने भाई से ही किनारा कर लिया था. फिर जब दोबारा उनसे डिंडौरी में यही सवाल किया गया तो उन्होंने कह दिया कि विपक्ष मुझसे इस्तीफा मांगने वाला होता कौन है. उन्होंने ये भी मंजूर नहीं किया कि उन्हें बीजेपी मुख्यालय तलब किया गया था. इस पूरे मामले में समझाइश दी गई थी.

mp minister Controversial statement
मोहन सरकार में मंत्री बढ़ा रहे मुश्किलें? (ETV Bharat)

पहले सोफिया अब शाह के निशाने पर लाड़ली बहना

विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहे मंत्री विजय शाह पहले ही कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देकर पूरे देश में चर्चा में आ गए थे. लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने मोहन सरकार की उस योजना और उसके लाभार्थियों पर कटाक्ष किया, जिसने बीजेपी की राह केवल मध्य प्रदेश नहीं कमोबेश हर बीजेपी शासित राज्य में मजबूत की है.

जिला विकास समिति की बैठक में विजय शाह ने लाड़ली बहनों के जरिए मुख्यमंत्री के सम्मान की बात कही और फिर कहा कि "अगर सरकार इन बहनों पर करोड़ों खर्च कर रही है तो लाड़ली बहनों को मुख्यमंत्री का सम्मान करने आना चाहिए. उसके बाद शाह ने तकरीबन धमकी के लहजे में ये भी कह दिया कि जो बहनें मुख्यमंत्री का सम्मान करने नहीं आएंगी योजना में उनकी जांच लंबित कर दी जाएगी. अगर सरकार उन्हें करोड़ों रुपए दे रही है, तो धन्यवाद तो बनता है."

'सीएम मोहन की मुश्किलें बढ़ाना नहीं तो और क्या'

कांग्रेस प्रवक्ता संगीता शर्मा कहती हैं, "बीजेपी में अब कई तरह के गुट बन गए हैं. मंत्रियों की मोहन सरकार के दो साल पूरे होने पर ये जो बयानबाजी शुरू हुई है. ऐसा लग रहा है कि इस तरह की बयानबाजी की जा रही है. कैबिनेट के भीतर ही एक प्रेशर ग्रुप है, जो उस प्रेशर ग्रुप में नहीं है. वो भी अलग अलग अपने हिसाब से सरकार की छवि बिगाड़ने का मौका नहीं छोड़ रही. बीजेपी में कहते हैं संगठन का डंडा बहुत तेज होता है. वो दिखाई नहीं दे रहा है. विपक्ष कौन है ये नहीं जानने वाली मंत्री जी को ये तो पता होना ही चाहिए कि उनकी पार्टी अनुशासित पार्टी कही जाती है. नहीं पता चला तो मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को बताना चाहिए."

