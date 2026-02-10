ETV Bharat / state

बोर्ड परीक्षा के पहले दिन 12th के छात्रों के चेहरे खिले, इंग्लिश पेपर को बताया आसान और स्कोरिंग

मध्य प्रदेश में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बोर्ड परीक्षा की हुई शुरुआत, मंगलवार को 12वीं के छात्रों ने पहले दिन दिया अंग्रेजी का पेपर.

MP BOARD EXAMS STARTS
परीक्षा केंद्र से निकलते एमपी बोर्ड के 12वीं के स्टूडेंट्स (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 10, 2026 at 5:29 PM IST

भोपाल: मध्य प्रदेश में मंगलवार से 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की शुरुआत हो गई है. प्रदेशभर में कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है. इस दौरान नकल पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत परीक्षा संपन्न कराई जा रही है. पहले दिन अंग्रेजी विषय का पेपर हुआ, जिसे लेकर छात्रों में उत्साह नजर आया. परीक्षा देकर बाहर निकले विद्यार्थियों ने राहत की सांस ली और कहा कि पेपर पूरी तरह सिलेबस से आया था.

मध्य प्रदेश में 3,856 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा

इस साल मध्य प्रदेश में करीब 7 लाख परीक्षार्थी 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं. इसके लिए प्रदेशभर में 3856 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. सभी परीक्षाएं सुबह 9 से 12 बजे के बीच आयोजित की जा रही हैं. पहले दिन सुबह से ही परीक्षा केंद्रों पर छात्रों की भीड़ देखने को मिली. वहीं, राजधानी भोपाल में 104 परीक्षा केंद्रों पर करीब 2600 विद्यार्थी कक्षा 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं. मंगलवार को परीक्षा के दौरान प्रशासन की ओर से केंद्रों पर समय पर प्रवेश, पहचान जांच और अनुशासन को लेकर विशेष निगरानी की गई.

MP 12th board English exam
12th के छात्रों ने दिया इंग्लिश का पेपर (ETV Bharat)

संवेदनशील केंद्रों की भोपाल से हो रही मॉनीटरिंग

स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बोर्ड परीक्षा के प्रश्नपत्रों को थानों से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई है. इस दौरान परीक्षा केंद्रों पर सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात रहे, जिससे किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका न रहे. परीक्षा केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ पर भी रोक लगाई गई है. नकल रोकने के लिए इस बार सख्त इंतजाम किए गए हैं. जिसमें हर जिले में चार-चार फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किए गए हैं. कई परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी हो रही है. संवेदनशील केंद्रों की मॉनिटरिंग सीधे भोपाल स्थित बोर्ड कार्यालय से की जा रही है.

परीक्षा के पहले दिन 12th के छात्रों के चेहरे खिले (ETV Bharat)

पुलिस की एडवाइजरी, फर्जी पेपर से सावधान

इधर पुलिस ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर एडवाइजरी जारी की है. पुलिस ने छात्रों और अभिभावकों को सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने वाले लीक पेपर और फर्जी प्रश्नपत्रों से सावधान रहने को कहा है. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि पैसे लेकर पेपर उपलब्ध कराने वाले लोग धोखेबाज हैं और ऐसे मामलों में शामिल होना कानूनन अपराध है. पुलिस ने छात्रों को सलाह दी है कि केवल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट और स्कूल प्रशासन से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें. किसी भी संदिग्ध मैसेज या फर्जी पेपर की जानकारी तुरंत पुलिस या स्कूल प्रशासन को दें.

बोर्ड परीक्षा में 16 लाख परीक्षार्थी होंगे शामिल

इस बार 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 16 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं. इनमें 9 लाख 7 हजार विद्यार्थी 10वीं और लगभग 7 लाख विद्यार्थी 12वीं कक्षा के हैं. इतनी बड़ी संख्या में परीक्षाएं सफलतापूर्वक कराने के लिए शिक्षा विभाग और प्रशासन पहले से व्यापक तैयारियां कर चुका था. बोर्ड परीक्षा के पहले दिन का माहौल सकारात्मक रहा. अंग्रेजी का पेपर देने के बाद छात्रों के चेहरे खिले नजर आए. छात्रों का कहना था कि प्रश्न सिलेबस आधारित और संतुलित थे, जिससे परीक्षा देना आसान रहा.

