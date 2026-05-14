मध्य प्रदेश में नप गए बीजेपी नेता, PM मोदी की अपील को किया नजरअंदाज, निकाला काफिला
पीएम मोदी की अपील के बाद मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव ने तुरंत घटाया अपना काफिला,वहीं अपील न मानने वाले नेता पर एमपी बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवार ने की कार्रवाई.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 14, 2026 at 5:01 PM IST
भोपाल: बीजेपी के राज वाले प्रदेशों में मध्य प्रदेश पहला राज्य है. जहां बीजेपी संगठन ने पीएम मोदी की अपील के बावजूद काफिले में रैली निकालने पर एक नेता पर एक्शन हो गया. प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने इस मामले में एक्शन लेते हुए पार्टी के किसान मोर्चे के भिंड जिले के अध्यक्ष की नियुक्ति निरस्त कर दी है. मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल खुद उन नेताओं में से हैं, सांसद विधायक और प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भी जिनके काफिले में केवल एक गाड़ी ही रही है.
पीएम मोदी की अपील के बाद अक्शन, नप गए नेताजी
पीएम मोदी की अपील के बाद भी पहले मध्य प्रदेश में नेताओं के सैकड़ों गाड़ियों के काफिले जब नहीं थमे, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने आखिर एक्शन ले ही लिया. भिंड बीजेपी के नेता जिन्हें हाल ही में किसान मोर्चे के जिलाध्यक्ष की जवाबदारी सौंपी गई थी. उन्हें पार्टी अध्यक्ष ने पद से हटा दिया है. जारी पत्र में कहा गया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि 13 मई को ग्वालियर में सैकड़ों वाहनों के काफिले के साथ भिंड तक किसान मोर्चे की रैली का आयोजन किया गया था.
जो कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ऊर्जा बचत के लिए की गई अपील की अवेहलना है. प्रदेश संगठन ने आपके इस कार्य को गंभीरता से लेते हुए अनुशासनहीनता की श्रेणी में माना है. इसी वजह से प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के निर्देशानुसार भिंड किसान मोर्चे के जिला अध्यक्ष पद से सज्जन सिंह यादव की नियुक्ति निरस्त की जाती है.
पीएम की अपील से पहले बिना कारकेड के चलते हैं खंडेलवाल
दिलचस्प बात ये है कि मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल पीएम मोदी की अपील से काफी पहले से ईंधन और पेट्रोल की बचत कर रहे हैं. वे कारकेड लेकर नहीं चलते ना ही उनकी यात्रा में कोई लंबा चौड़ा काफिला होता है. प्रदेश बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि "पीएम मोदी की अपील के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता और आम जनता पेट्रोल डीजल बचाने में लग गई है. मुझे लगता है कि इससे हजारों लीटर पेट्रोल डीजल बचेगा.
ये पीएम मोदी के आव्हान का असर है. सौभाग्य मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं का ये भी है कि हमें एक ऐसा नेतृत्व मिला है कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भी इस पर तुरंत निर्णय लेते हुए अपने काफिले की गाड़ियां कम की. हेमंत खंडेलवाल तो वो नेता हैं कि चाहे सांसद रहे हों या विधायक या फिर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष उनके काफिले में केवल एक गाड़ी ही होती है. बीजेपी हमेशा मिसाल कायम करती रही है. ऐसे में जो भी कार्यकर्ता इसका उल्लंघन कर रहे हैं, उन पर कार्यवाई हो रही है."
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इन नेताओं पर पीएम मोदी की अपील भी बेअसर
पीएम मोदी की पेट्रोल-डीजल की बचत की अपील के बाद पहली तस्वीरें पाठ्य पुस्तक निगम के नए अध्यक्ष सौभाग्य सिंह की आई थी, जो 700 गाड़ियों के काफिले के साथ शक्ति प्रदर्शन करते भोपाल पहुंचे थे. अगले दिन मंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी अपने पूरे काफिले के साथ खंड़वा दौरे में दिखाई दिए. बीजेपी विधायक प्रीतम सिंह लोधी अपने विधानसभा क्षेत्र जा रहे थे, लेकिन उनके साथ सैकड़ों गाड़ियों का काफिला था.