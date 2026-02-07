ETV Bharat / state

बोर्ड परीक्षाओं पर मुरैना में हाईटेक पहरा, एग्जाम सेंटरों पर भोपाल से रखी जाएगी नजर

मुरैना में हाईटेक पहरे में होंगी बोर्ड परीक्षाएं ( Getty Image )