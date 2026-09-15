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सरकारी स्कूलों पर खर्च होंगे 36 हजार करोड़, मध्य प्रदेश कैबिनेट में सरकार का बड़ा फैसला

सरकारी स्कूलों पर खर्च होंगे 36 हजार करोड़ ( ETV Bharat )