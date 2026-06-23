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ओरछा में टीम खंडेलवाल की पहली बैठक, 106 सदस्यों की कार्यसमिति में सिर्फ एक मुस्लिम

मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को हुए एक साल, ओरछा में होगी कार्यसमिति की बैठक, 106 सदस्यों में एक मुस्लिम महिला नेता.

MP BJP WORKING COMMITTEE MEETING
ओरछा में टीम खंडेलवाल की पहली बैठक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 8:09 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बतौर एक साल पूरा कर लेने के बाद हेमंत खंडेलवाल अपनी टीम की पहली कार्यसमिति ओरछा में करने जा रहे हैं. 15 जुलाई को ये कार्यसमिति होगी. इसके पहले मंगलवार को प्रदेश कार्यसमिति के साथ स्थाई आमंत्रित और विशेष आमंत्रित सदस्यों की सूची जारी की. 106 सदस्ययी कार्यसमिति सदस्यों में मुख्यमंत्री मोहन यादव के अलावा केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया कैलाश विजयवर्गीय प्रहलाद पटेल शामिल हैं.

बीजेपी की प्रदेश कार्यसमिति 15 जुलाई को ओरछा में

हेमंत खंडेलवाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बन जाने के बाद पार्टी की पहली कार्यसमिति 15 जुलाई को ओरछा में होने जा रही है. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी ने बताया कि "15 जुलाई के आसपास ओरछा में भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की पहली बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया है. भाजपा के मूल सिद्धांतों के अनुरूप सभी चयनित कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक जिम्मेदारियों में सक्रिय भागीदारी देने पर जोर दिया गया है."

एमपी में बीजेपी की प्रदेश कार्यसमिति घोषित (ETV Bharat)

बीजेपी की 106 सदस्यों की कार्यसमिति, ये दिग्गज भी शामिल

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने लंबे इंतजार के बाद आज आखिरकार प्रदेश कार्यसमिति के सदस्यों की सूची जारी कर दी. इस सूची में प्रदेश कार्यसमिति सदस्य के अलावा स्थाई आमंतत्रित सदस्य विशेष आमंत्रित सदस्यों को जगह दी गई है. 106 सदस्यों की कार्यसमिति का गठन किया गया है. प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी ने बताया कि "भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खण्डेलवाल ने पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार प्रदेश कार्यसमिति, स्थायी आमंत्रित एवं विशेष आमंत्रित सदस्यों की सूची जारी की है.

Hemant Khandelwal 1st Meeting
बीजेपी कार्यसमिति की बैठक (ETV Bharat)

पार्टी की प्रदेश कार्यसमिति में 33 प्रतिशत महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया. कार्यसमिति में सभी वर्गों, समाजों और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को शामिल करने का प्रयास किया गया. वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन के लिए विशेष आमंत्रित सदस्यों की अलग सूची भी बनाई गई है. कोठारी ने कहा कि कार्यसमिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है. हालांकि 106 सदस्यीय समिति में केवल एक मुस्लिम महिला को जगह मिल पाई."

सिंधिया समर्थकों के साथ प्रदेश कार्यसमिति में

कहा जा रहा था कि 2020 के बाद से बदली परिस्थितियों में अब कांग्रेस से आए नेताओं के एजस्टमेंट पर बहुत जोर नहीं होगा, लेकिन कार्यसमिति में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को भी जगह मिली है. इनमें मंत्री तुलसी सिलावट के अलावा गोविंद सिंह राजपूत एंडल सिंह क्ंसाना, पूर्व मंत्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ओपीएस भदौरिया गिर्राज दंडौतिया भी शमिल हैं.

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