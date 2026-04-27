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पहलगाम में एस्टीमेट कमेटी की बैठक, सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने जम्मू-कश्मीर के विकास को लेकर पूछे सवाल

रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे. यहां पर उन्होंने एस्टीमेट कमेटी की बैठक में हिस्सा लिया.

Estimate Committee Meeting in Pahalgam
पहलगाम में एस्टीमेट कमेटी की मीटिंग (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 27, 2026 at 10:29 PM IST

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रायपुर/ पहलगाम : सोमवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एस्टीमेट कमेटी यानी की प्राक्कलन समिति की अहम बैठक हुई. इस मीटिंग में रायपुर से बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल शामिल हुए. एमएसएमई और भारी उद्योग क्षेत्र के संवर्धन में बैंकों की भूमिका विषय पर चर्चा आयोजित की गई. इस चर्चा में वित्त मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, एसबीआई, जम्मू एवं कश्मीर बैंक और स्थानीय प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए. इस चर्चा में बृजमोहन अग्रवाल ने कई मुद्दों पर अपनी बातें रखी. बैठक के दौरान सांसद बृजमोहन ने धारा 370 हटने के बाद की प्रगति का विश्लेषण करते हुए कई प्रश्न उठाए.

बैंकिंग डिस्पर्समेंट में गिरावट पर चिंता

बृजमोहन अग्रवाल ने सवाल उठाया कि साल 2023-24 की तुलना में वर्ष 2025-26 में ऋण वितरण में कमी क्यों आई है. उन्होंने बैंकों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पीएम मुद्रा लोन योजना और स्वनिधि जैसी योजनाएं है तो लोन डिस्बर्समेंट में कमी क्यों आई है. उन्होंने बैंकों से ₹5 लाख, ₹10 लाख और ₹20 लाख के ऋणों का अलग-अलग विवरण मांगा ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वास्तव में कितने लोगों को बड़ा लाभ मिल रहा है.

कौशल विकास और पारंपरिक कारीगरी को बढ़ावा देने की जरूरत

बृजमोहन अग्रवाल ने जम्मू कश्मीर में कौशल विकास पर जोर देने की बात कही. उन्होंने कहा कि हमारी पारंपरिक कारीगरी दम तोड़ रही है. बड़े लोग इस क्षेत्र पर कब्जा कर रहे हैं और छोटे कारीगर पिछड़ रहे हैं.उन्होंने विभाग से पूछा कि पारंपरिक कला को जीवित रखने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन सी नई योजनाएं शुरू की गई हैं.

फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स पर जोर

सांसद ने कहा कि केवल खेती से आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी. जम्मू-कश्मीर में फलों और सब्जियों की प्रचुरता है, लेकिन प्रोसेसिंग यूनिट्स की कमी है. उन्होंने एसबीआई, जेके बैंक और उद्योग विभाग से पूछा कि वे राज्य की विशिष्ट संपदा को प्रोसेस कर वैल्यू एडिशन करने के लिए क्या ठोस कदम उठा रहे हैं.

धारा 370 खत्म होने और आतंकवाद पर लगाम लगने के बाद अब सबसे बड़ी चुनौती यहां के लोगों को देश की मुख्यधारा के साथ एकात्म करना है. जम्मू कश्मीर के अधिकारी ऐसी योजनाएं बनाएं जिससे युवाओं और महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल सके. हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि बैंक और विभाग मिलकर जम्मू-कश्मीर के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाएं. जब तक हम युवाओं को स्किल और रोजगार से नहीं जोड़ेंगे, तब तक विकास की सोच अधूरी है- बृजमोहन अग्रवाल, बीजेपी सांसद

न्यू जम्मू कश्मीर विजन पर चर्चा

बृजमोहन अग्रवाल ने न्यू जम्मू कश्मीर विजन पर चर्चा भी की. पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 13,000 रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद कम वितरण पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की. उन्होंने समिति के चेयरमैन के समक्ष प्रस्ताव रखा कि एमएसएमई के माध्यम से जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए एक विशेष रोडमैप तैयार किया जाना चाहिए.

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