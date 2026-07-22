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राहुल गांधी ने पीएम आवास घेरा तो बीजेपी ने भोपाल में हल्ला बोला, हेमंत खंडेलवाल बोले ये केवल चेतावनी

राहुल गांधी ने पीएम आवास घेरा तो बीजेपी ने भोपाल में हल्ला बोला ( ETV Bharat )

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा, "ये प्रदर्शन कांग्रेस के खिलाफ है, राहुल गांधी ने जिस तरह से पीएम आवास के सामने प्रदर्शन किया. कांग्रेस जो देश में अराजकता का माहौल पैदा कर रही है, कांग्रेस जिसकी लोकतंत्र में कोई रुचि नहीं. विदेश मंचों पर भारत का अपमान करती है और अब पिछले दरवाजे से अराजकता फैलाना चाहती है.

छात्र आंदोलन और राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में एक तरफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है तो बीजेपी ने इसके काउंटर में पीएम आवास पर राहुल गांधी के प्रदर्शन के विरोध में सड़क पर भोपाल में मार्च निकाला. कुल जमा 10 मिनट के मार्च को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा ये सांकेतिक था केवल चेतावनी, कांग्रेस नहीं सुधरी तो इसे शुरुआत समझिए.

भोपाल: उलटी गंगा बहने जैसा मामला था, पिछले 23 साल से मध्य प्रदेश की सत्ता में बनी पार्टी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सड़क पर उतरकर नारे लगा रहे थे. उधर कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथों में फूल लिए खड़े थे.

हेमंत खंडेलवाल बोले-कांग्रेस सुधर गई तो ये फाइनल,वरना अभी ये शुरुआत (ETV Bharat)

आने वाले समय में कांग्रेस नहीं सुधरी तो हर जगह ये प्रदर्शन होंगे. कांग्रेस के सदन में छात्र आंदोलन का मुद्दा नहीं उठाने देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी. इस तरह का तो कोई सवाल नहीं है लेकिन अराजकता फैलाने की देश में अनुमति किसी को नहीं है. कांग्रेस सुधर गई तो ये फाइनल है और नहीं सुधरी तो इसे शुरुआत मान लीजिए."

राहुल गांधी के प्रदर्शन के विरोध में भोपाल में सड़क पर उतरे बीजेपी नेता (ETV Bharat)

पीसीसी मुख्यालय पर गुलाब लिए खड़े रहे कांग्रेसी

भोपाल में सड़क पर सियासत के ऐसे नजारे कम देखने में आते हैं कि जब सत्ताधारी दल सड़क पर प्रदर्शन कर रहा हो और विपक्षी दल कांग्रेस फूल लिए कर रही हो इंतजार. भोपाल में बुधवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर खड़े तमाम कांग्रेसी गुलाब का फूल लिए बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत बाकी प्रदर्शन के लिए आ रहे भाजपाइयों की इसी अंदाज में प्रतीक्षा कर रहे थे. हालांकि उनकी प्रतीक्षा बनी ही रही क्योंकि बैरिकेटिंग तक पहुंचे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, विधायक रामेश्वर शर्मा और भगवानदास सबनानी ने चंद मिनटों के भाषण के बाद कुल दस मिनट के इस प्रदर्शन को खत्म कर दिया.

'बीजेपी के नेताओं को शर्म आना चाहिए'

कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया ने कहा, "हमारे नेता राहुल गांधी मोहब्बत की बात करते हैं. बीजेपी के नेताओं को शर्म आना चाहिए कि देश के बच्चों को पीटा जा रहा है, एक पीढ़ी बर्बाद हो चुकी है और आप पीसीसी मुख्यालय का घेराव करने आ रहे हैं. घेराव तो धर्मेन्द्र प्रधान के घर का करना चाहिए. हम तो फूल लिए गुलाब लिए हुए इंतजार कर रहे हैं. आप हमें मारना चाहते हैं मारिए, पीटते रहिए, हम जनता की आवाज उठाते रहेंगे.

कांग्रेस के खिलाफ भोपाल में बीजेपी का प्रदर्शन (ETV Bharat)

दस मिनट का प्रदर्शन 2 घंटे तक रोड ब्लॉक

कुल 10 मिनट के बीजेपी के इस प्रदर्शन के लिए करीब 2 घंटे तक भोपाल की लिंक रोड नंबर वन की सड़क ब्लॉक कर दी गई थी. पूरी सड़क पर बैरिकेटिंग करके पुलिस ने रास्ता रोक दिया था. प्रदर्शन में तख्तियां लिए हुए चल रहे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने काली तख्तियों पर कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ नारे लिखे हुए थे. वहीं कुछ तख्तियों पर लोकतंत्र की हत्यारी कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लिखे थे.