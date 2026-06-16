सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मोदी सरकार की गिनाई उपलब्धियां, कहा 12 साल में बदली भारत की तस्वीर
राजनांदगांव में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई. इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 16, 2026 at 7:22 PM IST
राजनांदगांव : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियां बताने के लिए सांसद बृजमोहन अग्रवाल राजनांदगांव पहुंचे.इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई. बृजमोहन अग्रवाल ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि जितने विकास के कार्य मोदी सरकार में हुए हैं,उतने पहले कभी नहीं हुए. शिक्षा, जल जीवन मिशन, पीएम आवास से लेकर ऐसी कई योजनाएं हैं,जो निचले तबके तक पहुंची हैं.
किन बिंदुओं पर दिया जवाब
इससे पहले बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 12 वर्षों की उस यात्रा की बात कर रहे हैं, जिसमें देश की तस्वीर ही नहीं तकदीर भी बदल दी है.साल 2014 में देश ने मोदी पर भरोसा किया, वर्ष 2019 में पहले से भी बड़ा बहुमत देकर उस पर मुहर लगाई, और फिर 2024 में लगातार तीसरी बार जनता ने उन्हें चुनकर साफ कर दिया है कि देश सिर्फ वादे नहीं, बल्कि काम देखता है.इसी जन-विश्वास की बदौलत आज एनडीए (NDA) देश के 22 राज्यों में जनता की सेवा कर रहा है.
पत्रकार वार्ता पर उठने लगे सवाल
वहीं दूसरी ओर पत्रकार वर्ग का कहना है कि प्रेस वार्ता के दौरान सांसद ने सिर्फ पांच ही सवालों के जवाब दिए और वार्ता अधूरी छोड़कर ही चले गए.हालांकि इस बारे में बीजेपी की ओर से किसी तरह का कोई जवाब नहीं आया है.वहीं
पत्रकार वार्ता को लेकर राजनीति
पत्रकार वार्ता के बीच उठकर चले जाने की घटना को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं. कांग्रेस इसे सवालों से बचने की कोशिश बता रहीं हैं, जबकि बीजेपी की ओर से इस संबंध में तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.इस घटनाक्रम के बाद यह सवाल भी उठने लगे हैं कि जब सरकार की 12 साल की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा जा रहा था, तब मीडिया के सवालों का सामना करने के लिए पर्याप्त समय क्यों नहीं दिया गया.
पत्रकारों ने पूछे तीखे सवाल
पत्रकारों का कहना है कि वार्ता के दौरान तेल की बढ़ती कीमत महंगाई और रुपए के लगातार गिरावट को लेकर सवाल किए.लेकिन सिर्फ पांच सवालों का जवाब ही सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने दिए, इसके बाद वो असहज होते दिखे और प्रेस वार्ता को समाप्त कर दिया गया.
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