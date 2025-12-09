ETV Bharat / state

खजुराहो में चल रही मोहन कैबिनेट, बीड़ी श्रमिकों के आएंगे अच्छे दिन, विकास कार्यों की दी सौगात

मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में खजुराहो में मंत्रियों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई. बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा, "मध्य प्रदेश का तेंदूपत्ता बड़ी मात्रा में पश्चिम बंगाल के व्यापारी खरीदकर ले जाते हैं. वहां, बीड़ी उद्योग फल-फूल रहा है और स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन हमारे ही राज्य के तेंदूपत्ता संग्राहक और बीड़ी बनाकर आजीविका चलाने वाले हजारों परिवार रोजगार से दूर हो गए हैं. यह उनकी आजीविका के लिए बड़ी चुनौती बन गई है. प्रदेश के बीड़ी निर्माता को रोजगार की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए वन विभाग से समन्वय करके समाधान निकालने के लिए कहा है."

छतरपुर: खजुराहो से मध्य प्रदेश सरकार का 2 दिनों तक संचालन होगा. आज यानी मंगलवार को पहले दिन हर विभाग की सीएम मोहन यादव ने समीक्षा बैठक ली. बुधवार को कैबिनेट की बैठक आयोजित होगी, जिसमें मुख्यमंत्री और सभी मंत्री शिरकत करेंगे. यहां विकास योजनाओं की प्रगति, महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों और आमजन हित के मुद्दों पर मंथन होगा. खजुराहो पहुंचने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और कैबिनेट मंत्रियों का बुन्देली परंपरा के अनुसार स्वागत हुआ.

मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों का बुलेंदी परंपरा से स्वागत

रोजगार की मुख्यधारा से जुड़ेंगे बीड़ी श्रमिक

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्पष्ट कहा है, "तेंदूपत्ता मध्य प्रदेश की संपत्ति है, इसलिए इससे मिलने वाला रोजगार भी यहीं के लोगों को मिलना चाहिए. सरकार का सबसे बड़ा उद्देश्य है बीड़ी श्रमिकों को फिर से रोजगार की मुख्यधारा से जोड़ना होगा. बीड़ी बनाने वाले परिवारों को लगातार और बेहतर काम उपलब्ध कराया जाएगा. महिलाओं के रोजगार और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी. मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और आवश्यक सुविधाओं में सुधार किया जाएगा.

मंदिर को देख दंग रह गईं मंत्री कृष्णा गौर

कन्वेंशन सेंटर खजुराहो में हुई बैठक

सरकार का प्रयास है कि तेंदूपत्ता आधारित बीड़ी उद्योग से जुड़ा हर परिवार सम्मानजनक और स्थायी आय प्राप्त करे. राज्य की वन उपज का लाभ अब सीधे हमारे ही श्रमिकों को मिले. मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर खजुराहो में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई.

बुंदेली परंपरा से हुआ मंत्रियों का भव्य स्वागत

खजुराहो के मंदिर पहुंचे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय

खजुराहो में हुई समीक्षा बैठक के पहले नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और मंत्री कृष्णा पहुंची. खजुराहो के मंदिरों को देखकर मंत्री कृष्णा गौर दंग रह गई और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मंदिरों का काफी देर तक भ्रमण करते रहे.

मंदिर देख दंग रह गईं मंत्री कृष्णा गौर

मंत्री कृष्णा गौर ने कहा, "मतंगेश्वर भगवान के अद्भुत दर्शन हुए हैं. मुझे गर्व है कि 8वीं-9वीं सदी के चंदेल राजाओं ने जिस तरह हमारे धार्मिक स्थलों का निर्माण करवाया था, वो आज भी मौजूद है. ये धार्मिक स्थल आस्था के केंद्र बने हुए हैं. हम अपने पूर्वजों को प्रणाम करते हैं और बाबा महादेव की कृपा देश और मध्य प्रदेश पर बनी रहे."