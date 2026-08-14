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एमपी बोर्ड 2027 के 10th 12th एग्जाम का टाइम टेबल जारी, 17 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं

​17 फरवरी से 12वीं और 24 फरवरी से 10वीं की परीक्षाएं, जून में आयोजित होंगी द्वितीय परीक्षाएं, देखें पूरा शेड्यूल. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

MP BOARD 10TH 12TH SCHEDULE 2027
एमपी बोर्ड 2027 के 10th 12th एग्जाम का टाइम टेबल जारी (IANS)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 6:33 AM IST

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​भोपाल : मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने वर्ष 2027 की बोर्ड परीक्षाओं की तिथियों की आधिकारिक घोषणा कर दी है. मंडल द्वारा जारी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार 10वीं एवं 12वीं की मुख्य परीक्षाएं फरवरी 2027 से शुरू होंगी. इस बार बोर्ड ने मुख्य परीक्षा के साथ-साथ द्वितीय परीक्षा का टाइम टेबल भी एक साथ जारी कर दिया है. विद्यार्थी एमपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.mpbse.nic.in पर जाकर पूरा टाइम टेबल देख और डाउनलोड कर सकते हैं.

​17 फरवरी से 12वीं और 24 फरवरी से 10वीं की परीक्षाएं

​जारी समय सारणी के अनुसार हायर सेकंडरी यानी कक्षा 12वीं की मुख्य परीक्षाएं 17 फरवरी 2027 से शुरू होकर 19 मार्च 2027 तक चलेंगी. वहीं, 12वीं का पहला पेपर बायोटेक्नोलाजी, गायन वादन और तबला पखावाज का होगा. जबकि हाई स्कूल यानी कक्षा 10वीं की मुख्य परीक्षाएं 24 फरवरी 2027 से शुरू होकर 18 मार्च 2027 को समाप्त होंगी. 10वीं का पहला पेपर मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, चित्रकला आदि विषयों का रहेगा.

​सुबह 9 से 12 बजे तक रहेगा परीक्षा का समय

सभी मुख्य व द्वितीय परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे की पाली में आयोजित की जाएंगी. मंडल ने छात्रों की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं. इसके अनुसार सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर सुबह 8 बजे तक उपस्थित होना अनिवार्य होगा. परीक्षा कक्ष में सुबह 8:30 बजे के बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा. इसके अलावा प्रश्न-पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट सुबह 8:45 बजे से और आंसर शीट के लिए 5 मिनट सुबह 8:55 बजे से अतिरिक्त समय दिया जाएगा.

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बोर्ड ने जारी किया दोनों परीक्षाओं का टाइम टेबल (Etv Bharat)

​प्रायोगिक परीक्षाओं की तिथियां भी जारी

​नियमित और स्वाध्यायी छात्रों की प्रायोगिक परीक्षाएं आवंटित परीक्षा केंद्रों पर ही आयोजित की जाएंगी. मुख्य परीक्षा के लिए प्रायोगिक परीक्षाएं 1 फरवरी 2027 से 19 मार्च 2027 के मध्य आयोजित की जाएंगी. वहीं, प्रायोगिक परीक्षा की सटीक तिथियां जानने के लिए छात्रों को अपने संबंधित स्कूल के प्राचार्य या केंद्र अध्यक्ष से संपर्क बनाए रखने की सलाह दी गई है.

जून में आयोजित होंगी द्वितीय परीक्षाएं

​एमपी बोर्ड ने 2027 सत्र के लिए द्वितीय परीक्षा का शेड्यूल भी स्पष्ट कर दिया है. इसके तहत कक्षा 10वीं की द्वितीय परीक्षा 15 जून 2027 से 30 जून 2027 तक आयोजित होगी. वहीं, कक्षा 12वीं की द्वितीय परीक्षा 11 जून 2027 से 30 जून 2027 के मध्य कराई जाएगी. द्वितीय परीक्षा की प्रायोगिक परीक्षाएं 11 जून से 30 जून 2027 के बीच आयोजित होंगी.

​10वीं मुख्य परीक्षा का प्रमुख टाइम टेबल

  • ​24 फरवरी 2027 (बुधवार) - मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, पेंटिंग, कंप्यूटर आदि.
  • ​25 फरवरी 2027 (गुरुवार) - नेशनल स्किल क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क के सभी विषय
  • ​27 फरवरी 2027 (शनिवार) - उर्दू.
  • ​02 मार्च 2027 (मंगलवार) - हिंदी.
  • ​5 मार्च 2027 (शुक्रवार) - गणित
  • ​9 मार्च 2027 (मंगलवार) - अंग्रेजी.
  • ​12 मार्च 2027 (शुक्रवार) - संस्कृत.
  • ​15 मार्च 2027 (सोमवार) - विज्ञान.
  • 18 मार्च 2027 (गुरुवार) - सामाजिक विज्ञान.

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12वीं मुख्य परीक्षा का प्रमुख टाइम टेबल

  • ​17 फरवरी 2027 (बुधवार) - बायोटेक्नोलाजी, संगीत.
  • 20 फरवरी 2027 (शनिवार) - संस्कृत.
  • ​23 फरवरी 2027 (मंगलवार) - हिंदी.
  • ​26 फरवरी 2027 (शुक्रवार) - अंग्रेजी.
  • ​04 मार्च 2027 (गुरुवार) - भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, एनिमल हस्बेंड्री आदि.
  • ​8 मार्च 2027 (सोमवार) - जीव विज्ञान.
  • ​11 मार्च 2027 (गुरुवार) - राजनीति शास्त्र.
  • ​13 मार्च 2027 (शनिवार) - रसायन शास्त्र, इतिहास, बिजनेस स्टडीज.
  • 16 मार्च 2027 (मंगलवार) - गणित.
  • ​17 मार्च 2027 (बुधवार) - कृषि, गृह विज्ञान, अकाउंटेंसी.
  • 19 मार्च 2027 (शुक्रवार) - भूगोल, क्राप प्रोडक्शन, शरीर रचना विज्ञान.

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