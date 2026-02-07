बोर्ड परीक्षाओं पर मुरैना में हाईटेक पहरा, एग्जाम सेंटरों पर भोपाल से रखी जाएगी नजर
मुरैना में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कलेक्टर की सख्त चेतावनी, अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों की भोपाल से होगी मॉनिटरिंग, 53119 परीक्षार्थी होंगे शामिल.
मुरैना: मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं 10 फरवरी से शुरू हो रही हैं. मुरैना में शांतिपूर्ण और नकल रहित परीक्षाएं सम्पन्न कराने जिला कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिए है. बोर्ड परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता के साथ सम्पन्न कराई जाएंगी. अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों की भोपाल से ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी. परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए सीईओ, एडीएम और डीईओ के नेतृत्व में उड़ान दस्ते बनाए गए हैं. इसके साथ ही सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. जिले में कुल 76 परीक्षा केंद्रों पर 53119 परीक्षार्थी शामिल होंगे.
शुक्रवार 6 फरवरी को एक्सीलेंस स्कूल से परीक्षा सामग्री वितरण का कार्य शुरू हो गया है. पहले दिन तहसील स्तर के केंद्राध्यक्षों को स्ट्रांग रूम से सुरक्षा के साथ सामग्री दी गई. सामग्री वितरण की प्रक्रिया प्रशासन की निगरानी में की गई. शनिवार को मुरैना शहर के केंद्र अध्यक्षों को परीक्षा सामग्री वितरित की जा रही है.
सख्त पहरे में होंगी बोर्ड परीक्षाएं
जिला शिक्षा अधिकारी भगवान दास इंदौलिया ने बताया, "आगामी 10 फरवरी से हायर सेकंडरी और हाईस्कूल की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित होने जा रही हैं. परीक्षा सम्पन्न कराने के लिए मुरैना में कुल 76 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इनमें से 26 परीक्षा केंद्रों को अति संवेदनशील घोषित किया गया है. जिनमें शांतिपूर्ण और नकल रहित परीक्षाएं सम्पन्न कराने के लिए कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं."
इन केंद्रों की भोपाल से होगी मॉनिटरिंग
कलेक्टर के निर्देश पर अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों की निगरानी सीधे भोपाल से की जाएगी. इसके लिए यहां पर जैमर सहित सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. इसके अलावा अन्य परीक्षा केंद्रों पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं. परीक्षा केंद्रों पर सतत निगरानी रखने के लिए जिला पंचायत सीईओ, एडीएम और जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में ब्लॉक स्तर पर 3-3 उड़न दस्ते बनाये गए हैं, जिसमें शिक्षा विभाग के अलावा राजस्व तथा अन्य विभागों के अधिकारी शामिल रहेंगे.
जिले में बनाए गए 76 परीक्षा केंद्र
जिले में कुल 76 परीक्षा केंद्रों पर हायर सेकंडरी के 29265 और हाई स्कूल के 23854 परीक्षार्थी शामिल होंगे. परीक्षा से संबंधित किसी भी जानकारी और शिकायत के लिए जिले में 2 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं. इनमें से एक एक्सीलेंस हायर सेकंडरी स्कूल नंबर 1 और दूसरा जिला कलेक्टर कार्यालय में रहेगा. शुक्रवार को एक्सीलेंस स्कूल से परीक्षा सामग्री वितरण का कार्य शुरू हो चुका है, पहले दिन तहसील स्तर पर सुरक्षा के साथ स्ट्रांग रूम से केन्द्राध्यक्षों को परीक्षा सामग्री वितरित की गई है, जबकि शनिवार को मुरैना शहर के केन्द्राध्यक्षों को सामग्री वितरण की जाएगी.
ड्यूटी पर अधिकारी-कर्मचारी नहीं रखेंगे मोबाइल
जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि परीक्षा केंद्र पर कलेक्टर प्रतिनिधि के अतिरिक्त किसी भी अधिकारी-कर्मचारी के पास मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए. परीक्षा केंद्र से 100 मीटर की परिधि में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश निषेध रहेगा.
क्यूआर कोड से होगी फर्जी परीक्षार्थियों की पहचान
कलेक्टर ने फर्जी परीक्षार्थियों को पकड़ने के लिए प्रवेश पत्रों की सघन जांच के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही क्यूआर कोड स्कैन कर असली-नकली छात्र की पहचान की जाएगी. प्रश्न पत्रों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए समय से 10 मिनट पहले पेपर खोला जाएगा. प्रश्न पत्र खोलने से लेकर उत्तर पुस्तिकाओं की पैकिंग तक की पूर्ण जिम्मेदारी केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष की होगी. लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
मीडिया और सोशल मीडिया पर रहेगी नजर
परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अफवाह न फैले, इसके लिए मीडिया व सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी. सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी फैलाई न जाएं इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी.