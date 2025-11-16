ETV Bharat / state

बलौदाबाजार में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू, खरीदी केंद्र में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने किया पूजा-पाठ और किसान का सम्मान

उपार्जन केंद्र में दिखी रौनक, सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अर्जुनी में की शुरुआत

Paddy procurement Balodabazar
बलौदाबाजार में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 16, 2025 at 4:16 PM IST

बलौदाबाजार: जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो गई. प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने इसे बड़े अभियान की तरह लॉन्च किया है. उपार्जन केंद्रों में सुबह से ही किसानों की भीड़ रही और जगह-जगह पूजा-अर्चना के साथ खरीदी की शुरुआत की गई. जिले के लिए यह सिर्फ सरकारी प्रक्रिया नहीं, बल्कि हर साल की सबसे बड़ी आर्थिक गतिविधि मानी जाती है, जिसमें 1.65 लाख से ज्यादा किसान जुड़े हुए हैं.

खरीदी केंद्र में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने किया पूजा-पाठ और किसान का सम्मान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने की पूजा: धान खरीदी की औपचारिक शुरुआत रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अर्जुनी उपार्जन केंद्र में की. परंपरा के अनुसार उन्होंने तौल मशीन और बांट की पूजा की. इसके बाद केंद्र में धान बेचने पहुंचे पहले किसान छेदूराम वर्मा का तिलक और फूलमाला पहनाकर सम्मान किया गया. सांसद ने कहा कि सरकार किसानों के एक-एक दाने की खरीदी करेगी.

सांसद ने किए कई ऐलान: सहकारी समितियों की हड़ताल के बावजूद पूरे जिले में खरीदी बाधित नहीं होगी ऐसा दावा प्रशासन और जनप्रतिनिधि कर रहे हैं. सांसद अग्रवाल ने भी आश्वासन दिया कि कर्मचारियों की वैकल्पिक व्यवस्था पहले से तैयार है. अर्जुनी के ग्रामीणों की मांग पर उन्होंने सहकारी समिति भवन के निर्माण के लिए 10 लाख रुपये और सीसी रोड के लिए 5 लाख रुपये देने की घोषणा भी की.

Paddy procurement Balodabazar
खरीदी केंद्र में किया गया पूजा-पाठ और किसान का सम्मान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बलौदाबाजार में धान खरीदी से जुड़े अहम आंकड़े

  • कुल 129 सहकारी समितियां
  • 166 उपार्जन केंद्र
  • 1 लाख 65 हजार पंजीकृत किसान
  • 9 लाख 15 हजार मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य

टोकन व्यवस्था सुचारू: जिले में धान खरीदी के पहले दिन शनिवार को कुल 79 टोकन जारी किए गए, जिनसे लगभग 3019 क्विंटल धान की खरीदी होनी थी. किसानों ने बताया कि इस साल टोकन सिस्टम बेहतर तरीके से चल रहा है और भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था पिछले सालों की तुलना में आसान है.

Paddy procurement Balodabazar
बलौदाबाजार में उपार्जन केंद्र में दिखी रौनक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

धान खरीदी से जुड़ी अहम जानकारी

  • 15 नवंबर से 31 जनवरी तक खरीदी की तारीख तय की गई है.
  • धान पतला– 2389 रुपये प्रति क्विंटल
  • धान मोटा/सरना– 2369 रुपये प्रति क्विंटल
  • किसी भी किसान से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ तक खरीदी की जाएगी.
  • लिंकेज की स्थिति में अतिरिक्त मात्रा भी स्वीकार की जा सकती है.

धान खरीदी छत्तीसगढ़ के किसान के लिए त्योहार की तरह है. सरकार हर किसान की मेहनत का सम्मान करती है और उसके एक-एक दाने की खरीदी करेगी. किसान खरीदी की रकम को खेती सुधार, सिंचाई, मशीनरी और बच्चों की पढ़ाई जैसे महत्वपूर्ण कामों में लगाएं- सांसद बृजमोहन अग्रवाल

तस्करी रोकने उड़नदस्ता दल सक्रिय: धान सीजन में सबसे बड़ी चुनौती अवैध खरीदी-बिक्री और कोचिया नेटवर्क को रोकना होती है. इसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने उड़नदस्ता दल का गठन किया है. इसमें कृषि, सहकारिता, राजस्व, खाद्य और मंडी विभाग के संयुक्त अधिकारी शामिल हैं. साथ ही जिले में 12 चेक पोस्ट हैं जहां बाहरी राज्यों से आने वाले ट्रकों पर निगरानी होगी. अवैध संग्रहण की सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंचेगी और कार्रवाई करेगी.

Paddy procurement Balodabazar
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अर्जुनी में की धान खरीदी की शुरुआत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कलेक्टर के निर्देश: कलेक्टर दीपक सोनी ने पहले ही सभी डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों और खाद्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे हर दिन अलग-अलग उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण करें. पीने का पानी, शेड, बैठने की जगह, बारदाना, वजन मशीन, शिकायत पेटी और टोकन व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है.

किसानों को धान बेचने में एक भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए. शिकायत पेटी, वजन मशीन, बारदाना और परिवहन की व्यवस्था हर समय दुरुस्त रहनी चाहिए.- कलेक्टर, दीपक सोनी

धान खरीदी बलौदाबाजार के लिए अहम: बलौदाबाजार जिला छत्तीसगढ़ के धान उत्पादक जिलों में हमेशा टॉप पर रहा है. यहां सालाना कृषि आधारित आर्थिक गतिविधि का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा धान पर निर्भर है. इसलिए धान खरीदी सीजन शुरू होने का मतलब किसानों, व्यापारियों, ट्रांसपोर्टरों और मजदूरों के लिए भी रोजगार का बड़ा अवसर है. हर साल करीब 1000 से ज्यादा ट्रांसपोर्ट वाहनों की आवाजाही 5000 से अधिक मजदूरों को काम और समितियों में लाखों की सरकारी राशि का वित्तीय संचालन होता है.

Paddy procurement Balodabazar
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने किसान का सम्मान किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

तौल की रफ्तार धीमी: सबसे पहले अपना धान बेचने पहुंचे किसान छेदू राम वर्मा ने ETV भारत से बातचीत में कहा कि मैं सुबह करीब दस बजे अपना धान बेचने के लिए अर्जुनी उपार्जन केंद्र पहुंचा था. अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके आया था. कुल 200 कट्टा धान लाया हूं, जो लगभग अस्सी क्विंटल होता है. लेकिन पूरे दिन में सिर्फ 120 कट्टा ही तौल पाया है. अभी भी चालीस कट्टा धान तौल होना बाकी है. शाम के करीब पांच बज रहे हैं और आज पूरे केंद्र में सिर्फ मैं ही एक किसान धान बेचने आया हूं, फिर भी तौल की रफ्तार काफी धीमी रही.

जब सांसद जी केंद्र पहुंचे तो उन्होंने मुझे तिलक लगाया, माला पहनाई और शुभकामनाएं दीं. यह मेरे लिए अच्छा अनुभव था, क्योंकि धान खरीदी के पहले दिन मैं ही पहला किसान था जो केंद्र में पहुंचा. सम्मान मिला तो खुशी भी हुई- छेदू राम, किसान

किसान उम्मीद जता रहे हैं कि, आगे भी व्यवस्था अच्छी रहे और तौल की प्रक्रिया तेज हो, ताकि किसी किसान को पूरे दिन इंतजार न करना पड़े. किसान सुबह से शाम तक खड़ा रहे, यह व्यवस्था ठीक नहीं मानी जाती.

धान खरीदी छत्तीसगढ़ 2025: हड़ताल के बीच समर्थन मूल्य पर कोरबा में धान खरीदी का शुभारंभ
छत्तीसगढ़ में एस्मा लागू होने के बाद भी लापरवाही, दो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी निलंबित
धमतरी में धान खरीदी का पहला दिन: आमने-सामने हुए कांग्रेस-बीजेपी के कार्यकर्ता, नारेबाजी और हंगामे के बाद खरीदी शुरू

MP BRIJMOHAN AGRAWAL
BALODABAZAR PROCUREMENT CENTER
टोकन व्यवस्था
PADDY PROCUREMENT BALODABAZAR

