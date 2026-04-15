ETV Bharat / state

बालाघाट के बच्चों का शानदार प्रदर्शन, 10वीं के 36 और 12वीं के 8 स्टूडेंट मेरिट लिस्ट शामिल

मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा में बालाघाट के विद्यार्थियों ने लहराया परचम, मेरिट लिस्ट में शामिल सभी बच्चों को जिला शिक्षा अधिकारी ने दी बधाई.

10TH 12TH CLASS MP BOARD RESULT
मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा में बालाघाट के विद्यार्थियों ने लहराया परचम (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 15, 2026 at 6:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बालाघाट: माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल में कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा परिणाम 15 अप्रैल को दोपहर 11 बजे घोषित कर दिया गया. जिसमें इस बार भी छात्राओं ने अपना दबदबा कायम रखा है. बालाघाट की छात्रा अक्षरा घोडेश्वर ने मध्य प्रदेश के मेरिट लिस्ट में दूसरे नंबर पर अपना नाम अंकित कर, अपनी शाला और जिले का नाम रोशन किया है.

बालाघाट से 10वीं की मेरिट लिस्ट में 36 बच्चों का नाम

मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा में बालाघाट के बच्चों ने जलवा बिखेरा है. 10वीं बोर्ड परीक्षा में बालाघाट से 36 बच्चों के नाम मेरिट लिस्ट में शामिल हैं. जिसमें शासकीय उच्चतर माध्यामिक विद्यालय छतेरा की छात्रा अक्षरा घोडेश्वर पिता अनिल घोडेश्वर ने पूरे प्रदेश में दूसरे नंबर पर रहीं. छात्रा अक्षरा को 500 में 498 अंक मिले हैं. वहीं, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिवम बोपचे पिता विनोद बोपचे ने मेरिट लिस्ट में तीसरे नंबर पर अपना नाम अंकित कराया है. शिवम बोपचे ने 500 में 497 अंक प्राप्त किए हैं.

BALAGHAT STUDENT BOARD RESULT
बालाघाट के बच्चों का शानदार प्रदर्शन (ETV Bharat)

बालाघाट से 12वीं की मेरिट लिस्ट में 8 बच्चों का नाम

12वीं बोर्ड परीक्षा में बालाघाट के 8 बच्चों ने मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बनाई है. जिसमें शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय की भावना पटले पिता लिंगाजी पटले ने विज्ञान समूह से 500 में 485 अंक लाकर मध्य प्रदेश की मेरिट लिस्ट में 8वें नंबर पर अपना नाम अंकित कराया है. वहीं, शासकीय माध्यमिक विद्यालय बल्लारपुर के शिवम अवधिया पिता सुरेश अवधिया ने कला संकाय से 500 में 482 अंक लाकर मध्य प्रदेश में 8वें नंबर पर अपना नाम अंकित कराया है.

जिला शिक्षा अधिकारी ने दी बधाई

बालाघाट के बच्चों द्वारा बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने पर सभी बच्चों को जिला शिक्षा अधिकारी ने बधाई दी है. जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी उपाध्यक्ष ने कहा, प्रदेश की मेरिट लिस्ट में शामिल सभी बच्चों को बहुत-बहुत बधाई. सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं.

TAGGED:

MP BOARD RESULT
10TH 12TH CLASS MP BOARD RESULT
MADHYA PRADESH NEWS
MP BOARD RESULT TOP 10 STUDENT
BALAGHAT STUDENT BOARD RESULT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.