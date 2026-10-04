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हेमंत खंडेलवाल ने SIR को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना, विदेशी ताकतों से मदद लेने का लगाया आरोप

मध्य प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंड खंडेलवाल ( ETV Bharat )

मैहर: मध्य प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि केरल में SIR के कारण ही कांग्रेस की सरकार बनी है. कांग्रेस विदेशी ताकतों के साथ मिलकर देश के नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित करना चाहती है. इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस को विदेशी ताकतों के साथ मिलकर देश में अधिकार जमाने का आरोप लगाया है. खंडेलवाल रविवार को मैहर दौरे पर कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे. SIR को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान के बाद सियासी बहस तेज होने के आसार हैं.