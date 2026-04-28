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भट्टी बन रहा बुंदेलखंड, सागर में 16 साल बाद रिकॉर्ड गर्मी, खजुराहो में पारा हाई

वहीं रविवार को सागर में दर्ज किए गए तापमान की बात करें, तो रविवार यानि 26 अप्रैल को सागर में 44.4 °C तापमान दर्ज किया गया था. जो कि इसके पहले 18 अप्रैल 2010 में दर्ज किया गया था.

रविवार को सूरज ने अपने ऐसे तेवर दिखाए थे कि छुट्टी के दिन बुंदेलखंड की गलियां सुबह 11 बजे से ही खाली नजर आने लगी थी. सोमवार को सूरज के तेवर और कड़े हो गए और बुंदेलखंड में मानो आग का गोला बनकर कहर बरपा दिया. विश्व पर्यटन केंद्र खजुराहो का तापमान जहां 46°C, नौगांव 45.5 दर्ज किया गया, तो दमोह 44°C, टीकमगढ़ 44.5°C और सागर में रविवार की अपेक्षा थोड़ी राहत देखने मिली और तापमान 43.7°C दर्ज किया गया.

सागर संभागीय मुख्यालय की बात करें, तो रविवार को सागर में दर्ज किया गया. 44.4°C तापमान 16 साल पहले 2010 में दर्ज किया गया था. वैसे तो पूरे मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का कारण राजस्थान से आने वाली उत्तरी पश्चिमी हवाएं हैं, जो सूखी और बिना नमी है.

सागर: पिछले कुछ दिनों से बुंदेलखंड भीषण गर्मी की चपेट में है. वैसे तो गर्मी अपना कहर पूरे मध्य प्रदेश में दिखा रही है, लेकिन बुंदेलखंड में इसका असर कुछ ज्यादा देखने मिल रहा है. खजुराहो में सोमवार को पारा 46°C पहुंच गया है, तो नौगांव में भी पारा 45.5 °C दर्ज किया गया है. खास बात ये है कि रविवार को खजुराहो का पारा 45°C, नौगांव 44.6 और सागर 44.4°C दर्ज किया गया था. सोमवार को तापमान खजुराहो और नौगांव में और ज्यादा बढ़ गया, लेकिन सागर में थोड़ा कम 43.7°C दर्ज किया गया.

सागर का उच्चतम अधिकतम तापमान 18 अप्रैल 2010 को 44.4°C

निम्नतम न्यूनतम तापमान 10.6°C 8 अप्रैल 1926 को दर्ज

अप्रैल माह में सर्वाधिक कुल मासिक वर्षा 86.4 मिमी. 1994 में दर्ज

24 घंटे में सर्वाधिक वर्षा 51.5 मिमी 10 अप्रैल 1994 को दर्ज

बुंदेलखंड की पलायन बड़ी समस्या

भीषण गर्मी में देखने मिलता है कि बुंदेलखंड से बड़ी संख्या में लोग पलायन भी करते हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह सूखा, रोजगार की कमी और खेती का संकट है. खेती करने वाले किसानों के लिए पानी सबसे अहम होता है, लिहाजा पानी की कमी के चलते जब फसलें खराब होती है. तो किसान-मजदूर रोजगार की तलाश में दिल्ली, उत्तर प्रदेश जैसे दूसरे राज्यों व शहरो में जाते हैं. दूसरी वजह यह भी बताई जाती है कि अक्सर लेबर कॉन्ट्रैक्टर मजदूरों को धोखा देते हैं, उन्हें काम के मुताबिक पैसा भुगतान नहीं करते, यानि कि अगर मजदूर 1 महीने काम करता है, तो उसे 20 दिन की मजदूरी देते हैं. ऐसे में भी मजदूर पलायन कर जाते हैं.

सागर का 16 सालों के तापमान का रिकॉर्ड (ETV Bharat Info)

गर्मी में बाहर निकलना मुश्किल

वहीं भीषण गर्मी में काम कर रहे मजदूर आशाराम का कहना है, जानलेवा गर्मी है. ऐसी धूप में हमें घर से बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि काम भी जरूरी है. बहुत मुश्किल से दिन डूबता है. गर्मी से बचने के लिए बार-बार पानी पीते हैं, ऐसी गर्मी मैंने पहले नहीं देखी." वहीं एक रहवासी मुकेश कुमार बंसल कहते हैं कि "भीषण गर्मी पड़ रही है. बाइक चलाकर जाओ तो हवा के गर्म थपेड़े पड़ते हैं. घर से बाहर निकलना मुश्किल है. अप्रैल में पहले तो ऐसी ठंड नहीं पड़ती थी, जैसी इस बार पड़ रही है."

सड़कों पर इक्का-दुक्का लोग आ रहे नजर (ETV Bharat)

क्या कहते हैं जानकार

सागर मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी विवेक क्षेत्रोले बताते हैं कि "मध्य प्रदेश में जो भीषण गर्मी की वजह है, वो राजस्थान के तरफ से आ रही उत्तरी पश्चिमी हवाए हैं. ये हवाएं रेगिस्तान से मध्य प्रदेश की तरफ आने के कारण सूखी और बिना नहीं वाली होती है. यहीं हवाएं पूरे मध्य प्रदेश में गर्मी को बढ़ा रही है. वहीं बुंदेलखंड बीचो बीच स्थित होने के कारण बुंदेलखंड पर इसका ज्यादा असर दिख रहा है. खजुराहो, नौगांव और सागर में इसका काफी असर दिख रहा है. दूसरी तरफ बुंदेलखंड सूखाग्रस्त और पथरीला इलाका है. पत्थर धीरे-धीरे गरम होता है और काफी समय तक गर्म रहता है, इसलिए तापमान सुबह 11 बजे से ही 40 के पार चला जाता है.

रविवार को जहां खजुराहो का 45°C, नौगांव 44.6°C और सागर का 44.4°C दर्ज किया गया था. सोमवार को इस तापमान से थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली है, लेकिन आने वाले करीब एक हफ्ते तक 40 °C के नीचे तापमान जाने की उम्मीद नहीं है. सोमवार को खजुराहो का तापमान 46°C पहुंच गया और नौगांव का तापमान 45.5°C दर्ज किया गया, लेकिन सागर के तापमान में गिरावट देखने मिली. इसकी वजह सोमवार शाम को लोकल एक्टिविटी के कारण गरज चमक के साथ बारिश हुई है. फिलहाल दिन के तापमान में राहत की संभावना नहीं है और रात का तापमान भी ऐसे ही बना रहेगा.