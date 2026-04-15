MP BOARD 12th RESULT : आर्ट्स सबजेक्ट्स में छतरपुर के आकाश अहिरवार प्रदेश में अव्वल
छतरपुर जिले का मध्य प्रदेश बोर्ड के 10वीं व 12वीं का रिजल्ट इस साल बेहतर. प्रदेश की मेरिट में कुल 39 छात्र-छात्राओं ने जगह बनाई.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 15, 2026 at 4:21 PM IST
छतरपुर : छतरपुर जिले के छात्रों से साबित कर दिया कि सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बीच पढ़ाई करके भी खासी सफलता पाई जा सकती है. मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा में छतरपुर के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश भर में जिले का नाम रोशन किया है. कक्षा 10वीं और 12वीं की मेरिट सूची में कुल 39 छात्र-छात्राओं ने जगह बनाई है, जिसमें 10वीं के 20 और 12वीं के 19 विद्यार्थी शामिल हैं.
अधिकांश टॉपर्स सरकारी स्कूलों के
खास बात यह है कि इनमें से अधिकांश छात्र शासकीय विद्यालयों से हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से यह उपलब्धि हासिल की है. कक्षा 10वीं की बात करें तो नमन पटेल ने 496 अंक हासिल कर प्रदेश में चौथा स्थान प्राप्त किया. आयुषि तिवारी ने 495 अंक के साथ 5वां स्थान हासिल किया. 494 अंकों के साथ निहारिका सेन, सुहाना चौरसिया और संजना राजपूत ने छठा स्थान प्राप्त किया.
आकाश अहिरवार के 500 में से 489 नंबर
छतरपुर के शासकीय उत्क्रष्ट माध्यमिक विद्यालय के 12वीं क्लास के छात्र आकाश अहिरवार ने कला समूह में प्रदेश में पहला प्रथम हासिल किया है. 500 अंक में से आकाश अहिरवार ने 489 अंक हासिल किए. छतरपुर के शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाली मुस्कान रावत ने दूसरा स्थान पाया है. शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय की आकांक्षा मिश्रा ने 12 क्लास में 500 में से 478 अंक हासिल किये हैं. मैथ में 100 में से 100 अंक पाए हैं.
मुस्कान रावत का प्रदेश में दूसरा स्थान
छतरपुर में कक्षा 12वीं का रिजल्ट आते ही निवारी गांव की रहने वाली मुस्कान रावत के घर खुशियों का ठिकाना नही रहा. बेटी मुस्कान ने कला संकाय में पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल कर माता-पिता का मान बढ़ाया है. मुस्कान की इस उपलब्धि से उसका फूलमाला पहनाकर और मिठाई खिलाकर बधाई दी गई. मुस्कान रावत ने छतरपुर के उत्कृष्ट स्कूल में पढ़कर 488 अंक हासिल किए हैं.
10वीं में नमन पटेल का प्रदेश में चौथा नंबर
कक्षा दसवीं में शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले नमन पटेल ने प्रदेश में चौथा स्थान पाया है. इन सभी छात्रों ने परिस्थितियों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया. सीमित सुविधाओं और कई बार बिजली-पानी जैसी समस्याओं के बीच भी उन्होंने पढ़ाई जारी रखी. देर रात तक पढ़ना, नियमित अनुशासन और आत्मविश्वास यही सफलता का मंत्र के साथ आज सभी बच्चों ने जिले सहित प्रदेश का नाम रोशन किया है.
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रिजल्ट से छतरपुर कलेक्टर गदगद
छतरपुर की 12 वीं की छात्रा आकांक्षा मिश्रा ने बताया "पूरे परिवार का बहुत सहयोग रहा. सुबह, शाम ओर रात को भी पढ़ाई करती थी. अब MPPSC की तैयारी करना है." छतरपुर कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने सभी बच्चों को बधाई दी है और कहा "पिछली बार की अपेक्षा इस बार 12वीं क्लास में परिणाम 76 प्रतिशत रहा है जो 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है."