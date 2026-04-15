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मध्य प्रदेश के छोटे शहरों के स्टूडेंट की लंबी छलांग, कहीं किसान तो कहीं मजदूर के बेटा-बेटी बने बोर्ड एग्जाम टॉपर

मध्य प्रदेश के बोर्ड एग्जाम में छोटे शहरों के छात्र-छात्राओं ने टॉप टेन में बनाई जगह. शहडोल, श्योपुर और सतना के स्टूडेंट्स ने मारी बाजी.

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शहडोल, श्योपुर और सतना के स्टूडेंट्स ने मारी बाजी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 15, 2026 at 6:42 PM IST

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शहडोल/श्योपुर/सतना: मध्य प्रदेश में कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं. जिसमें कई छात्रों ने कमाल कर दिखाया है. शहडोल जिले से भी कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों की मेहनत रंग लाई है. इस बार कक्षा 10वीं में शहडोल के छात्र योगेन्द्र सिंह परमार ने प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया है.

श्योपुर के विजयपुर के छात्र और छात्रा ने प्रदेश की टॉप 10 सूची में जगह बनाई है. सतना की बात करें तो रामपुर बाघेलान के किसान की बेटी ने 12वीं कक्षा के गणित संकाय में चौथा स्थान प्राप्त किया है.

शहडोल के योगेन्द्र ने कक्षा 10वीं की मेरिट सूची में हासिल किया तीसरा स्थान (ETV Bharat)

योगेन्द्र ने कक्षा 10वीं की मेरिट सूची में हासिल किया तीसरा स्थान

शहडोल के ब्यौहारी के रहने वाले योगेंद्र सिंह परमार के परिवार में खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि योगेंद्र सिंह परमार ने कक्षा दसवीं की मेरिट सूची में प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया है. योगेंद्र सिंह परमार ब्यौहारी के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एक्सीलेंस स्कूल में पढ़ते हैं. उन्होंने कक्षा दसवीं की परीक्षा में 500 में से 497 अंक हासिल कर अपने परिवार और स्कूल का नाम रोशन किया.

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शहडोल के योगेन्द्र सिंह परमार ने 10वीं में प्रदेश में तीसरा स्थान (ETV Bharat)

योगेंद्र के माता-पिता का कहना है कि योगेंद्र ने सीमित संसाधनों के बाद भी पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित किया. यह उसकी मेहनत का ही नतीजा है कि वो इतने अंक हासिल कर सका. योगेंद्र ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और शिक्षकों को दिया है.

श्योपुर के अमित कुशवाह ने 10वीं और संजना धाकड़ ने 12वीं में किया टॉप

श्योपुर जिले के विजयपुर के छात्र और छात्रा ने प्रदेश की टॉप 10 सूची में स्थान प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है. 10वीं क्लास में अमित कुशवाह ने नौवां स्थान प्राप्त कर 98.2 अंक प्राप्त किए हैं. इसके अलावा 12वीं क्लास में पढ़ने वाली संजना धाकड़ ने 96.6 अंक प्राप्त कर दसवां स्थान प्राप्त किया है. दोनों ही परिवार के सदस्यों में खुशी की लहर है.

श्योपुर के अमित कुशवाह ने 10वीं और संजना धाकड़ ने 12वीं में किया टॉप (ETV Bharat)

अमित कुशवाहा ने 10वीं में नौंवा स्थान किया हासिल

विजयपुर के 10वीं क्लास में अमित कुशवाह ने नौवां स्थान प्राप्त किया है. अमित के पिता पंचम कुशवाह मजदूर हैं. उन्होंने मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया. जिसका परिणाम आज उनके सामने देखने को मिला कि उनके बेटे ने प्रदेश की टॉप टेन सूची में स्थान बनाया है. अमित कुशवाह ने इसका श्रेय माता-पिता और शिक्षकों को दिया है.

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श्योपुर के अमित कुशवाह ने 10वीं और संजना धाकड़ ने 12वीं में किया टॉप (ETV Bharat)

संजना धाकड़ ने 12वीं की टॉप टेन में 10वां स्थान किया हासिल

संजना धाकड़ ने 12वीं क्लास में विज्ञान संकाय से टॉप टेन की सूची में 10वां स्थान हासिल किया है. संजना को 483 नंबर हासिल हुए हैं. संजना के पिता सरकारी शिक्षक है. संजना ने बताया कि मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई कि प्रदेश की टॉप टेन सूची में मेरा नाम आया है. मैं नार्कोटिक्स विभाग में नौकरी करना चाहती हूं.

सतना की रेशु मिश्रा ने 12वीं की टॉप टेन में चौथा स्थान किया हासिल (ETV Bharat)

सतना की रेशु मिश्रा ने 12वीं की टॉप टेन में चौथा स्थान किया हासिल

सतना के रामपुर बाघेलान के छोटे से गांव सतरी की रेशु मिश्रा ने विज्ञान संकाय में 12वीं की टॉप टेन सूची में चौथा स्थान प्राप्त किया. रेशु को 500 में 489 अंक मिले हैं. रेशु के पिता रामप्रकाश मिश्रा किसान हैं. बेटी की उपलब्धि पर माता पिता और स्कूल में खुशी का माहौल है. रेशु मिश्रा सतना शहर के सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्रा हैं. विद्यालय प्रबंधन द्वारा रेशु मिश्रा और उसके परिवार को सम्मानित किया गया. रेशु ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और गुरुजनों को दिया है.

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सतना की रेशु मिश्रा ने 10वीं में किया टॉप (ETV Bharat)

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