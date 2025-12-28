वीर सावरकर और स्वतंत्रता के वीर सपूतों को सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने किया नमन, ‘काला पानी’ में दी श्रद्धांजलि
बृजमोहन अग्रवाल पोर्ट ब्लेयर स्थित ऐतिहासिक सेलुलर जेल पहुंचे. यहां स्वतंत्रता सेनानियों को कठोर यातनाओं के बीच बंद रखा जाता था.
December 28, 2025
रायपुर: सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने पोर्ट ब्लेयर स्थित ऐतिहासिक सेलुलर जेल (काला पानी) में वीर सावरकर और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने कहा कि इन वीर सपूतों के त्याग और साहस से हर भारतीय को देशभक्ति और राष्ट्रसेवा की प्रेरणा मिलती है.
सेलुलर जेल का दौरा और वीर सावरकर की कोठरी में श्रद्धांजलि: लोकसभा की एस्टीमेट कमेटी की बैठक के बाद बृजमोहन अग्रवाल सेलुलर जेल पहुंचे. उन्होंने विशेष रूप से उस कोठरी का अवलोकन किया, जहां वीर सावरकर को अंग्रेज़ों ने कैद रखा था. कुछ समय वहां बिताकर उन्होंने सावरकर और सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया.
मातृभूमि के लिए इन महान विभूतियों के त्याग, साहस और अटूट संकल्प से हर भारतीय को राष्ट्रसेवा, कर्तव्यनिष्ठा और देशभक्ति की सीख मिलती है. सेलुलर जेल का प्रत्येक पत्थर आज़ादी के लिए किए गए असंख्य बलिदानों की गवाही देता है.- बृजमोहन अग्रवाल, सांसद, रायपुर
आजादी की कीमत याद दिलाता इतिहास: अग्रवाल ने कहा कि आज़ादी सहज रूप से नहीं मिली, बल्कि अनगिनत वीर सपूतों के बलिदान की नींव पर यह प्राप्त हुई है. ऐसे ऐतिहासिक स्थल हमें हमेशा याद दिलाते हैं कि स्वतंत्रता के मूल्य को समझना और उसका सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है.
वीर सावरकर और काला पानी: वीर सावरकर, जिन्हें विनायक दामोदर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी और विचारक थे. वे केवल एक स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि समाज सुधारक, लेखक और राजनीतिक चिंतक भी थे. काला पानी, यानी सेलुलर जेल, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में स्थित वह कुख्यात जेल है जहां ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को कठोर यातनाओं के बीच बंद रखा जाता था. यहां वीर सावरकर और अन्य क्रांतिकारियों ने अपने असाधारण साहस और दृढ़ संकल्प से इतिहास रचा. यह स्थल आज स्वतंत्रता संग्राम की गाथा और शौर्य की प्रतीक के रूप में याद किया जाता है.