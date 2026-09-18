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पहले UPI की आदत डलवाई, अब शुल्क का बोझ, गुस्से से लाल मध्य प्रदेश का व्यापारी संघ

यूपीआई को लेकर मध्य प्रदेश के व्यापारी नाराज ( IANS )