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5वीं बोर्ड परीक्षा में सरकारी स्कूलों का जलवा, 8वीं में पिछड़े, दोनों परीक्षा में टॉप-10 से बाहर भोपाल

कक्षा 8वीं के परिणामों में निजी स्कूलों ने 95.20 प्रतिशत सफलता दर के साथ बढ़त बनाई, जबकि सरकारी स्कूल 93.03 प्रतिशत पर रहे. कुल 10,92,580 विद्यार्थी 8वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनमें से 10,25,157 छात्र पास हुए. जबकि 8वीं कक्षा में कुल 93.83 प्रतिशत बच्चे उत्तीर्ण हुए.

कक्षा 5वीं के नतीजों में सरकारी स्कूलों का रिजल्ट निजी स्कूलों से बेहतर रहा. सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 95.40 प्रतिशत परीक्षार्थी 5वीं बोर्ड परीक्षा में सफल रहे, जबकि निजी स्कूलों में 94.79 प्रतिशत विद्यार्थियों ने सफलता पाई. इस बार की 5वीं बोर्ड परीक्षा में कुल 12,76,404 छात्र शामिल हुए, जिनमें से 12,14,344 विद्यार्थी सफल रहे. यानि कुल पास प्रतिशत 95.14 दर्ज किया गया.

भोपाल: मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र ने कक्षा 5वीं और 8वीं के बोर्ड परीक्षा का परिणाम बुधवार को घोषित कर दिया है. मंत्रालय में स्थित स्कूल शिक्षा विभाग के कार्यालय से करीब 1 बजे स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने सिंगल क्लिक के माध्यम से जारी किया. इस बार 5वीं कक्षा में सरकारी स्कूलों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए निजी स्कूलों को पीछे छोड़ दिया, जबकि 8वीं कक्षा में निजी स्कूल आगे निकल गए. सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि राजधानी भोपाल दोनों ही परीक्षाओं में टॉप-10 जिलों से बाहर रहा.

भोपाल टॉप-10 जिलों से बाहर, संभाग में भी पीछे

5वीं-8वीं बोर्ड परीक्षा में नरसिंहपुर, झाबुआ, डिंडौरी और अलीराजपुर समेत अन्य पिछड़े या कम सुविधा संपन्न जिलों का परिणाम भोपाल-इंदौर जैसे बड़े शहरों से बेहतर रहा. सबसे अधिक राजधानी भोपाल का परीक्षा परिणाम निराशाजनक रहा. यहां 5वीं और 8वीं दोनों ही कक्षाओं में भोपाल जिला टॉप-10 में जगह नहीं बना पाया. वहीं संभागवार परिणाम में भी भोपाल मध्य स्तर पर रहा. 8वीं में इंदौर और नर्मदापुरम संभाग शीर्ष पर रहे, जबकि भोपाल पांचवें स्थान पर रहा. वहीं जिलों की रैंकिंग में नरसिंहपुर ने 99 प्रतिशत से अधिक परिणाम के साथ पहला स्थान हासिल किया.

ग्रामीण छात्रों ने शहरों को पीछे छोड़ा

इस बार ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों ने शहरी छात्रों से बेहतर प्रदर्शन किया. 5वीं में ग्रामीण क्षेत्रों का पास प्रतिशत 95.94 रहा, जबकि शहरी क्षेत्रों का 93.03 प्रतिशत. वहीं 8वीं में भी ग्रामीण छात्र 94.11 प्रतिशत के साथ आगे रहे, जबकि शहरी छात्रों का परिणाम 93.20 प्रतिशत रहा.

बेटियों ने फिर मारी बाजी

लैंगिक आधार पर परीक्षा परिणाम देखें तो लड़कियों ने दोनों ही कक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन किया. 5वीं में बालिकाओं का पास प्रतिशत 96.19 रहा, जबकि बालकों का 94.15 प्रतिशत रहा. इसी प्रकार 8वीं कक्षा में भी 94.98 प्रतिशत लड़कियां पास हुईं, जबकि लड़कों का प्रतिशत 92.74 रहा.

ए$ और ए ग्रेड में भी बढ़ी संख्या

गुणवत्ता के स्तर पर भी इस बार बड़ी संख्या में छात्रों ने उच्च ग्रेड हासिल किए हैं. कक्षा 5वीं में 43,184 छात्रों ने ए$ (85 प्रतिशत से अधिक) और 3,05,353 ने ए ग्रेड प्राप्त किया. वहीं 8वीं में 82,092 छात्रों ने ए$ और 3,26,457 ने ए ग्रेड हासिल किया.

दिव्यांग छात्रों का सराहनीय प्रदर्शन

विपरीत परिस्थितियों के बावजूद दिव्यांग छात्रों ने भी 5वीं-8वीं बोर्ड परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया. कक्षा 5वीं में 7,634 दिव्यांग छात्र शामिल हुए, जिनमें से 6,948 पास हुए, इनके पास होने का प्रतिशत 91.01 रहा. जबकि 8वीं में दिव्यांग छात्रों के सफल होने का प्रतिशत 88.91 दर्ज किया गया.

असफल छात्र न हों निराश, फिर होगी परीक्षा

शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि "जो विद्यार्थी इस बार परीक्षा में सफल नहीं हो पाए हैं, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है. नई शिक्षा नीति के तहत ‘द्वितीय परीक्षा’ का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत ऐसे छात्र मई-जून में पूरक परीक्षा दे सकेंगे." उन्होंने स्पष्ट किया कि इस व्यवस्था से बच्चों का एक साल खराब नहीं होगा और वे अपनी कमजोरियों को सुधारकर उसी सत्र में अगली कक्षा में प्रवेश ले सकेंगे.

एक अप्रैल से होगा स्कूलों में प्रवेशोत्सव

शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने आगामी शैक्षणिक सत्र की तैयारियों को लेकर कहा कि "राज्य सरकार 1 अप्रैल से प्रवेशोत्सव अभियान शुरू करेगी. इस अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक बच्चों को स्कूलों से जोड़ना और ड्रॉपआउट दर को कम करना है."

उन्होंने बताया कि "प्रवेश प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, खासकर 5वीं से 6वीं और 8वीं से 9वीं में जाने वाले छात्रों के लिए है. सरकार का लक्ष्य है कि अप्रैल के पहले सप्ताह तक सभी विद्यार्थियों को किताबें, सिलेबस और आवश्यक शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध करा दी जाए, ताकि पढ़ाई बिना बाधा के शुरू हो सके."