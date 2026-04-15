झोपड़ी में रहने वाली चांदनी ने एमपी बोर्ड में किया टॉप, कई घंटे पढ़ाई करने वाली खुशी ने मारी बाजी

झोपड़ी में रहने वाली चांदनी ने एमपी बोर्ड में किया टॉप, कई घंटे पढ़ाई करने वाली खुशी ने मारी बाजी
भोपाल की खुशी राय और चांदनी विश्वकर्मा ने एमपी बोर्ड में किया टॉप, 12वीं क्लास के कॉमर्स संकाय में हासिल किए 494 अंक.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 15, 2026 at 5:33 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल का रिजल्ट बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जारी कर दिया है. कक्षा 12वीं का रिजल्ट इस बार 76.01 प्रतिशत रहा, जो बीते 16 सालों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. वहीं 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 73.42 प्रतिशत विद्यार्थी सफल हुए. इस वर्ष घोषित हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल के परीक्षा परिणाम में बच्चों की के संघर्ष और समर्पण की भी ऐसी कहानियां सामने आई हैं, जिसने लोगों को भावुक और प्रेरित कर दिया. एक ओर झोपड़ी में रहने वाली चांदनी विश्वकर्मा ने अभावों को पीछे छोड़ते हुए कक्षा 12वीं में टॉप किया, तो दूसरी ओर खुशी राय ने कई घंटे की कठिन पढ़ाई से स्टेट टॉपर बनकर मेहनत की नई मिसाल पेश की.
कारपेंटर की बेटी, झोपड़ी में रहकर किया टाप
भोपाल के नीलबड़ स्थित साधारण बस्ती में रहने वाली चांदनी विश्वकर्मा ने वह कर दिखाया, जो बड़े संसाधनों वाले छात्र भी नहीं कर पाते. चांदनी ने कक्षा 12वीं के कॉमर्स समूह में 500 में से 494 अंक हासिल कर प्रदेश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया. चांदनी का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है. पिता कारपेंटर का काम करते हैं और मां स्कूल में सफाई का कार्य कर घर चलाने में सहयोग करती हैं. सीमित साधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद चांदनी ने पढ़ाई को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया.
सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल बनना चाहती हैं चांदनी
चांदनी ने बताया कि, ''उनके पास न तो महंगे कोचिंग संसाधन थे और न ही पढ़ाई के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं. लेकिन उन्होंने कभी इन चीजों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया. दिन-रात की मेहनत, आत्मविश्वास और परिवार का सहयोग ही उनकी सबसे बड़ी ताकत रहे.'' उन्होंने बताया कि, ''अपने समय का बेहतर प्रबंधन कर हर विषय को गंभीरता से पढ़ा. उनका सपना भारतीय सेना में अधिकारी बनना है. वे लेफ्टिनेंट कर्नल बनकर देश की सेवा करना चाहती हैं.''
18-20 घंटे की पढ़ाई ने बनाया स्टेट टॉपर
सुभाष एक्सीलेंस स्कूल की छात्रा खुशी राय ने भी कॉमर्स समूह में 500 में से 494 अंक अर्जित किए हैं. इसके लिए उन्होंने प्रतिदिन कई घंटे पढ़ाई की और खुद को सोशल मीडिया से दूर रखा. खुशी ने बताया कि, ''उनका लक्ष्य पहले से तय था. उन्होंने हर विषय के लिए अलग रणनीति बनाई थी और उसी के अनुसार पढ़ाई की. रिजल्ट से पहले वे बेहद नर्वस थीं, लेकिन परिणाम आने के बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. खुशी के अनुसार उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण उनका स्पष्ट लक्ष्य और समय का सही उपयोग रहा. उन्होंने हर विषय के लिए अलग दिन और समय निर्धारित किया था.''
- पंप ऑपरेटर के घर से निकला टॉपर, श्लोक के साइंस स्ट्रीम में 98.6 प्रतिशत, बोला-कलेक्टर बनूंगा
- MP BOARD 12th RESULT : आर्ट्स सबजेक्ट्स में छतरपुर के आकाश अहिरवार प्रदेश में अव्वल
- पन्ना की गजब प्रतिभा, 10वीं में मध्य प्रदेश में किया टॉप, 4 सब्जेक्ट में पूरे 100
मेरिट में आने की खाई थी कसम
खुशी की मां विमला राय ने बेटी की सफलता पर भावुक होते हुए बताया कि, ''रिजल्ट से पहले घर में तनाव का माहौल था. खुशी पूरी रात सो नहीं पाई और बेचेनी में घर के अंदर-बाहर टहलती रही. जैसे ही कोचिंग शिक्षक का फोन आया और उन्होंने बताया कि, ''खुशी ने टॉप किया है, पूरे परिवार की आंखों में खुशी के आंसू आ गए.'' मां ने कहा कि, ''उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है. खुशी के 10वीं कक्षा में एक विषय में 98 की जगह 94 नंबर आए, इससे वह काफी परेशान हुई और उसने कसम खाते हुए कहा- मम्मी अब कक्षा 12वीं टॉप करना है.''
पिता बोले, मेहनत ही बेटी की पहचान
खुशी के पिता दुर्गा प्रसाद राय ने बताया कि, ''उनकी बेटी बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल रही है. परीक्षा के दौरान उसने 18 घंटे तक भी पढ़ाई की.'' उन्होंने बताया कि, ''जब उन्हें टॉप करने की खबर मिली, तो पहले विश्वास नहीं हुआ. लेकिन जब पुष्टि हुई, तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए.'' उन्होंने कहा कि, ''हर माता-पिता को अपनी बेटियों को आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए.''