2027 तक बिजली बेचेगा राजस्थान - सांसद सीपी जोशी का दावा, चितौड़ दुर्ग पर भी बोली बड़ी बात
सांसद जोशी ने कहा कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए.
Published : June 27, 2026 at 6:44 PM IST|
Updated : June 27, 2026 at 6:53 PM IST
चित्तौड़गढ़: भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सीपी जोशी ने शनिवार को कहा कि ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में देश काफी तेजी से काम कर रहा है. देश शीघ्र ही बिजली उत्पादन को लेकर आत्मनिर्भर होने वाला है. इसमें राजस्थान देश में सबसे पहले ग्रीन एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर होगा. इसके साथ ही बिजली बेचने वाला प्रदेश भी बनेगा. इसके पीछे कारण है कि राजस्थान के पास जमीन भी है और सूर्य की किरणें भी सबसे ज्यादा यहां आती हैं.
सांसद जोशी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भारत दुनिया का बड़ा पावर प्रोडक्शन का केंद्र बन रहा है. प्रधानमंत्री ने 2030 तक 500 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है. अकेले राजस्थान 200 गीगा वाट का टारगेट लेकर चल रहा है और 2027 तक देश बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा और राजस्थान सबसे पहले होगा. केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अब तो लाइन भी बन रही है. बैटरी बैंक भी बन रहा है. 2027 तक राजस्थान बिजली बेचने वाला प्रदेश बन जाएगा.
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जोशी ने कहा कि बिजली और इंटरनेट के मोर्चे पर रिकॉर्ड तोड़ काम हुआ है. सौभाग्य योजना के तहत बिजली पहुंची है. 2.14 लाख ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट के माध्यम से डिजिटल इंडिया को जोड़ने की योजना बनी. इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष रतन गाडरी ने सभी का आभार जताया. विधायक चंद्रभानसिंह आक्या व अर्जुनलाल जीनगर, पूर्व यूआईटी चेयरमैन सुरेश झंवर, जिला महामंत्री रघु शर्मा व हर्षवर्धनसिंह रुद आदि मौजूद रहे.
चित्तौड़ दुर्ग का संरक्षण प्राथमिकता: चित्तौड़ दुर्ग पर अतिक्रमण के मामले में बोलते हुए सांसद जोशी ने कहा कि चित्तौड़ दुर्ग हमारी विश्व विरासत है. इसका संरक्षण करना, इसको बचाए रखना सभी की प्राथमिकता है. दुर्ग पर अतिक्रमण हटाने को लेकर उन्होंने प्रशासन को कहा है. साथ ही प्रशासन, सिक्योरिटी एजेंसी और पुरातत्व विभाग सहित जिस किसी की भी इसमें मिलीभगत है, उन सभी के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए.