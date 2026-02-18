ETV Bharat / state

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया क्यों कर्ज जरुरी होता है? लाड़ली बहनों को ऐसे मिलेंगे 3 हजार

वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने ईटीवी भारत से बातचीत में गिनाईं बजट की खासियत. बोले-सरकार की ओर से लिया जाने वाला कर्ज असल में निवेश.

JAGDISH DEVDA ON BUDGET 2026
सरकार की ओर से लिया जाने वाला कर्ज असल में निवेश:जगदीश देवड़ा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 18, 2026 at 7:07 PM IST

भोपाल: वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि सरकार इस रोलिंग बजट के साथ किस तरह से लाड़ली बहना योजना की राशि को 3 हजार तक पहुंचाएगी. विधानसभा में बजट पेश करने के बाद ईटीवी से चर्चा में कांग्रेस के आरोपों पर बोलते हुए जगदीश देवड़ा ने कहा कि सरकार की ओर से लिया जाने वाला कर्ज असल में निवेश है.

जनता कैसे समझेगी क्या है रोलिंग बजट

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से सवाल था कि आखिर रोलिंग बजट को जनता किस तरह से समझ सकती है. उन्होंने कहा कि "जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 के भारत का संकल्प लिया है. उसी तरह से मध्य प्रदेश की सरकार ने रोलिंग बजट के हिसाब से 2026, 2027, 2028 तीन वर्षों में मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प लिया है.

उसके लिए ये तय किया है कि प्लान क्या होगा. आने वाले वर्षों की प्लानिंग क्या होगी. एजुकेशन में क्या प्लान होगा. इरीगेशन में क्या प्लान होगा. इन्फ्रास्ट्रक्चर में क्या प्लान होगा. इस पर हमने फोकस किया है कि 3 साल बाद विकसित मध्य प्रदेश की परिकल्पना क्या होगी. भविष्य का मध्य प्रदेश कैसा होगा."

वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने ईटीवी भारत से बातचीत में गिनाईं बजट की खासियत (ETV Bharat)

लाड़ली बहनों के लिए बजट में ये बड़ी राहत

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि "एक तरफ कांग्रेस ये लगातार कहती रहती है कि लाड़ली बहना योजना बंद कर दी जाएगी. तो हमने बजट में 23 हजार 883 करोड़ का प्रावधान केवल लाड़ली बहना योजना के लिए किया है. हमें पूरी चिंता है जनता के बीच में हमने वादा किया है लाड़ली बहना योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना किसी में कमी नहीं आएगी."

इन योजनाओं पर होने वाले खर्च की भरपाई कैसे होगी. इस सवाल पर उन्होंने कहा कि "राजस्व के रास्ते निकालेंगे. नवाचार हो रहे हैं. मध्य प्रेदश में कई संभावनाएं है जिससे रेवेन्यू बढ़ सकता है. पर्यटन के क्षेत्र के साथ अनेक क्षेत्र हैं." उन्होंने आठवीं तक के बच्चों के लिए शुरु की गई यशोदा योजना पर कहा कि ये बहुत अच्छी सोच के साथ शुरू की गई है. मानवीय दृष्टिकोण है. मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता भी इसे समझती है.

वित्त मंत्री ने समझाया क्यों कर्ज जरुरी होता है

वित्त मंत्री से सवाल किया गया कि कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि सरकार कर्ज लेकर घी पी रही है. जितने का बजट है उतना ही कर्ज है प्रदेश सरकार पर. इस सवाल के जवाब में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि "आप बताइए कहां कर्ज में डूबे हैं. उन्होंने कर्ज का क्राइटेरिया बताया और कहा कि अगर परिवार में कोई काम करते हैं मकान बनाते हैं तो कर्ज लेते हैं. व्यापार करते हैं तो भी कर्ज लिया जाता है. जब रेवेन्यू सरप्लस होता है तो ब्याज चुका दिया जाता है, तो असल में कर्ज तो निवेश है."

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि "अलग अलग अंतराल में जो कर्ज लिया जाता है उसकी ब्याज की दर अलग अलग होती है. जीएसडीपी का तीन प्रतिशत है उस सीमा के अंदर कर्ज लेना है. ये एफआरबीएम की गाईडलाईन. समय पर कर्ज चुका रहे हैं. समय पर ब्याज चुका रहे हैं. बड़ी बड़ी सिंचाई की योजनाएं आ रही हैं, स्कूल बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं. कांग्रेस ये सब देखती नहीं है."

जीराम जी के लिए अलग से प्रावधान

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि "विकसित भारत जीराम जी योजना के लिए अलग से 10 हजार 428 करोड़ का प्रावधान किया गया है. सरकार को खुशी इस बात की है कि उसमें इतना प्रावधान किया है कि फर्जीवाड़े जितने होते थे. उनके नाम से पैसे निकाले जाते थे वो सब बंद हो जाएंगे. 100 दिन की जगह अब 125 दिन की मजदूरी मिलेगी. फर्जी टेक्नॉलॉजी से जो काम होता था, वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा. कांग्रेस को असल में इसी बात की तकलीफ है कि फर्जीवाड़े बंद हो जाएंगे."

