एक गलती और बर्बाद हो सकता है साल, एग्जाम से पहले 10वीं-12वीं के छात्र जान लें नियम

मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षाएं 10 फरवरी से शुरू, जानिए कितने बनाए गए सेंटर, छात्र-छात्रों की संख्या और कब मिलेंगे प्रश्नपत्र.

MP BOARD EXAM START 10TH FEBRUARY
एग्जाम शुरू से 5 मिनट पहले मिलेंगे क्वेश्चन पेपर (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 9, 2026 at 2:44 PM IST

Updated : February 9, 2026 at 2:51 PM IST

भोपाल: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल यानि एमपी बोर्ड की वार्षिक परीक्षा 10 फरवरी से शुरु हो रही है. मंगलवार को कक्षा 12वीं के अंग्रेजी विषय का पेपर रहेगा. 10वीं और 12वीं दोनों ही कक्षाओं में करीब 17 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे. इतनी बड़ी परीक्षा को नकलमुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए मंडल ने इस बार कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. इसके तहत परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल या किसी भी प्रकार की अनुचित सामग्री मिलने पर न सिर्फ परीक्षा निरस्त की जाएगी, बल्कि नकल प्रकरण दर्ज कर एफआईआर तक की कार्रवाई होगी.

परीक्षा से दो घंटे पहले निकाले जाएंगे प्रश्नपत्र

सभी परीक्षा केंद्रों की सामग्री पहले ही संबंधित थानों के स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखवा दी गई है. परीक्षा वाले दिन कलेक्टर प्रतिनिधि की मौजूदगी में ही प्रश्नपत्रों का बाक्स खोला जाएगा. परीक्षा से 2 घंटे पहले सुबह 7 बजे स्ट्रांग रूम से प्रश्नपत्र निकाले जाएंगे और कड़ी सुरक्षा में परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाए जाएंगे. सुबह 8.30 बजे से पहले सामग्री का केंद्र तक पहुंचना अनिवार्य किया गया है.

MP 10TH 12TH BOARD EXAM TIMING
माध्यमिक शिक्षा मंडल (ETV Bharat)

परीक्षा शुरू होने के 5 मिनट पहले मिलेंगे प्रश्नपत्र

परीक्षा केंद्र पर प्रश्नपत्र पहुंचने के बााद केंद्राध्यक्ष सुबह 8.45 बजे तक पर्यवेक्षकों को प्रश्नपत्रों के सील्ड पैकेट वितरित करेंगे. इसके बाद परीक्षा कक्ष में सुबह 8.50 बजे उत्तर पुस्तिकाएं (आंसर शीट) दी जाएंगी और परीक्षा शुरू होने से 5 मिनट पहले यानी 8.55 बजे प्रश्नपत्र खोलकर परीक्षार्थियों को वितरित किए जाएंगे. किसी भी स्तर पर समय में लापरवाही या नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा.

बोर्ड परीक्षाओं की हाईटेक होगी निगरानी

जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल नरेंद्र अहिरवार ने बताया कि "पूरी परीक्षा प्रक्रिया की मॉनिटरिंग निर्धारित ऐप के जरिए होगी. प्रश्नपत्र बाक्स का 6 दिशाओं से वीडियो बनाकर बोर्ड के तय व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड करना अनिवार्य रहेगा. केंद्र अध्यक्ष, सहायक केंद्र अध्यक्ष और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के मोबाइल फोन सील किए जाएंगे, जिसका घोषणा पत्र समय पर ऐप पर अपलोड करना होगा. वहीं परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी, जैमर और लाइव मॉनिटरिंग के जरिए तीसरी आंख हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी.

दो घंटे तक केंद्र से बाहर जाना मना

माध्यमिक शिक्षा मंडलन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा शुरू होने के बाद पहले दो घंटे तक किसी भी परीक्षार्थी को केंद्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी. नियम तोड़ने पर परीक्षा निरस्त कर उत्तर पुस्तिका और प्रश्नपत्र मंडल में जमा कराए जाएंगे. मोबाइल, इलेक्ट्रानिक उपकरण, पर्ची या किसी भी संदिग्ध सामग्री मिलने पर परीक्षा निरस्त कर नकल प्रकरण दर्ज किया जाएगा.

प्रदेश के 3,856 केंद्रों पर होगी बोर्ड परीक्षा

प्रदेश में 3856 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 700 संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्र शामिल हैं. 206 से अधिक केंद्रों पर जैमर लगाए गए हैं. जबकि बोर्ड परीक्षा की निगरानी के लिए हर जिले में चार-चार फ्लाइंग स्क्वाड सक्रिय रहेंगे. भोपाल की बात करें तो यहां 10वीं के 30 हजार 746 और 12वीं के 26 हजार 627 छात्र परीक्षा देंगे. इन छात्रों के लिए भोपाल में 104 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. हर जिले में चार-चार फ्लाइंग स्क्वॉड गठित किए गए हैं. इनमें से दो स्क्वॉड विकासखंड स्तर पर और दो जिला स्तर पर काम करेंगे.

