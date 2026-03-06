ETV Bharat / state

कांग्रेस से बीजेपी में आए काबिल लोगों को मौका मिलेगा, प्रदेश अध्यक्ष ने कर दिया बड़ा इशारा

एमपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बताया निगम मंडल में किसे मिलेगा मौका और तैयार सूची कहां अटकी.

निगम मंडल की सूची को लेकर खंडेलवाल का बड़ा इशारा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 6, 2026 at 8:40 AM IST

रिपोर्ट : शिफाली पांडे

भोपाल : मध्यप्रदेश में लंबे समय से जिस निगम मंडी की सूची का बीजेपी में इंतजार है, उसे लेकर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बड़ा इशारा किया है. पत्रकारों से हुई अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने बताया कि सूची कब फाइनल हुई है, कब तक आएगी और किन कार्यकर्ताओँ को इसमें जगह मिल सकती है. प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने ये भी खुलासा किया है कि आखिर सूची अटकी कहां है.

निगम मंडल की सूची को लेकर खंडेलवाल का बड़ा इशारा

प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने होली के बाद गुरुवार को पत्रकारों को अनौपचारिक भेंट के लिए आमंत्रित किया था. जाहिर है सियासी सवाल जवाब भी होने थे और हुए भी. इस दौरान पत्रकारों ने पूछा कि बहुप्रतीक्षित निगम मंडल की सूची कहां अटकी है? इस सवाल के जवाब में खंडेलवाल ने बेहद साफगोई से कहा, ''अपने हिस्से का काम हम पूरा कर चुके हैं. अब केन्द्रीय नेतृत्व की मुहर के बाद जल्दी सूची जारी हो जाएगी.'' खंडेलवाल ने कहा, '' हमारी तरफ से नाम फाइनल किए जा चुके हैं. हमारा पहला प्रयास ये है कि संगठन की सभी नियुक्तियां पहले पूर्ण हो जाएं.'' उन्होंने कहा कि एल्डरमैन की नियुक्तियों के बाद ही निगम मंडल की सूची जारी होगी.

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मोहन यादव व प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल (Etv Bharat)

इस महीने कार्यसमिति फिर हर तीन महीने में

खंडेलवाल ने बताया कि नए प्रदेश कारिकारिणी की पहली कार्यसमिति की बैठक अप्रैल में होगी. उन्होंने कहा, '' अप्रैल के बाद हर तीन महिने में प्रदेश कार्यसमिति की बैठक आयोजित की जाएगी. निगम मंडल की सूची के साथ ही उन्होंने यह भी इशारा किया कि कांग्रेस से बीजेपी में उम्मीदों का आसमान लिए आए उन नेताओं कार्यकर्ताओं को नवाजने के लिए पार्टी का क्या क्राइटेरिया है.

निगम मंडल में नियुक्ति का ये रहेगा क्राइटेरिया

मध्य प्रदेश प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बताया, '' कांग्रेस से बीजेपी में आए काबिल लोगों को मौका मिलेगा''. उन्होंने ये स्पष्ट किया कि हारे हुए नेताओं, पूर्व मंत्रियों को मौका नहीं मिलेगा. बल्कि युवाओं और काबिल लोगों को ही जगह मिलेगी. यानी तय है कि विधायकों को निगम मंडल में जगह मिल सकती है. अब देखना होगा कि बीजेपी द्वारा निगम मंडल की सूची कब जारी होती है और उसे लेकर पार्टी के अंदर किया प्रतिक्रिया रहती है.

