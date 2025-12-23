ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश बोर्ड की पुख्ता तैयारी, 10वीं-12वीं परीक्षा में परिंदे भी नहीं मार पाएंगे पर

मध्य प्रदेश के 3,856 केंद्रों पर होगी 10-12वीं बोर्ड परीक्षा, 488 परीक्षा केंद्रों पर रहेगी चील जैसी नजर, मोबाइल एप से होगी निगरानी

MP BOARD 10TH 12TH EXAMS DATE
मध्य प्रदेश बोर्ड की पुख्ता तैयारी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 23, 2025 at 2:00 PM IST

|

Updated : December 23, 2025 at 3:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10-12वीं की बोर्ड परीक्षा का आयोजन 25 फरवरी 2026 से किया जाएगा. इसके लिए एमपी बोर्ड पर परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी गई है. इसके तहत आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए प्रदेश में 3856 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इनमें 488 परीक्षा केंद्रों को संवेदनशील और अतिसंवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है.

संवेदनशील-अतिसंवेदनशील परीक्षा केंद्रों की संख्या घटी

पिछले साल 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षा प्रदेश में करीब 17 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे. इनके लिए प्रदेश में 3887 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे. इनमें 562 परीक्षा केंद्रों को संवदनेशील और अतिसंवदेनशील की श्रेणी में शामिल किया गया था. जबकि इस बार एमपी बोर्ड की परीक्षा में 16 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे. इनके लिए 3,856 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. जबकि इस बार 488 परीक्षा केंद्रों को संवदेनशील और अतिसंवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है. इन परीक्षा केंद्रों पर विशेष नजर रखी जाएगी.

परीक्षा केंद्र में मिला मोबाइल तो कर्मचारियों पर जुर्माना

इस बार नकल प्रकरण और प्रश्नपत्र (Question paper) बहुप्रसारित होने से बचाने के लिए मंडल कई एहतियात बरत रहा है. परीक्षा के दौरान मोबाइल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है, ताकि प्रश्नपत्र सर्कुलेट ना हो पाए. इसके लिए इस बार केंद्राध्यक्ष से लेकर कोई भी कर्मचारी अगर मोबाइल परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाता है, तो जुर्माना लगाया जाएगा.

मोबाइल एप से होगी निगरानी

सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्यवेक्षक तैनात रहेंगे. इनकी ड्यूटी प्रश्न पत्र खुलने से लेकर उत्तर पुस्तिका (Answer Sheet) के पैंकिंग कर बंडल समन्वयक केंद्रों तक पहुंचाने तक की होगी. इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी मंडल द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से की जाएगी और पर्यवेक्षकों की उपस्थिति की ऑनलाइन ट्रैकिंग होगी. संवेदनशील केंद्रों पर विशेष उड़नदस्ता टीमें तैनात रहेंगी. इसके साथ ही मैथ्स, अंग्रेजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे जरूरी सब्जेक्टों की परीक्षा के दौरान केंद्रों पर वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी.

परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी लगाने का काम शुरू

परीक्षा नियंत्रक बलवंत वर्मा ने बताया कि "किस जिले में कितने केंद्र बनाए गए हैं, इसकी सूची संबंधित जिलों के कलेक्टरों को जिलावार भेजी गई है. माध्यमिक शिक्षा मंडल का कहना है कि जो केंद्र निर्धारित किए गए हैं. उसकी मुख्यालय स्तर से भी अभी समीक्षा होगी, क्योंकि मापदंडों के अनुसार जिन स्कूलों में केंद्र बनाए गए हैं. वहां पर विद्यार्थियों की सुविधा और सुरक्षा के हिसाब से सभी व्यवस्थाएं जरूरी है.

इसके लिए कलेक्टर अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार उड़नदस्तों का गठन और पुलिस कर्मियों को तैनात करेंगे. प्रारंमिभक तौर पर परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी. जनवरी में यह काम कम्प्लीट कर दिया जाएगा. इसके लिए कलेक्टरी को राशि भी जारी की जा रही है."

Last Updated : December 23, 2025 at 3:35 PM IST

TAGGED:

MP BOARD 10TH 12TH EXAM 25 FEBRUARY
MP BOARD EXAM MOBILE APP MONITOR
MP BOARD 10TH 12TH STUDENTS
MP BOARD EXAM SENSITIVE CENTERS
MP BOARD 10TH 12TH EXAMS DATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.