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पंप ऑपरेटर के घर से निकला टॉपर, श्लोक के साइंस स्ट्रीम में 98.6 प्रतिशत, बोला-कलेक्टर बनूंगा

सीहोर: कहते हैं मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प से बड़ी से बड़ी बाधा को भी पार किया जा सकता है. कुछ ऐसा ही कर दिखाया है सीहोर के श्लोक प्रजापति ने. पंप ऑपरेटर के बेटे श्लोक प्रजापति ने एमपी बोर्ड की कक्षा 12वीं में मैथ्स साइंस सब्जेक्ट में 98.6 प्रतिशत लाकर पूरे प्रदेश में टॉप किया है. उन्होंने 500 में से 493 अंक हासिल कर अपने परिवार, जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है. श्लोक के मैथ्स और केमिस्ट्री में 100 में से 100, फिजिक्स और इंग्लिश में 99 और हिंदी में 95 नंबर आए हैं. श्लोक सीहोर के नूतन हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं.

मध्यम वर्गीय परिवार के छात्र श्लोक ने कक्षा 10 वीं में पूरे प्रदेश में 7वां स्थान प्राप्त किया था. श्लोक के पिता विनोद प्रजापति हाउसिंग बोर्ड में पंप ऑपरेटर हैं. लेकिन उन्होंने कम संसाधनों के बावजूद श्लोक की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी. श्योक की सफलता पर परिवार में खुशी का माहौल है. श्लोक का लक्ष्य आईएएस बनकर देश की सेवा करना है. श्लोक ने ETV भारत से फोन पर खास बातचीत की. उन्होंने पढ़ाई की स्ट्रेटजी, डेली स्टडी, अपने शौक और भविष्य को लेकर बातें शेयर की. आईए जानते हैं टॉपर के बारे में.

सीहोर के पंप ऑपरेटर के बेटे ने मनवाया प्रतिभा का लोहा (ETV Bharat)

सवाल: सबसे पहले श्लोक आपको पूरे एमपी में मैथ्स साइंस में टॉप करने पर बहुत-बहुत बधाई. 98.6% लाकर प्रदेश में टॉप किया है तो कैसा महसूस हो रहा है?

जवाब: बहुत खुशी हो रही है. जैसे ही रिजल्ट आया तो एक पल के लिए यकीन ही नहीं हुआ कि मैंने एमपी में टॉप किया है. जब से स्कूल लगे मैं डेली स्कूल जाता था, कभी क्लास मिस नहीं करता था. रोजाना 4 घंटे सेल्फ स्टडी करता था. मैंने शुरु से मेहनत की इसलिए एग्जाम के टाइम ज्यादा लोड नहीं लिया, हां परीक्षा के दो महीने पहले पढ़ाई का टाइम थोड़ा बढ़ा दिया था. मैंने खुद पर भरोसा रखा और आज नतीजा सबके सामने है.

श्लोक के मैथ्स स्ट्रीम में आए 98.6 अंक (ETV Bharat)

सवाल: अपनी इस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? परिवार ने आपको कैसे सपोर्ट किया?

जवाब: सबसे ज्यादा मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट रहा, मेरी मेहनत का उन्हीं को क्रेडिट जाता है. इसके अलावा टीचर्स का भी बहुत सपोर्ट रहा. मैंने शुरु से ही टीचर्स के दिए नोट्स को फॉलो किया था.

सवाल: क्या आपने कोचिंग ली या सेल्फ-स्टडी पर ज्यादा फोकस किया? मैथ्स में इतनी शानदार पकड़ बनाने के लिए आपने क्या खास किया?

जवाब: मैं स्कूल जाता था और सेल्फ स्टडी करता था. मेरे सर कहते थे प्रैक्टिस ही सबसे जरूरी है. इसलिए मैं जो पढ़ाई करता था उसकी खूब प्रैक्टिस करता था. मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैथ्स में मेरी कमांड अच्छी है, इसलिए कोई खास प्लानिंग नहीं करना पड़ी.