पहले UPI की आदत डलवाई, अब शुल्क का बोझ, गुस्से से लाल मध्य प्रदेश का व्यापारी संघ
नए UPI नियमों को लेकर मध्य प्रदेश के व्यापारियों में नाराजगी, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से मिलेगा व्यापारी संघ. भोपाल से विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 18, 2026 at 1:32 PM IST
भोपाल: राजधानी में 2 हजार रुपए से अधिक के यूपीआई (UPI) भुगतान पर 0.4 प्रतिशत शुल्क की प्रस्तावित व्यवस्था को लेकर व्यापारी नाराज हैं. भोपाल किराना व्यापारी महासंघ के महामंत्री विवेक साहू का कहना है कि सरकार ने वर्षों तक व्यापारियों और ग्राहकों को डिजिटल भुगतान के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन अब इसी व्यवस्था पर शुल्क लगाने से व्यापारियों की लागत बढ़ेगी. उनका कहना है कि कम मार्जिन वाले कारोबार में इसका सीधा असर पड़ेगा और सरकार को इसे लागू करने से पहले व्यापारिक संगठनों से चर्चा करनी चाहिए.
डिजिटल भुगतान पर नई लागत से बढ़ेगा बोझ
व्यापारी महासंघ के महामंत्री विवेक साहू ने कहा कि "व्यापारियों पर पहले ही जीएसटी समेत कई तरह की लिखा-पढ़ी और अनुपालन का भार है. अब यूपीआई लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत शुल्क जुड़ने से एक और आर्थिक बोझ बढ़ेगा. उनके मुताबिक ग्राहकों को शुल्क से छूट दिए जाने के बावजूद इसकी लागत व्यापारी को उठानी पड़ेगी.
5 हजार के भुगतान पर 20, 50 हजार पर 200 रुपए
बता दें कि प्रस्तावित 0.4 प्रतिशत शुल्क का असर भुगतान की राशि बढ़ने के साथ बढ़ेगा. 5 हजार के यूपीआई भुगतान पर व्यापारी को 20 रुपए, 10 हजार पर 40 रुपए और 50 हजार के भुगतान पर 200 रुपए का शुल्क देना होगा. दिनभर में बड़े डिजिटल लेनदेन अधिक होने पर महीने के स्तर पर यह राशि व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण अतिरिक्त लागत बन सकती है.
व्यापारी बोले- कैशलेस से पीछे लौटने का खतरा
साहू ने कहा कि सरकार ने व्यापारियों को कैशलेस कारोबार अपनाने के लिए प्रेरित किया था और अब यूपीआई रोजमर्रा के कारोबार का अहम हिस्सा बन चुका है. ऐसे में शुल्क लगने से व्यापारी बड़े भुगतान के लिए नकद लेने या भुगतान को अलग-अलग हिस्सों में करने की ओर जा सकते हैं. इससे डिजिटल भुगतान की सहजता प्रभावित होने की आशंका है.
ग्राहक से शुल्क लेने की स्थिति में बढ़ेगा विवाद
व्यापारियों के मुताबिक यदि व्यापारी अपनी लागत ग्राहक पर डालने की कोशिश करता है तो सवाल उठेगा कि जब सरकार ग्राहक से शुल्क नहीं ले रही, तो व्यापारी अतिरिक्त राशि क्यों मांगे. इससे दुकानदार और ग्राहक के बीच अनावश्यक विवाद की स्थिति बन सकती है.
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व्यापारी संघ वित्त मंत्री से करेगा मांग
उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम कारोबारियों की ओर से भी इस मुद्दे पर वित्त मंत्री को पत्र लिखा गया है. व्यापारिक संगठन भी मिलकर प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के सामने अपनी मांग रखेंगे. उन्होंने कहा कि छोटे और मध्यम व्यापारियों को शुल्क से राहत देने तथा नई व्यवस्था लागू करने से पहले व्यापारिक संगठनों से चर्चा की जरूरत है."