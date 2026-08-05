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सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कानून-व्यवस्था सुधारने अपनी ही सरकर से लगाई गुहार, रायपुर कमिश्नरेट व्यवस्था पर उठाए सवाल

राजधानी में कानून व्यवस्था और पुलिस संसाधनों को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृहमंत्री विजय शर्मा को लिखा पत्र

Brijmohan Agrawal letter to CM Sai
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कानून-व्यवस्था सुधारने अपनी ही सरकर से लगाई गुहार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 5, 2026 at 8:32 PM IST

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रायपुर: कानून-व्यवस्था को लेकर भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अपनी ही सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े कर दिए हैं. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृहमंत्री विजय शर्मा को लिखे पत्र में उन्होंने पुलिस बल की भारी कमी, रायपुर कमिश्नरेट व्यवस्था की खामियां, ट्रैफिक पुलिस की बदहाल स्थिति और संसाधनों के अभाव को उजागर करते हुए तत्काल सुधार की मांग की है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब सत्ता और सांसद दोनों एक ही दल के हैं, तब व्यवस्था सुधारने के लिए पत्र लिखने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी?

Brijmohan Agrawal letter to CM Sai
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृहमंत्री विजय शर्मा को लिखा पत्र (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कमिश्नरेट व्यवस्था पर सवाल

18 जुलाई 2026 को लिखे गए अपने पत्र में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने का उद्देश्य कानून-व्यवस्था को अधिक प्रभावी और त्वरित बनाना था. लेकिन अधिकारियों की संख्या बढ़ने के बावजूद जमीनी स्तर पर आरक्षक, प्रधान आरक्षक, उपनिरीक्षक और अन्य पुलिसकर्मियों की भारी कमी बनी हुई है. यही वजह है कि कमिश्नरेट और ग्रामीण पुलिस दोनों अपेक्षित परिणाम देने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं.

शहरी इलाके अब भी ग्रामीण पुलिस के अधीन

सांसद ने अपने पत्र में यह भी बताया कि रायपुर नगर निगम के कई पूरी तरह शहरी क्षेत्र आज भी ग्रामीण पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आते हैं. इनमें महात्मा गांधी वार्ड, मोतीलाल नेहरू वार्ड के हिस्से, अमर सिंह बस्ती, स्वर्णभूमि कॉलोनी, शिवाजी पार्क, राजधानी विहार, पीएम आवास योजना के मकान, सत्यम नगर, कचना और डूमरतराई जैसे इलाके शामिल हैं. उनका कहना है कि इन क्षेत्रों को तत्काल रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में शामिल किया जाना चाहिए ताकि पुलिसिंग अधिक प्रभावी हो सके.

माना एयरपोर्ट और सिलतरा को लेकर भी सुझाव

बृजमोहन अग्रवाल ने स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को भी कमिश्नरेट के दायरे में लाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि वर्तमान में एयरपोर्ट ग्रामीण थाना माना के अंतर्गत होने के कारण वीवीआईपी मूवमेंट के समय कमिश्नरेट और ग्रामीण पुलिस दोनों को अलग-अलग बल लगाना पड़ता है, जिससे संसाधनों का अनावश्यक दोहराव होता है. वहीं सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र का दो हिस्सों में बंटा होना भी समन्वय की समस्या पैदा करता है. उन्होंने भविष्य में पूरे रायपुर जिले को चरणबद्ध तरीके से कमिश्नरेट के अधीन लाने का सुझाव दिया है.

660 पद खाली, 500 अतिरिक्त जवानों की मांग

सांसद ने पुलिस बल की कमी के आंकड़े भी सरकार के सामने रखे हैं. उन्होंने बताया कि संयुक्त रक्षित केंद्र में 660 से अधिक पद रिक्त हैं, जिनमें 522 आरक्षक, 43 प्रधान आरक्षक, 82 उपनिरीक्षक, 9 सहायक उपनिरीक्षक और 4 सूबेदार के पद शामिल हैं. उन्होंने मांग की है कि इन रिक्त पदों पर जल्द भर्ती की जाए और तत्काल राहत के तौर पर अन्य जिलों से 500 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की अस्थायी तैनाती रायपुर में की जाए.

ट्रैफिक पुलिस की स्थिति पर चिंता

पत्र में सांसद ने राजधानी की बढ़ती आबादी और वाहनों की संख्या का भी उल्लेख किया है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 में रायपुर की आबादी लगभग 15 लाख थी, जो अब 25 लाख से अधिक हो चुकी है. इसके बावजूद यातायात शाखा में केवल 46 पुलिसकर्मी कार्यरत हैं. उनका कहना है कि इतने सीमित बल के साथ राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना बेहद कठिन है.

कार्यालय और वाहनों की कमी भी बड़ा मुद्दा

बृजमोहन अग्रवाल ने यह भी कहा कि कमिश्नरेट गठन के बाद अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, पांच डीसीपी और 18 एसीपी के पद तो स्वीकृत कर दिए गए, लेकिन इनके लिए न पर्याप्त कार्यालय भवन हैं और न ही आवश्यक सरकारी वाहन. उन्होंने इन अधिकारियों और थानों के लिए नए कार्यालय भवनों के निर्माण तथा मानकों के अनुरूप वाहनों की व्यवस्था किए जाने की मांग की है.

भले ही सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अपने पत्र को राजधानी की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था से जोड़ा हो, लेकिन राजनीतिक नजरिए से यह पत्र कई सवाल भी खड़े करता है.

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