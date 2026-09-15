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लाड़ली बहना के बाद अब लाड़लों को ऑफर, मध्य प्रदेश में बिछने लगी 2028 के लिए जाजम

मध्य प्रदेश में बीजेपी का अब युवाओं पर फोकस, 5 अलग-अलग सब्जेक्ट पर रील बनाने का रखा इनाम, क्या राहुल गांधी के दौरे को साधेंगे मोहन भागवत और नितिन नबीन. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.

MP BJP FOCUS ON YOUTH
लाड़ली बहना के बाद अब लाड़लों को ऑफर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 5:20 PM IST

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भोपाल: क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में अब लाड़ली बहना की जगह अब लाड़ले लाड़लियां लेंगे. क्या 2028 में प्रदेश का वोटिंग ट्रेंड बदलने जा रहा है. चुनाव के करीब सवा दो साल पहले यूथ से बूथ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहे राजनीतिक दलों की दौड़ क्या कह रही है. 2028 के विधानसभा चुनाव तक मध्य प्रदेश में युवा वोटर की तादात 1.41 करोड़ तक पहुंच सकती है. इस जेन ज़ी पर अपनी पकड़ बनाने की होड़ अभी से शुरू हो गई है. 19 सितंबर को राहुल गांधी छात्रों की गूंज के साथ इसी यूथ से रुबरू होंगे.

इसके ठीक बाद मोहन भागवत उज्जैन में 19 सितंबर को युवा धर्म संसद में शामिल होंगे. यूथ सेंट्रिक राजनीतिक दलों के इस सितंबर टॉक की टाइमिंग पर सियासी बवाल खड़ा हो गया है. कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये राहुल गांधी को लेकर इतनी घबराहट है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत तक को मध्य प्रदेश बुलाना पड़ रहा है. उधर बीजेपी की यूथ विंग 5 अलग-अलग सब्जेक्ट पर रील बनाने पर 1 लाख तक के इनाम दे रही है.

नेताओं के दौरे पर कांग्रेस बीजेपी का बयान (ETV Bharat)

अब लाड़ले जेन ज़ी पर नजर, रील पर इनाम की तैयारी

मध्य प्रदेश में 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हार की चाबी क्या नौजवानों के हाथ होगी. 1 करोड़ 41 लाख युवा वोटर के इन चुनाव में शिरकत करने की उम्मीद है और सियासी दलों की निगाह इस वोटर पर है. बीजेपी की यूथ विंग इसी जेन जी के जांचे परखे तरीके रील के सहारे उन तक पहुंचने की तैयारी में हैं. युवा मोर्चे ने पांच अलग-अलग विषयों पर 60 से 90 सेकेण्ड की रील प्रतियोगिताएं इसलिए कर रही है, ताकि इस जेन जी तक पहुंचा जा सके.

बेस्ट रील पर 1 लाख रुपए तक का इनाम भी है. बीजेपी युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर बताते हैं "युवा बढ़ चढ़कर इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं. 18 से 25 वर्ष तक के युवाओं के लिए रील से लेकर स्पीच तक कई तरह की प्रतियोगिताएं हम रख रहे हैं और उसमें उन्हें प्रोत्साहन राशि भी देंगे."

निकाय चुनाव में यूथ की मौजा ही मौजा

उधर निकाय चुनाव में भी बीजेपी 2028 की जमीन तैयार कर रही है. इन चुनाव में पार्टी की रणनीति है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका दिया जाए. पार्षद से लेकर मेयर तक के पद के लिए उम्र की लिमिट तय की जा रही है. पार्टी के विधायक और नेता भगवानदास सबनानी बताते हैं, "कोशिश पूरी इस बात की है कि ज्यादा से ज्यादा युवा जो हैं, उन्हें हम अवसर दें. अभी जिस तरह से राज्यसभा में युवा चेहरे को मौका मिला है. इसी तरह से निकाय चुनाव से लेकर विधानसभा तक युवाओं को पर्याप्त अवसर पार्टी देगी. युवाओं को हर मौके पर पार्टी आगे बढ़ाएगी."

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एमपी के युवाओं पर मोहन यादव का फोकस (ETV Bharat)

राहुल की गूंज और भागवत की युवा संसद, टाइमिंग पर सवाल

इधर राहुल गांधी के 19 सितंबर को छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर देरी से मिली अनुमति के बाद अब प्लान हुए नितिन नबीन और संघ प्रमुख मोहन भागवत के कार्यक्रमों को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है. कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता स्वदेश शर्मा का कहना है कि "ये और कुछ नहीं राहुल गांधी के आने से बीजेपी में बढ़ी घबराहट है. बीजेपी इतनी घबरा गई है कि जिस दौरान राहुल गांधी इंदौर में उसके एन पहले और बाद में अपने नेताओं के कार्यक्रम रख लिए हैं.

संघ प्रमुख मोहन भागवत तो ठीक पहले उज्जैन में धर्म संसद कर रहे हैं. असल में इन लोगों को दहशत है कि युवाओं के बीच राहुल गांधी कितने मजबूत हैं. इन्हें डर है कि नौजवानों जो इन्हें आइना दिखा रहा है. 2028 के मध्य प्रेदश और 2029 के आम चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाएगा."

भागवत की धर्म संसद पहले से तय, नबीन का दौरा प्रस्तावित

उधर बीजेपी की दलील ये है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत का उज्जैन दौरा और 18 सितंबर को हो रही युवा धर्म संसद पहले से तय थी. राहुल गांधी के पहले से मोहन भागवत देश भर में ऐसे आयोजन कर रहे हैं. इसमें उनके साथ कई अन्य बुद्धिजीवी भी शामिल होते हैं. उधर नितिन नबीन के दौरे को लेकर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का कहना है कि " बीजेपी की ओर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का जो कार्यक्रम जारी हुआ है. उसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन 17 एवं 18 सितंबर को मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगे. इस दौरान वे इंदौर और उज्जैन में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे.

17 सितंबर को इंदौर पहुंचेंगे नितिन नबीन

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन 17 सितंबर को दोपहर 1ः45 बजे इंदौर पहुंचेंगे. 1 बजे स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने के बाद इसी दिन इंदौर के गांधी नगर ग्राउंड में स्वामित्व योजना के अंतर्गत नई राज्यव्यापी पंजीयन प्रक्रिया का शुभारंभ करेंगे. 17 सितंबर को ही शाम को पीएम मोदी की सालगिरह पर मनाए जा रहे बीजेपी के सेवा संकल्प अभियान में 'आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम में शामिल होंगे. 18 सितंबर को सुबह भस्माआरती में शामिल होने के साथ 10 बजे पंजाब रवाना हो जाएंगे.

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