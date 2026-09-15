सरकारी स्कूलों पर खर्च होंगे 36 हजार करोड़, मध्य प्रदेश कैबिनेट में सरकार का बड़ा फैसला

सरकारी स्कूलों पर खर्च होंगे 36 हजार करोड़, मध्य प्रदेश कैबिनेट में सरकार का बड़ा फैसला
मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक, स्कूली शिक्षा के विस्तार में खर्च होगी 36000 करोड़ की राशि. ब्रिजेन्द्र पटेरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 15, 2026 at 9:38 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने और उद्यानिकी फसलों के रकबे और गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्य सरकार ने 8 योजनाओं को लगातार जारी रखने का निर्णय लिया है. इन योजनाओं पर 2031 तक राज्य सरकार 491 करोड़ की राशि खर्च करेगी. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर निर्णय लिया गया है.
कैबिनेट की बैठक में प्रदेश की अधोसंरचना विकास के लिए 42 हजार 490 करोड़ से ज्यादा के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है. इसमें सबसे ज्यादा राशि स्कूली शिक्षा के विस्तार में खर्च की जाएगी. इसके लिए 36 हजार 6 करोड़ की राशि खर्च करने की स्वीकृति दी गई है.
सिंचाई परियोजना के लिए 2600 करोड़ की राशि स्वीकृत
मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल ने बताया, "मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में उज्जैन के चितावद, सिंगरौली की गौंड और अशोकनगर की चंदेरी सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2 हजार 600 करोड़ राशि की स्वीकृति दी गई. इससे 1 लाख 27 हजार हेक्टेयर रकबे में सिंचाई क्षमता विकसित होगी."
- चंदेरी माइक्रो सिंचाई परियोजना के लिए 2030-31 तक के लिए 11 करोड़ 49 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई.
- सिंगरौली की गौंड वृहद सिंचाई परियोजना के लिए 2030-31 तक के लिए 749 करोड़ की स्वीकृति दी गई.
- उज्जैन की चितावद वृहद सिंचाई परियोजना के लिए 1846 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई. इस परियोजना को भी 2030-31 तक बढ़ाया गया है.
'ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा'
मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल ने बताया, "कैबिनेट की बैठक में ड्राइविंग प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के लिए 12 करोड़ रुपए का अनुदान मंजूर किया गया है. इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्रामीण परिवहन नीति को लागू किए जाने के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपए, सड़क हादसों में पीड़ितों की मदद के लिए नेक व्यक्ति पुरस्कार के लिए 1 करोड़ 25 लाख रुपए और सार्वजनिक सड़क परिवहन में महिला सुरक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किए जाने का भी निर्णय लिया गया."
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कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
- अनूपपुर और शहडोल में 4 हाई स्कूलों को हायर सेकंडरी में बढ़ाए जाने के बाद अब इसके लिए 36 नियमित पदों की कैबिनेट में स्वीकृति दी गई है. इन स्कूलों में माध्यमिक शिक्षक के 24, प्राथमिक शिक्षक के 4 और सहायक ग्रेड 3 के 04 सहित कुल 36 नियमित पदों की स्वीकृति दी गई है.
- अगस्त माह में लाड़ली बहनों को रक्षाबंधन के मौके पर दी गई 250 रुपए की अतिरिक्त राशि के संबंध में जारी आदेश का कैबिनेट में अनुसमर्थन किया गया.
- नए जिले मैहर, मऊगंज, पांढुर्णा में खनिज शाखा के लिए खनिज अधिकारी और कर्मचारियों की कमी पूरी करने के लिए 21 नए पदों की स्वीकृति दी गई है. इसमें सभी जिलों में 7-7 पद पदों को स्वीकृति दी गई है.