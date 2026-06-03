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मध्य प्रदेश में पोस्टर वॉर, बीजेपी ने जीतू पटवारी को बताया 5 फन वाला सांप, कांग्रेस ने दी सलाह

बीजेपी और कांग्रेस के बीच विवाद प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान को लेकर शुरू हुआ. पिछले दिनों सतना में कांग्रेस के युवा संवाद कार्यक्रम में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने "मुख्यमंत्री मोहन यादव को मोहन लाल अभिनंदन यादव बताया. उन्होंने कहा कि मोहन यादव की विदाई का समय आ गया है. उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है." इसका जवाब शुजालपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिया. उन्होंने कहा... "वो कहते हैं कि अभिनंदन यादव... हां हम हैं अभिनंदन लाल... तुम टपोरी लाल, ढपोरशंख... जितने भी नाम रखो, सब तुम पर जाने वाले हैं. सरकार के साथ काम करने के लिए दम चाहिए, बेटा दम... यह तुमको 4 जन्म मिलने वाला नहीं है."

भोपाल : मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के बीच चल रही तीखी बयानबाजी अब पोस्टर वॉर में तब्दील हो रही है. बीजेपी ने जीतू पटवारी को लेकर पोस्टर लगाया है. इसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के सांप के पांच फन दिखाए गए हैं. इसके साथ ही महिलाओं को लेकर दिए गए विवादित बयानों को दिखाया गया है. उधर पोस्टर को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर तीखा पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी को पोस्टर में मुख्यमंत्री मोहन यादव और शिवराज सहित 5 मंत्रियों के चेहरे लगाने की सलाह दी है.

उधर इस जुबानी जंग के बाद बीजेपी नेता अंशुल तिवारी ने एक पोस्टर लगाया. इस पोस्टर में जीतू पटवारी को 5 फन का सांप बताया गया है. इसके साथ महिलाओं को लेकर दिए गए बयानों का उल्लेख किया गया है. पोस्टर को लेकर बीजेपी प्रवक्ता अजय यादव कहते हैं कि "कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा लगातार अमर्यादित बर्ताव किया गया है. पद की गरिमा को गिराते हुए उन्होंने हमेशा महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिए हैं.

उनके नेता हमेशा गालीगलौच की भाषा का उपयोग करते हैं. यदि पोस्टर से कांग्रेस को आपत्ति है तो पार्टी अपने नेता को पद से हटाएं, जिन्होंने अमर्यादित व्यक्ति को पद पर बैठाकर रखा है. यह पोस्टर जीतू पटवारी की सच्चाई दिखाता है."

कांग्रेस ने किया पलटवार

उधर जीतू पटवारी के पोस्ट पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है. कांग्रेस प्रवक्ता राहुल राज कहते हैं कि "प्रदेश में आम जनता महंगाई से परेशान हैं, युवा बेरोजगारी से परेशान है, जनता त्राहिमाम कर रही है, बच्चियां पानी ढूंढने जाती हैं तो डूब कर मर जाती हैं और बीजेपी जीतू पटवारी का पोस्टर लगा रही है. बीजेपी को पांच फन के पोस्टर लगाना है, तो पहला फन मंत्री विश्वास सारंग का लगाए, जिन पर मछली कांड को लेकर आरोप लगे थे.

दूसरा मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का लगाओ जो भागीरथपुरा में दूषित पानी से मौत के मामले में अपशब्दों का उपयोग करते हैं. तीसरा केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का लगाएं जो 45 डिग्री तापमान में प्रदेश का किसान फसल बेचने के लिए लाइन में लगता है और शिवराज अपने खेत में घूमते हैं. चौथा मुख्यमंत्री मोहन यादव का लगाएं बड़ी घटनाओं पर भी कोई एक्शन नहीं लेते और पांचवा फन मंत्री विजय शाह का बीजेपी लगाए जो कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकी की बहन बताता है."