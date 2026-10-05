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सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम साय को लिखी चिट्ठी, कहा- जीवन के इस पड़ाव पर, पेंशन ही है जीने का आधार, कुछ तो करिए सरकार

रायपुर : अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त प्राध्यापकों और कर्मचारियों की पेंशन बहाली का मुद्दा अब मुख्यमंत्री विष्णु देव साय तक पहुंच गया है. रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर करीब 40 वर्षों से चली आ रही पेंशन और ग्रेज्युटी व्यवस्था को अचानक बंद किए जाने पर चिंता जताई है. उन्होंने सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करते हुए बुजुर्ग पेंशनरों को राहत देने की मांग की है. सांसद ने कहा है कि जीवन के इस पड़ाव पर पेंशन ही जीने का आधार है, सरकार कुछ तो करिए.

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अपने पत्र में बताया है कि प्रदेश के अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में लंबे समय तक सेवाएं देने वाले प्राध्यापकों और कर्मचारियों को करीब चार दशकों से पेंशन और सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ मिलते आ रहे हैं. विभागीय आदेश क्रमांक 38-2, दिनांक 12 अक्टूबर 2010 के तहत पांचवें वेतनमान के आधार पर यह व्यवस्था लागू थी. लेकिन उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी नए आदेश क्रमांक 18649/2026/38-2, दिनांक 1 सितंबर 2026 के जरिए इस व्यवस्था को अचानक प्रभाव से समाप्त कर दिया गया. सांसद ने इसी फैसले पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है.

पेंशन बंद होने से आर्थिक संकट

सांसद का कहना है कि पेंशन व्यवस्था समाप्त होने से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. जिन लोगों ने अपनी पूरी सेवा प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था और विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण में लगा दी, उन्हें जीवन के इस पड़ाव पर आर्थिक असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है.

70 से 90 साल की उम्र में पेंशन ही सहारा

बृजमोहन अग्रवाल ने पत्र में इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से देखने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि वर्तमान में अधिकांश पेंशनर 70 से 90 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं. इस उम्र में नियमित खर्च, रोजमर्रा की जरूरतों और इलाज का मुख्य सहारा उनकी पेंशन ही है. ऐसे में वर्षों से मिल रही पेंशन को अचानक बंद किए जाने से वरिष्ठ नागरिकों के सामने सामाजिक और आर्थिक असुरक्षा की स्थिति पैदा हो गई है.

मुख्यमंत्री से आदेश रद्द करने की मांग

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आग्रह किया है कि इस संवेदनशील मामले में मानवीय और जनहितैषी दृष्टिकोण अपनाया जाए. उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग के नए आदेश को तत्काल निरस्त करने या उस पर रोक लगाने के निर्देश देने की मांग की है.

पेंशन और ग्रेज्युटी भुगतान जारी रखने की अपील

सांसद ने मुख्यमंत्री से यह भी अनुरोध किया है कि पात्र सेवानिवृत्त प्राध्यापकों और कर्मचारियों को पूर्व स्वीकृत व्यवस्था के अनुसार पेंशन और ग्रेज्युटी का भुगतान लगातार जारी रखा जाए. उनका कहना है कि इससे बुजुर्ग पेंशनरों को तत्काल राहत मिलेगी और उन्हें बुढ़ापे में आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा.

कुछ तो करिए सरकार

कुल मिलाकर, करीब 40 वर्षों से चली आ रही पेंशन व्यवस्था को बंद किए जाने का मामला अब राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर पहुंच गया है. सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री से सीधे हस्तक्षेप की मांग करते हुए बुजुर्ग सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हित में फैसला लेने की अपील की है. अब देखना होगा कि सरकार इस मांग पर क्या कदम उठाती है.