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BJYM नेता दिव्यऋषि तिवारी की करंट लगने से मौत का मामला, नगर निगम इंजीनियर पर गिरी गाज

डीबी मॉल के सामने सड़क पार करते समय स्ट्रीट पोल से लगा था करंट, मौके पर हो गई थी दिव्यऋषि तिवारी की मौत, आबिद मुमताज की रिपोर्ट.

Divyarishi Tiwari death case
दिव्यऋषि तिवारी की मौत के मामले में सीएम ने लिया था संज्ञान (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 3, 2026 at 6:59 AM IST

3 Min Read
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भोपाल : राजधानी के एमपी नगर इलाके में बिजली के खंभे में करंट आने से बीजेपी युवा मोर्चा नेता दिव्यऋषि तिवारी की मौत हो गई थी. इस मामले में नगर निगम के इंजीनियर पर गाज गिरी है. भोपाल कलेक्टर की ओर से गठित चार सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर नगर निगम के सहायक यंत्री (विद्युत) सुमित सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट नगर निगम को सौंप दी थी. रिपोर्ट में सामने आए निष्कर्षों के आधार पर निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने सहायक यंत्री (विद्युत) सुमित सिंह के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है, उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है.

Divyarishi tiwari death case
दिव्यऋषि तिवारी (Etv Bharat)

सड़क पार करते वक्त लगा था करंट

दरअसल, पिछले दिनों डीबी मॉल के सामने से शॉपिंग करके निकले भाजयुमो नेता दिव्यऋषि तिवारी जब सड़क पार कर रहे थे, तो बिजली के खंभे में करंट होने की वजह से उनकी मौके पर ही जान चली गई. इस ह्रदय विदारकर घटना के बाद से नगर निगम के बिजली विभाग को लेकर बड़ सवाल खड़े हो गए. मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई की बात कही थी, जिसके बाद भोपाल कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने चार सदस्यीय जांच समिति गठित कर हादसे के कारणों की जांच कराई थी.

Action on Bhopal Municipal Corporation engineer
जांच समिति की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई (Etv Bharat)

जांच समिति की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई

जांच समिति की रिपोर्ट में सामने आए निष्कर्षों के आधार पर निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने सहायक यंत्री (विद्युत) सुमित सिंह के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है. उन्हें सस्पेंड कर दिया गया. नगर निगम की ओर से की गई कार्रवाई को हादसे के बाद सामने आई जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया से जोड़कर देखा जा रहा है. जांच समिति ने घटनास्थल की विद्युत व्यवस्था और संबंधित जिम्मेदारियों से जुड़े बिंदुओं का परीक्षण किया था.

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दिव्यऋषि तिवारी के निवास पहुंचे सीएम (Etv Bharat)

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दिव्यऋषि तिवारी के निवास पहुंचे सीएम

इधर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और विधयाक भगवानदास सबननी ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महामंत्री और अधिवक्ता दिव्यऋषि तिवारी के असमय निधन के बाद उनके निवास पहुंचकर श्रद्धासुमन अर्पित किए और शोकाकुल परिवार जनों से भेंट कर उन्हें सांत्वना दी. दिव्यऋषि तिवारी की मौत के बाद परिजनों और स्थानीय स्तर पर हादसे के लिए जिम्मेदारी तय करने की मांग उठी थी. अब कलेक्टर की जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर नगर निगम ने पहली प्रशासनिक कार्रवाई की है. आग और भी जिम्मेदारों और लापरवाह कर्मचारियों पर गाज गिर सकती है.

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