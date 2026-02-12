ETV Bharat / state

ग्वालियर IT पार्क में कब आएंगी कंपनियां, बजट में टैक्स-मंडी पर चंबल की निगाहें

ग्वालियर में इंडस्ट्रियल ग्रोथ को लेकर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को बजट से हैं उम्मीदें, ग्वालियर आईटी पार्क के लिए विशेष पैकेज की मांग.

MADHYA PRADESH budget 2026
बजट से ग्वालियर चंबल को बड़ी उम्मीदें (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 12, 2026 at 10:50 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ग्वालियर: मध्य प्रदेश सरकार आने वाली 18 फरवरी को राज्य का आर्थिक बजट पेश करने वाली है. वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट से आम जनता के साथ-साथ व्यापारी और उद्योग जगत काफी उत्साहित है. ग्वालियर चंबल अंचल भी इस बजट में खास इंडस्ट्रियल पैकेज की आस लगा रहा है. क्या इस बार के बजट में ग्वालियर चंबल की इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए कुछ खास होगा, आइए जानते हैं आगामी बजट को लेकर मध्य प्रदेश चैंबर ऑफ कमर्स एंड इंडस्टरीज ग्वालियर को क्या उम्मीदें हैं.

टैक्स दरों में मिले राहत
मध्य प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जल्द ही आर्थिक बजट पेश होने वाला है और इस बार इस बजट से आम जनता ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ व्यापार और उद्योग जगत को भी काफी उम्मीदें हैं. यह बात ईटीवी भारत से बातचीत में मध्य प्रदेश चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ग्वालियर के मानसेवी सचिव दीपक अग्रवाल ने कही बजट पर चर्चा करते हुए कही.

ग्वालियर आईटी पार्क के लिए मिले विशेष पैकेज (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि, ''सरकार ने पूर्व में भी एमएसएमई की सब्सिडी की राशि जो पूर्व में नहीं आ पा रही थी, उसको लेकर मध्य प्रदेश चैंबर आफ कमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने सरकार से मांग रखी थी और सरकार ने उसका पालन करते हुए समय पर सब्सिडी दिए जाने की व्यवस्था की. जिससे उद्योग क्षेत्र को बड़ा फायदा हुआ. लेकिन मध्य प्रदेश में लग रहे टैक्स की दरों में राहत मिलनी चाहिए.''

पेट्रोल डीजल पर कम हो टैक्स, उद्योग पर इसका सीधा असर
एमपी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मानसेवी सचिव दीपक अग्रवाल का कहना है कि, ''ग्वालियर अब इंडस्ट्रियल हब बन रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में अन्य राज्यों के मुकाबले टैक्स दरें काफी ज्यादा हैं. ऐसे में उद्योग जगत कम से कम इतना चाहता है कि हमारे प्रदेश में जो टैक्स लग रहे हैं विवेक पड़ोसी राज्यों से भले ही कम ना हो लेकिन ज्यादा भी ना हो, जैसे पेट्रोल और डीजल पर वेट की दरें आज भी पड़ोसी राज्यों से कम नहीं है.

यह प्रैक्टिकल है, क्योंकि मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दाम पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से काफी ज्यादा है. जिसकी वजह से व्यापार और उद्योग को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है. हमारे राज्य में उद्योग को कंपटीशन करने में काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें ज्यादा होने से इसका असर कीमत पर पड़ता है. जब पड़ोसी राज्य में कोई भी चीज हमारे यहां से सस्ती मिलती है तो इसे निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की श्रेणी में नहीं माना जा सकता.''

INDUSTRIAL GROWTH BUDGET gwalior
इंडस्ट्रियल ग्रोथ को लेकर इंडस्ट्रीज को बजट से काफी उम्मीदें हैं (ETV Bharat)

'हमारे यहां दूसरे राज्यों से ज्यादा स्टाम्प ड्यूटी'
चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का मानना है कि, ''पेट्रोल डीजल या अन्य चीजों के टैक्स के अलावा मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीद विरोध के लिए लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी भी काफी ज्यादा है. क्योंकि जहां मध्य प्रदेश में स्टाम्प ड्यूटी 11.5% से 12% तक लगती है. वहीं, प्रदेश के मुकाबले अन्य विकसित राज्य फिर चाहे वह गुजरात हो या महाराष्ट्र में स्टाम्प ड्यूटी लगभग आधी है. इसका प्रभाव अकेले व्यापारी वर्ग पर ही नहीं पड़ता बल्कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक पर पड़ता है क्योंकि मकान हो जमीन हो या किसी अन्य तरह की प्रॉपर्टी हर कोई खरीदता है. ऐसे में मुख्य धारा से जुड़ते हुए सरकार को कम से कम अन्य विकसित राज्य की तरह यहां भी टैक्स का ढांचा उनके बराबर लाना चाहिए.''

'औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाएं लाए सरकार'
एमपी चैंबर आफ कमर्स एंड इंडस्ट्रीज के महान सेवी सचिव दीपक अग्रवाल का कहना है कि, ''मध्य प्रदेश की मोहन सरकार एमएसएमई के नए उद्योगों के लिए काफी प्रयास किया जा रहे हैं जो प्रशंसनीय है. लेकिन जो वर्तमान औद्योगिक क्षेत्र हैं उनके विकास के लिए भी सरकार को योजनाएं बनानी चाहिए.''

'उद्योग को एक काम के दोहरे टैक्स से मिले मुक्ति'
एक बड़ी समस्या दीपक अग्रवाल ने ईटीवी भारत के साथ साझा की. उन्होंने कहा कि, ''मध्य प्रदेश में दोहरा कर्ज चल रहा है. एक ही कार्य के लिए उद्योग को नगर निगम को भी टैक्स देना है और उसी कार्य के लिए उद्योग को एमएसएमई को भी टैक्स देना पड़ता है. यानी काम एक है लेकिन टैक्स दो जगह चुकाने पड़ रहे हैं ऐसे में सरकार को उद्योग इंडस्टरीज को बढ़ाने के लिए ऐसी अनियमितताओं को खत्म करना चाहिए, जिससे उद्योग जगत को राहत मिल सके.''

ग्वालियर आईटी पार्क के लिए मिले विशेष पैकेज
इन अलग-अलग बिंदुओं के साथ ही मध्य प्रदेश चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने अपनी मांगे भी रखी हैं. उनका कहना है कि सरकार को नए बजट में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने चाहिए. डिजिटल इंडिया की पहल करनी चाहिए की ग्वालियर चंबल अंचल में एकमात्र आईटी पार्क ग्वालियर में बना हुआ है लेकिन आज उसमें कोई भी आईटी कंपनी नहीं है. सरकार अगर स्पेशल पैकेज दे जिससे आईटी कंपनियां ग्वालियर में स्थापित हो सकें.''

दलहन पर मंडी सूत की मिले छूट
मध्य प्रदेश के लिए खासकर ग्वालियर चंबल अंचल की खास मांग को लेकर भी दीपक अग्रवाल का कहना है कि, ''सरकार के सामने दलहन पर मंडी सूत की छूट की मांग लगातार रखी जा रही है. लेकिन सरकार अब तक इसे पूरा नहीं कर सकी है, जिस पर सरकार को विचार कर इस बार के बजट में प्रावधान लाना चाहिए.''

TAGGED:

INDUSTRIAL GROWTH BUDGET GWALIOR
PULSES MANDI TAX EXEMPTION MP
MSME SUBSIDY MADHYA PRADESH
MP CHAMBER OF COMMERCE ON BUDGET
MADHYA PRADESH BUDGET 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.