CCTV, ट्रिपल लॉक और 24 घंटे पहरा, एमपी बोर्ड पेपर की सुरक्षा ऐसी परिंदा भी न मार सकेगा पर

बेहद सीक्रेट होती है प्रश्न पत्र पहुंचाने की प्रक्रिया बोर्ड परीक्षा 10वीं-12वीं में एमपी बोर्ड को सबसे बड़ी चिंता पेपर लीक होने और नकल को लेकर रहती है. इसलिए हर साल एमपी बोर्ड और प्रशासन मिलकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था अपनाते हैं, हर कदम को फूंक-फूंककर रखते हैं. बोर्ड परीक्षाओं के पेपर सेट करने से लेकर छपने और परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने की प्रक्रिया बेहद सीक्रेट रखी जाती है. प्रश्नपत्रों को सुरक्षित रखने और सुरक्षित स्थान से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए बोर्ड कई कड़े सुरक्षा उपाय अपनाते हैं. ताकि पेपर लीक होने और किसी भी तरह के फ्रॉड से बचा जा सके.

छतरपुर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 में स्ट्रांग रूम बनाया गया है जिसमें प्रश्नपत्रों को रखवाया गया. यहां सीसीटीवी एवं 24 घंटे सुरक्षा गार्ड की तैनाती रहेगी. आखिर क्यों बोर्ड एग्जाम के पेपर को सेफ हाउस में रखा जाता है. पर्चा लीक होने से बचाने के लिए एमपी बोर्ड क्या-क्या तैयारियां करता है? आईए जानते हैं इस आर्टिकल में.

भोपाल: मध्य प्रदेश में फरवरी में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी. परीक्षा में पेपर लीक और नकल न हो इसके लिए स्कूल शिक्षा मंडल ने खास तैयारियां अभी से शुरु कर दी हैं. प्रदेश में 3856 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. परीक्षा केंद्रों पर समय से छात्रों को पहुंचना होगा. इसके अलावा क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं ताकि नकल और पेपर लीक जैसी घटनाओं से बचा जा सके. प्रश्न पत्र भी जिलों में पहुंचना शुरु हो गए हैं. बुधवार को शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा हाई स्कूल एवं हायर सेकेंड्री स्कूल की परीक्षा के प्रश्न पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच छतरपुर भेजे गए हैं.

कड़ी निगरानी में स्ट्रांग रूम में रखे जाते हैं पेपर

सबसे पहले बोर्ड परीक्षा के पेपरों को कड़ी सुरक्षा के बीच बोर्ड के कंट्रोल रूम या स्ट्रांग रूम में लाया जाता है. यहां अधिकारियों की मौजूदगी में पेपर्स को सील किया जाता है. यही नहीं इन स्ट्रांग रूम में तिजोरी भी लगाई जाती है, जिन पर ट्रिपल लॉक लगाए जाते हैं. ताकि पेपर पर परिंदा भी पर न मार सके. इसके अलावा पेपर्स की CCTV कैमरों से 24 घंटे निगरानी की जाती है. सुरक्षा कर्मियों की भी 24 घंटे ड्यूटी लगाई जाती है. कुछ बोर्ड परीक्षा केंद्रों तक लाइव रिकॉर्डिंग की व्यवस्था भी करते हैं. जिससे पेपर खोलने–सील करने का हर सीन रिकॉर्ड हो सके.

पर्चा लीक होने से बचाने प्रशासन की तैयारी

बोर्ड परीक्षाओं का पेपर लीक होने से बचाने के लिए प्रशासन और एमपी बोर्ड पहले से ही कई स्तरों पर सख्त तैयारियां करता है. प्रश्नपत्रों को गोपनीय तरीके से तैयार कर उन्हें स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है, जहां 24 घंटे CCTV निगरानी रहती है. पेपर के भंडारण, परिवहन और वितरण की पूरी प्रक्रिया तय SOP (Standard Operating Procedure) के अनुसार होती है, जिसमें कई अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाती है.

पर्चा लीक होने से बचाने प्रशासन की तैयारी (ETV Bharat)

सोशल मीडिया पर निगरानी

परीक्षा केंद्रों तक प्रश्नपत्र पुलिस सुरक्षा में सीलबंद बॉक्स के जरिए भेजे जाते हैं. एग्जाम सेंटर्स पर भी समय से पहले पैकेट खोलना सख्त मना होता है. इसके अलावा फ्लाइंग स्क्वॉड, यूनिक सीरियल नंबर, वॉटरमार्क जैसे तकनीकी उपाय से पेपर को ट्रैक करने की व्यवस्था की जाती है. इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जाती है, ताकि को पेपर लीक को लेकर कोई अफवाह न फेल सके. परीक्षा के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी नियम भी तय किए गए हैं.

फरवरी से परीक्षाएं, 3856 परीक्षा केंद्र बनाए

एमपी बोर्ड की 10 वीं परीक्षा का आयोजन 13 फरवरी और 12वीं क्लास की परीक्षा का 10 फरवरी 2026 से आयोजित होंगी. बोर्ड परीक्षा के लिए प्रदेश में 3856 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इनमें 488 परीक्षा केंद्रों को संवेदनशील और अतिसंवेदनशील की कैटेगरी में रखा गया है. इन परीक्षा केंद्रों पर विशेष नजर रखी जाएगी. इस बार एमपी बोर्ड की परीक्षा में 16 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे.

प्रश्न पत्र लेकर छतरपुर पहुंचा ट्रक (ETV Bharat)

प्रश्न पत्र लेकर छतरपुर पहुंचा ट्रक

मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षा शुरू होने से पहले 10वीं और 12वीं के लिए प्रश्नपत्रों को कड़ी सुरक्षा और गोपनीयता के साथ छतरपुर ट्रक द्वारा भेजा गया है. परीक्षा में पेपर लीक रोकने के लिए MP बोर्ड में डबल पैकिंग और ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए भेजने वाले ट्रक पर GPS लगवाया गया है. जैसे ही प्रश्नपत्रों का ट्रक छतरपुर पहुंचा जिला CEO और शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे. जांच करने पर अलग अलग विषयों के प्रश्न पत्र के 796 बॉक्स को अपनी निगरानी में स्ट्रांग रूम में रखवाया.

जिला शिक्षा अधिकारी अरुण शंकर पांडे कहते हैं, ''6 एवं 7 फरवरी को प्रश्न पत्रों को सेंटर वार थानों में रखवाया जाएगा. जहां से प्रश्न पत्रों को केंद्र अध्यक्षों एवं छतरपुर कलेक्टर द्वारा नियुक्त कलेक्टर प्रतिनिधियों की मौजूदगी में स्कूल भेजा जाएगा. कलेक्टर प्रतिनिधि की मौजूदगी में ही परीक्षा सम्पन्न कराने के लिए प्रश्न पत्रों को खोला जाएगा.'' जिला पंचायत सीईओ नमःशिवाय अरजरिया ने बताया, ''10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए नम्बर 1 स्कूल में डबल लॉक बनाया गया है. बोर्ड द्वारा भोपाल से भेजे गए ट्रक को बोर्ड प्रतिनिधि के समक्ष लॉक खोला गया है. 796 बॉक्स विभिन्न विषयों के आये हैं. CCTV और 4 गार्ड 24 घंटे मौजूद रहेंगे.''