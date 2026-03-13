सांसद जोशी ने चित्तौड़गढ़-मुंबई व चेन्नई के लिए नई रेल सेवाओं की उठाई मांग
उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस, जो वर्तमान में उदयपुर-आसारवा के बीच संचालित हो रही है, उसे सूरत तक विस्तारित करने की मांग भी की.
Published : March 13, 2026 at 5:28 PM IST
उदयपुर: चित्तौड़गढ़ सांसद सी पी जोशी ने लोकसभा के वर्तमान सत्र के दौरान नियम 377 के अंतर्गत अपने संसदीय क्षेत्र चित्तौड़गढ़ सहित संपूर्ण मेवाड़ क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया. सांसद जोशी ने बताया कि मेवाड़ क्षेत्र के बड़ी संख्या में लोग रोजगार, व्यापार एवं अन्य आवश्यक कार्यों के लिए नियमित रूप से मुंबई तथा दक्षिण भारत के प्रमुख शहर चेन्नई की यात्रा करते हैं. वर्तमान में उदयपुर से मुंबई एवं दक्षिण भारत की ओर सीमित रेल सेवाएं उपलब्ध हैं, जो एक दिन छोड़कर संचालित होती हैं. इन ट्रेनों में लगातार अधिक वेटिंग रहने के कारण यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है.
सांसद जोशी ने कहा कि वर्तमान में अधिकांश रेलगाड़ियां रतलाम मार्ग से होकर संचालित होती हैं, जिससे यात्रा का समय अधिक हो जाता है और मेवाड़ क्षेत्र के यात्रियों को अपेक्षित सुविधा नहीं मिल पाती. उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि उदयपुर-अहमदाबाद रेलखंड अब पूरी तरह से विद्युतीकृत हो चुका है और लंबी दूरी की ट्रेनों के संचालन के लिए पूरी तरह तैयार है.
सांसद ने केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय से आग्रह किया कि चित्तौड़गढ़ से मुंबई तथा चेन्नई के लिए उदयपुर-अहमदाबाद मार्ग से नई रेल सेवाएं प्रारंभ की जाएं, जिससे मेवाड़ क्षेत्र के यात्रियों को तेज, सुविधाजनक और सीधा रेल संपर्क उपलब्ध हो सके. इसके साथ ही उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस, जो वर्तमान में उदयपुर-आसारवा के बीच संचालित हो रही है, उसे सूरत तक विस्तारित करने की मांग भी की. उन्होंने कहा कि इस ट्रेन के सूरत तक विस्तार से मेवाड़ क्षेत्र के लोगों को व्यापार, उद्योग एवं रोजगार के लिए एक महत्वपूर्ण और तेज रेल संपर्क उपलब्ध होगा. सांसद ने विश्वास जताया कि केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय मेवाड़ क्षेत्र की जनता की इस महत्वपूर्ण मांग पर सकारात्मक विचार करेंगे, जिससे क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति मिलेगी और यात्रियों को बेहतर रेल सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी.