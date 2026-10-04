हेमंत खंडेलवाल ने SIR को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना, विदेशी ताकतों से मदद लेने का लगाया आरोप
मध्य प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने रविवार को मैहर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही ये बात.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 4:08 PM IST
मैहर: मध्य प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि केरल में SIR के कारण ही कांग्रेस की सरकार बनी है. कांग्रेस विदेशी ताकतों के साथ मिलकर देश के नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित करना चाहती है. इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस को विदेशी ताकतों के साथ मिलकर देश में अधिकार जमाने का आरोप लगाया है. खंडेलवाल रविवार को मैहर दौरे पर कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे. SIR को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान के बाद सियासी बहस तेज होने के आसार हैं.
विदेशी ताकतों से जुड़ाव का अलगया आरोप
सोशल मीडिया पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वह कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस विदेशी ताकतों के इशारों पर देश का अधिकार लेना चाहती है और यदि नहीं तो फिर SIR का विरोध क्यों कर रही है. पूर्व में भी सरकारों ने SIR को अपनाया और उसी की वजह से फर्जी मतदाताओं को देश के बाहर किया गया है.
हेमंत खंडेलवाल आज सुबह मैहर पहुंचे और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. उसके पश्चात खंडेलवाल ने बड़ा अखाड़ा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और फिर मां शारदा के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे. मां शारदा से आशीर्वाद मांगा इसके साथ-साथ कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला.
केरल की जीत को बताया SIR का कमाल
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने मां शारदा के दर्शन करने के बाद कहा कि SIR की वजह से केरल में कांग्रेस की सरकार बनी है. केरल से कई फर्जी मतदाताओं को SIR की मदद से बाहर निकलने का काम किया गया जिसकी बदौलत कांग्रेस की सरकार बन पाई है. इसके बावजूद कांग्रेस द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है और SIR को खत्म करने की मांग की जा रही है.
बयान वायरल होने के बाद मैहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने किया पलटवार
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का बयान आने के बाद मैहर जिले के कांग्रेस जिला अध्यक्ष धर्मेश घई द्वारा पलटवार किया गया है. उन्होंने भाजपा को देश विरोधी बताया. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जब पाकिस्तान से भारत का विवाद हुआ तो आखिर क्या वजह थी कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर भारतीय सेना पाकिस्तान से बिना POK लिए वापस आ गई.