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मध्य प्रदेश सरकार दे सकती है महंगाई का बड़ा झटका, बस का सफर होगा महंगा

सभी चीजों की कीमतें 100 फीसदी से ज्यादा बढ़ गयी है. पिछले तीन सालों से लगातार हम लोग मांग करते आ रहे हैं कि बस किराये में वृद्धि की जाए, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है. लगातार घाटे में व्यापार कैसे करें, प्रतिदिन बस ऑपरेटर हजारों रुपए के घाटों में बसों का संचालन करता आ रहा है. अब बस संचालकों की स्थिति नहीं रही है कि वो लगातार घाटे में व्यापार करता रहे.

मध्य प्रदेश बस ऑपरेटर एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री जयकुमार जैन ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि "सिर्फ डीजल ही नहीं, अन्य चीजों के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं. सरकार ने 2021 में किराया बढ़ाया था, दिसंबर 2020 में किराया बोर्ड की बैठक हुई थी. उस समय 69 रुपए प्रति लीटर डीजल की कीमत थी. अब डीजल की कीमत 100 रुपए तक पहुंच गयी है. दूसरी बात ये है कि सिर्फ डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी है, पिछले पांच सालों में टायर, मोबिल, ग्रीस, मोटर पार्ट्स, बस चेसिस, बस बाॅडी की कीमतें भी बढ़ गई है.

सागर: देशवासियों को रोजाना महंगाई के झटके लग रहे हैं, रसोई गैस, डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ने से दूसरी वस्तुएं भी महंगी हो रही है. वहीं अब मध्य प्रदेश के वासियों को एक और झटका लगने वाला है. मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही बसों का किराया बढ़ाने का एलान कर सकती है. हालांकि महंगाई के मार के चलते सरकार इस फैसले को लेकिन सकुचा रही है, लेकिन प्रदेश भर के बस ऑपरेटर ने एलान कर दिया है कि अगर आने वाले दिनों में किराया नहीं बढ़ा, तो बसों का संचालन बंद कर दिया जाएगा.

जयकुमार जैन का कहना है कि 28 अप्रैल 2026 को हमनें ज्ञापन दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. उसके बाद 27 मई 2026 को हमनें परिवहन मंत्री और प्रमुख सचिव को ज्ञापन दिया, उनको बस ऑपरेटर की सारी समस्याओं से अवगत कराया. उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो बस ऑपरेटर यूनियन के लोग 2 जून को भोपाल पहुंचे थे. परिवहन मंत्री के बंगले पर हम लोगों ने उनसे मुलाकात की. उनके सामने हम लोगों ने अपनी समस्याएं सामने रखीं. हालांकि परिवहन मंत्री ने गंभीरता से लेते हुए कहा है कि 15 दिन में हम बस किराए में वृद्धि कर देंगे.

बस संचालक घाटे में कर रहे परिवहन (ETV Bharat)

बस संचालक घाटे में कर रहे परिवहन

हम लोगों ने परिवहन मंत्री से निवेदन किया कि जो छोटे बस संचालक हैं, वो रोज कमा रहे हैं और खा रहे हैं, अब वो बसों के संचालन की स्थिति में नहीं रह गए हैं. इन लोगों की बस संचालन की स्थिति बनी रहे, इसलिए अतिशीघ्र बस किराए में वृद्धि कर दी जाए. हमारी सार्थक चर्चा हुई है और उसके बाद भी अगर शासन नहीं सुनता है और किराया नहीं बढ़ाता है, तो हम लोग भोपाल में करीब 50 प्रतिनिधि इकट्ठा हुए थे. हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अगर किराया नहीं बढ़ाया गया है, तो मजबूर होकर हमको बसें खड़ी करके हड़ताल पर जाना होगा.

यूपी के मुकाबले ज्यादा टैक्स वसूलती है मप्र सरकार

बस ऑपरेटर यूनियन का कहना है कि टैक्स के मामले में मध्य प्रदेश सरकार पूरे भारत में सबसे ज्यादा टैक्स लेते हैं. यदि डीजल पर वैट लगाते हैं, तो वैट अधिक होने की वजह से उत्तर प्रदेश से 4 रुपए 70 पैसे डीजल अधिक है और 12 रुपए पेट्रोल अधिक है. वहीं प्रति माह उत्तर प्रदेश में 125 रुपए टैक्स प्रति सीट टैक्स लगता है, वो मध्य प्रदेश में 200 रुपए प्रतिमाह प्रति सीट टैक्स लगता है.

सरकार टैक्स भी अधिक लेती है, डीजल पर वैट अधिक होने के कारण कीमते ज्यादा हो गयी हैं. पिछले तीन सालों से हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की मनमानी चल रही है. ऐसे में बस ऑपरेटर कितने दिन तक सेवाएं दे पाएगा.