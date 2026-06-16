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सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मोदी सरकार की गिनाई उपलब्धियां, कहा 12 साल में बदली भारत की तस्वीर

राजनांदगांव : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियां बताने के लिए सांसद बृजमोहन अग्रवाल राजनांदगांव पहुंचे.इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई. बृजमोहन अग्रवाल ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि जितने विकास के कार्य मोदी सरकार में हुए हैं,उतने पहले कभी नहीं हुए. शिक्षा, जल जीवन मिशन, पीएम आवास से लेकर ऐसी कई योजनाएं हैं,जो निचले तबके तक पहुंची हैं.

किन बिंदुओं पर दिया जवाब



इससे पहले बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 12 वर्षों की उस यात्रा की बात कर रहे हैं, जिसमें देश की तस्वीर ही नहीं तकदीर भी बदल दी है.साल 2014 में देश ने मोदी पर भरोसा किया, वर्ष 2019 में पहले से भी बड़ा बहुमत देकर उस पर मुहर लगाई, और फिर 2024 में लगातार तीसरी बार जनता ने उन्हें चुनकर साफ कर दिया है कि देश सिर्फ वादे नहीं, बल्कि काम देखता है.इसी जन-विश्वास की बदौलत आज एनडीए (NDA) देश के 22 राज्यों में जनता की सेवा कर रहा है.

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मोदी सरकार की गिनाई उपलब्धियां (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

O लगातार तीसरी बार शपथ लेने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहला काम पीएम किसान सम्मान निधि की फाइल पर हस्ताक्षर करके किया.यह इस बात का सीधा सबूत है कि इस सरकार के लिए गरीब, किसान, युवा और महिलाएं ही सबसे पहले आते हैं.O मोदी सरकार ने ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ के मंत्र को सिर्फ एक नारा नहीं रहने दिया, बल्कि इसे एक जनआंदोलन बना दिया है.सरकार का एक लक्ष्य रहा है कि हर योजना का 100% लाभ कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे. इसी का नतीजा है कि बीते सालों में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं.O भ्रष्टाचार की राजनीति खत्म हो रही है और वहां के लोगों को उनका हक मिल रहा है.संक्षेप में कहें, तो मोदी सरकार के विगत 12 वर्ष सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत के सपने को सच करने का एक शानदार सफर है.O सरकार ने जन-धन योजना के तहत 58 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले जिनमें 32 करोड़ से ज्यादा खाते सिर्फ महिलाओं के हैं. कोरोना जैसी महामारी के मुश्किल वक्त से लेकर अब तक 81 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है. O इलाज के खर्च से गरीब को बचाने के लिए आयुष्मान भारत योजना में 60 करोड़ से ज्यादा हेल्थ कार्ड बने जिससे मुफ्त इलाज की गारंटी मिलती है. O प्रधानमंत्री सुरक्षित बीमा योजना से भी 58 करोड़ से ज्यादा लोगों को एक मजबूत सुरक्षा कवच मिला है.O गरीबों के जीवन को आसान बनाने के लिए पीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ से ज्यादा परिवारों को अपने मकान दिए गए हैं.उज्ज्वला योजना के जरिए 11 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देकर चूल्हे से आजादी दी गई है.O गांवों के विकास के लिए जल जीवन मिशन के तहत 16 करोड़ से ज्यादा घरों तक नल से साफ पानी पहुंच चुका है. वहीं स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर देश में स्वच्छता की क्रांति लाई गई है.

पत्रकार वार्ता पर उठने लगे सवाल