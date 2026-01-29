Lok Sabha : राजस्थान में सबसे ज्यादा टोल टैक्स वसूली और बदहाल सड़कों का मसला, दिल्ली-अजमेर हाईवे के हालात पर भी उठा सवाल
सांसद बृजेन्द्र ओला ने संसद में नेशनल हाईवे के हालात और टोल वसूली से जुड़ा सवाल पूछा और सड़क मंत्री गडकरी को वादा याद दिलाया.
Published : January 29, 2026 at 7:59 PM IST
नई दिल्ली/जयपुर: लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान गुरुवार को राजस्थान में नेशनल हाईवे के हालात और टोल वसूली से जुड़ा सवाल पूछा गया. झुंझुनू के सांसद बृजेन्द्र ओला ने यह सवाल पूछा. इसके जवाब में आई जानकारी के मुताबिक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग के विशाल नेटवर्क पर देश में सबसे अधिक टोल टैक्स वसूली होती है. आंकड़ों पर गौर करें तो बीते पांच साल में राज्य में करीब 29,700 करोड़ रुपए का टोल टैक्स जमा किया गया है.
सांसद ओला ने कहा कि इतनी बड़ी टोल वसूली के बावजूद टोल सड़कों की स्थिति कई जगहों पर बेहद खराब और दयनीय बनी हुई है. टूटी सड़कों, अधूरी साइड और सर्विस लेन और खराब रखरखाव को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं. इसके जवाब में सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि देश में एनएच की सबसे ज्यादा लंबाई राजस्थान में है, जो 8,868 किलोमीटर है. उन्होंने कहा कि पूरे देश के 1144 टोल के मुकाबले राजस्थान में 174 टोल बूथ की संख्या है. उन्होंने कहा कि देश में एक टोल से दूसरे टोल की औसत दूरी 48 किलोमीटर के मुकाबले में राजस्थान में एक टोल से दूसरे टोल की दूरी औसत 51 किलोमीटर की है.
सड़क परिवहन मंत्री गडकरी का वादा याद दिलाया: ओला ने जयपुर-दिल्ली और अजमेर तक फैले राष्ट्रीय राजमार्ग-48 को लेकर कहा कि यहां सबसे अधिक टोल राजस्व मिला है. यह हाईवे राजधानी जयपुर को दिल्ली से जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है और रोजाना हजारों वाहन यहां से गुजरते हैं. इसके बावजूद सड़क के कई हिस्सों में गड्ढे, क्षतिग्रस्त सतह और अधूरे निर्माण कार्य यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं.
उन्होंने कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने करीब 8 साल पहले खुद इस हाईवे का निरीक्षण किया था. उस दौरान उन्होंने आश्वासन दिया था कि एक साल के भीतर जयपुर-दिल्ली हाईवे को पूरी तरह से दुरुस्त कर दिया जाएगा. हालांकि, इतने सालों बाद भी निर्माण कार्य अधूरा है और कई हिस्सों में सड़क की हालत जस की तस बनी हुई है. जिस पर जवाब में सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि दिल्ली-जयपुर हाईवे पर जारी कार्य में अंडरपास का वर्क जून 2026 तक पूरा हो जाएगा.
अवधि पार टोल प्लाजा पर सवाल: इसी मुद्दे को लेकर लोकसभा में झुंझुनू से सांसद बृजेन्द्र ओला ने केंद्र सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं. उन्होंने जानना चाहा है कि राजस्थान में ऐसे कितने टोल प्लाजा हैं, जहां कन्सेशन अवधि पूरी होने के बाद भी टोल वसूली की जा रही है. इसके साथ ही उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि कितने टोल प्लाजा ऐसे हैं, जहां यात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाएं और एंबुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध हैं.
सांसद ने सरकार से यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि जिन टोल प्लाजा की अवधि समाप्त हो चुकी है, उन्हें कब तक बंद किया जाएगा, ताकि आम जनता को राहत मिल सके. उनका कहना है कि जब सड़कें मानकों के अनुरूप नहीं हैं और सुविधाएं अधूरी हैं, तो टोल वसूली जायज नहीं ठहराई जा सकती. उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के फतेहपुर से गुजरने वाले एनएच 52 का जिक्र करते हुए बताया कि एक सड़क हादसे में सात लोगों की मौत के बावजूद कैसे हाईवे पर दो घंटों की देरी से एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई गई थी. केन्द्रीय मंत्री ने कहा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क 2008 की व्यवस्था के मुताबिक ही टोल संग्रहण का काम किया जा रहा है.