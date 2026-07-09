ETV Bharat / state

ओरछा में बीजेपी की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक, जिलाध्यक्षों से मांगा ये ब्यौरा, ताकीद- नेता कार पूल करके आएं

मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की टीम की पहली बैठक 18 जुलाई से ओरछा में. जिलाध्यक्षों के कामकाज की होगी समीक्षा.

MP BJP State Working Committee meet
ओरछा में होगी बीजेपी की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 9, 2026 at 7:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की टीम की पहली बैठक 18 जुलाई से ओरछा में होने जा रही है. दो दिन की इस बैठक में खंडेलवाल इफेक्ट साफ दिखाई दे रहा है. इस बैठक में बीजेपी संगठन की सबसे मजबूत कड़ी जिलाध्यक्षों के कामकाज की रिव्यू होगी. जिसके लिए उनसे जिले में हुए कार्यक्रमों के साथ मासिक बैठकों का ब्यौरा मांगा गया है.

जिलाध्यक्षों से ये ताकीद की गई है कि अपने जिले में हुई गतिविधियों की कंप्लीट रिपोर्ट लेकर आएं. पहली बार पार्टी की मीटिंग में मितव्ययिता भी देखने को मिली. बैठक में पदाधिकारियों से कार पूलिंग करके ओरछा पहुंचने को कहा गया है.

MP BJP State Working Committee meet
मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल (ETV Bharat)

पूरे एक साल बाद टीम खंडेलवाल की बैठक, ये बड़े बदलाव

मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की 18 और 19 जुलाई को ओरछा में होने जा रही प्रदेश कार्यसमिति की पहली बैठक कई मायनों में अलग होगी. आमतौर पर कार्यसमिति की बैठक में विभिन्न प्रस्तावों के साथ पार्टी के आगामी कार्यक्रम तय होते हैं. लेकिन पार्टी इस कार्यसमिति में जिला स्तर पर होने वाले पार्टी के कार्यक्रमों और गतिविधियों का भी रिव्यू करेगी. इसके लिए जिलाध्यक्षों से कहा गया है कि वे जिले में हुए कार्यक्रमों से जुड़े सारे पत्रक लेकर आएं.

MP BJP State Working Committee meet
ओरछा में होगी बीजेपी की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक (ETV Bharat)

कार पूल करके पहुंचे ताकि गाड़ियां कम हो सकें

प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी की ओर से जारी किए गए पत्र के जरिए ये कहा गया है कि सभी पदाधिकारियों को वाहन साझा करने हैं. कार पूलिंग के लिए कहा गया है, ताकि ओरछा में जरूरत से ज्यादा वाहनों की संख्या ना बढ़े. ओरछा के तीन बड़े होटल और रिसोर्ट में प्रदेश कार्यसमिति के लिए तीन सौ से ज्यादा कमरे बुक किए गए हैं.

दतिया उपचुनाव के साथ राजनीतिक अभियानों पर चर्चा

इस कार्यसमिति के बाद सबसे पहला लक्ष्य दतिया का उपचुनाव है. इस बैठक में प्रदेश बीजेपी के राजनीतिक अभियानों का खाका तो तैयार होगा ही खंडेलवाल की पूरी टीम एक साथ एक मंच पर पहली बार दिखाई देगी. राजनीतिक आर्थिक प्रस्तावों के साथ माना जा रहा है इस कार्यसमिति में पार्टी की महत्वपूर्ण समिति चुनाव और अनुशासन समिति को भी फाइनल किया जा सकता है.

TAGGED:

MADHYA PRADESH NEWS
MP BJP WORKING COMMITTEE ORCHHA
MP BJP STATE WORKING COMMITTEE
MP BJP PRESIDENT HEMANT KHANDELWAL
MP BJP STATE WORKING COMMITTEE MEET

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.